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Новости
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США предоставит более $713 млн в виде иностранного военного финансирования для Украины и 15 других союзников, - Госдеп

блінкен

Именно для Украины предназначено более $322 млн. Эти деньги помогут нашей стране перейти на более совершенные виды вооружения и системы ПВО.

Об этом Государственный департамент США сообщил по результатам визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены выделить более $713 млн в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины и 15 других союзников и стран-партнеров в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Это включает в себя финансирование в размере 650 млн долларов США, предоставленное в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что более $322 млн в этом обязательстве предназначены для Украины и обеспечат поддержку потенциала, в котором нуждается Украина, поскольку российские силы сосредотачивают свое внимание на Донбассе. В Госдепе отметили, что эта помощь также поможет Вооруженным силам Украины перейти на более совершенные вооружения и системы ПВО. Кроме того, финансирование также поможет союзникам по НАТО восполнить потенциал, который они передали Украине из своих собственных запасов.

"Кроме того, госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до $165 млн", - отметили в Госдепе США.

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В то же время министр обороны США Ллойд Остин проинформировал правительство Украины о том, что Министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе по определенным системам вооружения.

"Он подчеркнул усилия США по ускорению поставок этого оружия, которое теперь прибывает в течение нескольких дней после объявления. И он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запасных частей из других стран", - отмечается в сообщении Госдепа.

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С начала полномаштабного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты выделили примерно 3,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и предоставили более 4,3 млрд долларов с момента прихода к власти администрации Байдена.

Автор: 

Госдепартамент США (1842) помощь (7822) США (26844) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+11
Амерам-черговий репект...
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25.04.2022 14:33
+9
три дивизиона RIM-174/SM-6 ERAM "посадят" всю фронтовую авиацию кацапов на аэродромы, а обломки искандёров и калибров будут сыпаться на мозырские, брянские леса и ростовские степи.
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25.04.2022 14:40
+8
Здрасьте-приехали. Кацапы ж ноту протеста направили по поводу поставок оружия.
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25.04.2022 14:32
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Здрасьте-приехали. Кацапы ж ноту протеста направили по поводу поставок оружия.
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25.04.2022 14:32 Ответить
Амерам-черговий репект...
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25.04.2022 14:33 Ответить
три дивизиона RIM-174/SM-6 ERAM "посадят" всю фронтовую авиацию кацапов на аэродромы, а обломки искандёров и калибров будут сыпаться на мозырские, брянские леса и ростовские степи.
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25.04.2022 14:40 Ответить
Откуда эта информация?
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25.04.2022 14:50 Ответить
какая?
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25.04.2022 19:12 Ответить
Значит хороших кацапов станет больше. Что не может не радовать.
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25.04.2022 14:40 Ответить
Подозреваю сумма меньше предыдущих по той причине, что ЗСУ не успевает осваивать уже поставленное в том числе и Европой. Это объективные причины.
А список очередной поставки не огласят?
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25.04.2022 14:41 Ответить
Причем тут невозможность освоения. Это остаток суммы выделенной конгрессом в размере 4 млрд. $ На этой недели подается новый запрос на деньги, а также голосуется закон об лэнд лизе.
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25.04.2022 15:17 Ответить
Якщо так непокоять суми виділені на оборону України то перш ніж претензії виставляти може варто спочатку мізки включити?

Zeлені на 8-му році війни виділили на ЗСУ US$ 1.8 мільярда і у той же час освоїли на "великому будівництві" понад US$ 10 мільярдів

США, якими Україна 30 років розглядалася як ненадійна васально-залежна від крємля напівдержава, за 2 місяці вже надали ЗСУ US$ 4.3 мільярди.
І це роблять без жодних зобов'язань перед країною, мудрий нарІд якрої ці ж 30 років наполегливу робить усе, аби підтвердити заяви крємля що Україна є "фейл стейт" (держава яка не спромоглася на самоутвердження як такої).
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25.04.2022 17:36 Ответить
Дякуємо.
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25.04.2022 14:48 Ответить
от тепер є цифри і є що рахувати..
як що лише одна німечина закладає на оновлення безпекової частини 100 мільярдів евро.
штати в три, п,ять разів більше + союзники, то на озброєння НАТО буде виділено трільйон баксів.
то на скільки мізерну допомогу нам надають наші так звані "партнери"
а (с гулькін куй).
ось така куйня, малята......
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25.04.2022 15:39 Ответить
Партнеры уже дали оружия на 10 млрд долларов как минимум, это 3 годовых бюджета ВСУ, давай тут без зрады....
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25.04.2022 16:29 Ответить
це хоч трохи компенсує те, що наші кяровніки закатали в асфальт. Так що не будемо котити бочку на дядька Сема. В крайньому разі він не говорить "я вам ничего не должен..." От така фуйня, Юрій...
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25.04.2022 17:28 Ответить
У США военный бюджет больше пол триллиона долларов. Идет война с главным врагом США. Украине нужна военная помощь на сотни миллиардов долларов, а не эти копейки. Германия за день России дает 1 миллиард долларов за газ. Такая маленькая помощь - это смерти Украинцев. Нужно нормально помогать, а не так слабо.
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25.04.2022 18:42 Ответить
нестандартные боеприпасы всю ночь снились. Проснулся, и не смог вспомнить, как они выглядели ((
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25.04.2022 19:14 Ответить
А что это означает - ****** российской федерации! И путин - *****
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25.04.2022 19:15 Ответить
Дайте оружия. Много оружие. Очень много оружия. Денег не давайте, ато Елдак и Зегевара *******. Только оружие, чем больше тем лучше!!!
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25.04.2022 19:17 Ответить
Германия Путину в день платит миллиард Евро за газ. Нужно больше помощь Украине!
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25.04.2022 23:45 Ответить
Украинцы! Все у кого есть сведения о кпупном разворовывании американской и западной помощи а также удержания без необходимости ее на складах вблизи границ с Польшей или в глубине страны, пишите напрямую на сайт ФБР или Юрию Швецу. Контакты email адресс можно найти на сайте ФБР или на канале YouTube Юрия._______________________________________________________ Ермака, Левченко, Арестовича нужно судить за предательство, саботаж, воровство и коррупцию, но для этого нужны факты. Они будут сидеть в американской тюрьме.
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26.04.2022 00:22 Ответить
 
 