США предоставит более $713 млн в виде иностранного военного финансирования для Украины и 15 других союзников, - Госдеп

Именно для Украины предназначено более $322 млн. Эти деньги помогут нашей стране перейти на более совершенные виды вооружения и системы ПВО.

Об этом Государственный департамент США сообщил по результатам визита в Украину государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что Соединенные Штаты намерены выделить более $713 млн в виде иностранного военного финансирования (FMF) для Украины и 15 других союзников и стран-партнеров в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Это включает в себя финансирование в размере 650 млн долларов США, предоставленное в соответствии с Законом о дополнительных ассигнованиях для Украины от 2022 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что более $322 млн в этом обязательстве предназначены для Украины и обеспечат поддержку потенциала, в котором нуждается Украина, поскольку российские силы сосредотачивают свое внимание на Донбассе. В Госдепе отметили, что эта помощь также поможет Вооруженным силам Украины перейти на более совершенные вооружения и системы ПВО. Кроме того, финансирование также поможет союзникам по НАТО восполнить потенциал, который они передали Украине из своих собственных запасов.

"Кроме того, госсекретарь Блинкен сообщил президенту Зеленскому, что 24 апреля ведомство уведомило Конгресс о продаже нестандартных боеприпасов для Украины на сумму до $165 млн", - отметили в Госдепе США.

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В то же время министр обороны США Ллойд Остин проинформировал правительство Украины о том, что Министерство обороны США расширит военную подготовку украинских военнослужащих в регионе по определенным системам вооружения.

"Он подчеркнул усилия США по ускорению поставок этого оружия, которое теперь прибывает в течение нескольких дней после объявления. И он подчеркнул, что вместе с нашими союзниками и партнерами Соединенные Штаты будут продолжать координировать поставки дополнительного тяжелого вооружения, боеприпасов и запасных частей из других стран", - отмечается в сообщении Госдепа.

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С начала полномаштабного вторжения России в Украину 24 февраля Соединенные Штаты выделили примерно 3,7 млрд долларов на помощь в области безопасности и предоставили более 4,3 млрд долларов с момента прихода к власти администрации Байдена.