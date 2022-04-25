На сегодняшний день договоренностей о гумкоридоре из Мариуполя нет. Россия односторонне заявила о якобы его открытии, - Верещук

Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о якобы существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали".

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", - отметила она.

Верещук объясняет: важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - добавляет вице-премьер.

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"Поэтому мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц. В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результат Генерального секретаря ООН с российскими представителями", – резюмирует Верещук.