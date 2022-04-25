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Новости Война
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На сегодняшний день договоренностей о гумкоридоре из Мариуполя нет. Россия односторонне заявила о якобы его открытии, - Верещук

азовсталь

Сегодня российская сторона в очередной раз заявила о якобы существовании коридора для выхода гражданских лиц из "Азовстали".

Об этом сообщила в телеграм-канале вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, этому можно было бы верить, если бы россияне много раз до этого не срывали гуманитарные коридоры.

Я знаю, что говорю, потому что по поручению президента лично веду такие переговоры и занимаюсь организацией гуманитарных коридоров", - отметила она.

Верещук объясняет: важно понимать, что гуманитарный коридор открывается по договоренности двух сторон. Коридор, анонсированный в одностороннем порядке, не обеспечивает безопасность, поэтому, собственно, и не является гуманитарным коридором.

"Итак, официально и публично заявляю: о гуманитарных коридорах из "Азовстали" на сегодняшний день, к сожалению, договоренностей нет", - добавляет вице-премьер.

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"Поэтому мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу с просьбой выступить инициатором и гарантом гуманитарного коридора из "Азовстали" для гражданских лиц. В частности, мы просим, чтобы в гуманитарной колонне присутствовали представители ООН и Международного Комитета Красного Креста. Надеемся на результат Генерального секретаря ООН с российскими представителями", – резюмирует Верещук.

Мариуполь (5718) россия (95683) эвакуация (2081) Азовсталь (376) Верещук Ирина (504) гуманитарный коридор (125)


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представники ООН та хреста червоного вони ніколи на таке не підпишуться бо кацапам немає віри
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25.04.2022 14:52 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2022 14:53 Ответить
Минобороны РФ обещало с 14 часов по Москве "в одностороннем порядке прекратить любые боевые действия" на развалинах "Азовстали" в Мариуполе, чтобы мирные жители смогли уйти "в любых избранных ими направлениях". Об этом https://t.me/mod_russia/14738 сообщает само ведомство.
На Каспаров написано что будет коридор.
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25.04.2022 15:16 Ответить
*****-вересчучка нічого не організовувала окрім кормьожки орків гуманітаркою, а зараз ще ********* до прокацапленого красного крєста і той всіх вцілілих маріупольців вивезе до сибіру
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25.04.2022 15:38 Ответить
 
 