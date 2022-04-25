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Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Такая ситуация угрожает жизни тысяч людей, в том числе и на оккупированных территориях.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 01
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 02
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 03
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 04
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 05
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 06
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 07
Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай 08

"В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. На свободной Луганщине медицинскую помощь еще можно получить в Северодонецке и Лисичанске, военные врачи помогают в Попасной. Из-за постоянных обстрелов и обесточивания  пытаемся эвакуировать раненых в больницы в другие области страны. На Луганщине нет ни одной работающей аптеки. Система здравоохранения практически уничтожена", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зафиксированы по меньшей мере 162 атаки на медучреждения в Украине с момента вторжения РФ, - ВОЗ

армия РФ (19365) больница (1440) обстрел (27351) Луганская область (6501)


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вранці якось одночасно у Брянську за 100 км від України спалахнули дві нафтобази, що входять до системи нафтопроводу "Дружба" + пишуть, 120-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління орди
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25.04.2022 14:56 Ответить
вони спеціально так, людей які в біді, легше обробляти пропогандою, вони більш піддатні на обман, це ж зрозуміло, травматичні синдроми. Люди яка добре живуть і впевнені в собі, в своєму майбутньому русскіх тільки на ..й посилатимуть, ось вони й калічать нас, щоб ми були слабкими і не могли їм опиратися, вірусня довбана а навіть Vі ru ZZ ня.
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25.04.2022 14:57 Ответить
 
 