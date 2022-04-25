Орки свое дело сделали. В Луганской области разрушены почти все больницы. Не работает ни одна аптека, - Гайдай. ФОТОрепортаж

В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Такая ситуация угрожает жизни тысяч людей, в том числе и на оккупированных территориях.

Как пишет Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

















"В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. На свободной Луганщине медицинскую помощь еще можно получить в Северодонецке и Лисичанске, военные врачи помогают в Попасной. Из-за постоянных обстрелов и обесточивания пытаемся эвакуировать раненых в больницы в другие области страны. На Луганщине нет ни одной работающей аптеки. Система здравоохранения практически уничтожена", - говорится в сообщении.

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