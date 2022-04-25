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За неделю энергетики вернули свет для 125 тысяч семей в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

дтек

За прошедшую неделю (с 18 по 24 апреля) энергетики возобновили электроснабжение 125 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

В частности, в Киевской области за неделю свет вернули для 34 326 семей в 78 населенных пунктах.

"Всего с 3 апреля удалось вернуть свет более 58% тех, кто остался без электричества из-за российских захватчиков. Снова со светом – более 83 тысяч семей", - отметили в ДТЭК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Энергетики ДТЭК накануне Пасхи вернули свет для 20 тысяч семей на Киевщине и Донбассе

Специалисты продолжают возобновлять электроснабжение в районах Киевщины, освобожденных Вооруженными силами Украины от российских оккупантов. 25 апреля энергетики планируют выполнять работы по ремонту сетей в 12 населенных пунктах Бучанского района и 7 пунктах Вышгородского района.

В Донецкой области за минувшую неделю энергетики вернули свет 83 662 семьям в 116 населенных пунктах. "Самые сложные направления — Лиманское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое и Великоновоселковское. Здесь из-за активных боевых действий регулярно повреждаются электросети и подстанции. Поэтому в одних и тех же населенных пунктах приходится регулярно проводить ремонты", - отметили в компании.

энергетика (2565) Тарифы на электроэнергию (2170) ДТЭК (520)


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Це правда. Через моє село хлопці з Вишневеобленерго кожного ранку на Ірпінь, Ворзель їдуть.
Хлопцям респект!
Але Ахмєтова це аж ніяк не стосується...
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25.04.2022 14:57 Ответить
У Київ.області на даний момент працюють і енергетики інших обленерго, що входять до компанії ДТЕК.
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25.04.2022 15:18 Ответить
ПіБ та сан забули в заголовку.
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25.04.2022 15:53 Ответить
 
 