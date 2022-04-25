В Киеве хотят переименовать почти 3 сотни улиц и убрать 60 памятников, связанных с Россией и ее союзниками: предложения принимают до 1 мая, - Киевсовет

Киевские власти готовятся переименовать улицы, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, а также убрать памятники и памятные знаки, связанные с РФ и СССР.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы собираем предложения по переименованию улиц и площадей. Работы у нас много. Идентифицированы 279 объектов, связанных со страной-агрессором и ее союзниками и требующих переименования. Но их может быть больше. Мы ждем предложения от жителей".

Предложения принимают до 1 мая (их ждут на мейл [email protected]).

Бондаренко объяснил, что ряд топонимов однозначно должны быть переименованы, такие как улица Московская или площадь Амурская, тогда как некоторые названия могут быть переосмыслены – например, улица Белорусская (ведь в Украине живет широкая диаспора белорусов, которые бежали от режима Лукашенко, также есть белорусские добровольцы, которые воюют на стороне нашей страны против российских захватчиков).

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По словам секретаря Киевсовета, все будет зависеть от двух вещей: придет ли предложение на переименование, и будет ли переосмысление.

Он также добавил – если будет больше 2 предложений по переименованию, то они будут выставлены на рейтинговое голосование и по его результатам будут готовить проект решения.

Долгого рассмотрения вопроса и широкого общественного обсуждения, как это было во время декоммунизации, сейчас не будет – власти считают, что сегодня рассматривать предложения по несколько месяцев нецелесообразно.

В то же время оперативно менять таблички на домах после переименования не планируют – не время для таких расходов.

"Менять таблички физически в этом году не планируем. Учреждения заменят это на бланках, на граждан такое решение не сильно повлияет, если они не планируют отчуждают недвижимость. Что касается замены табличек, мы будем предлагать частным структурам, которые имеют в собственности или на балансе здания, чтобы они заменяли таблички самостоятельно. А город планирует комплексно финансировать замену табличек на всех переименованных улицах в следующем году", - добавил Бондаренко.

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Также до момента замены не планируют демонтировать старые таблички, но для отдельных улиц может быть исключение, например, для Московской.

Также в Киеве хотят демонтировать 60 объектов (памятников, памятных досок, мемориальных табличек), связанных с Россией или СССР.

После принятия соответствующего решения эти объекты разделят на две категории – то, что есть на балансе города (город может демонтировать) и то, что находится на балансе Минкульта, как, например, памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко (нужно разрешение Минкульта на демонтаж).

Бондаренко объяснил – если Киеву дадут разрешение, то город демонтирует такие памятники, если нет, то будет просить, чтобы Минкульт сам решил вопрос с такими объектами.

Если же разрешения не будет или с ним будут затягивать, то проблему могут решить сами жители, как это было с демонтажем орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина из обелиска городу-герою Киеву на площади Победы.

По словам секретаря горсовета, данные проекты решений должны подготовить к 9 мая. После этого через несколько дней соберут заседание Киевсовета и примут решения.

"У нас есть уникальная возможность один раз принять решение и разобраться со всеми этими объектами. Книги российских классиков из библиотек никто изымать не будет, концерты Рахманинова никто запрещать не будет, но с улицами и памятниками нужно разобраться", - подытожил Бондаренко.