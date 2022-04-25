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В Киеве хотят переименовать почти 3 сотни улиц и убрать 60 памятников, связанных с Россией и ее союзниками: предложения принимают до 1 мая, - Киевсовет

київ

Киевские власти готовятся переименовать улицы, связанные со страной-агрессором Россией и ее союзником Беларусью, а также убрать памятники и памятные знаки, связанные с РФ и СССР.

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы собираем предложения по переименованию улиц и площадей. Работы у нас много. Идентифицированы 279 объектов, связанных со страной-агрессором и ее союзниками и требующих переименования. Но их может быть больше. Мы ждем предложения от жителей".

Предложения принимают до 1 мая (их ждут на мейл [email protected]).

Бондаренко объяснил, что ряд топонимов однозначно должны быть переименованы, такие как улица Московская или площадь Амурская, тогда как некоторые названия могут быть переосмыслены – например, улица Белорусская (ведь в Украине живет широкая диаспора белорусов, которые бежали от режима Лукашенко, также есть белорусские добровольцы, которые воюют на стороне нашей страны против российских захватчиков).

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По словам секретаря Киевсовета, все будет зависеть от двух вещей: придет ли предложение на переименование, и будет ли переосмысление.

Он также добавил – если будет больше 2 предложений по переименованию, то они будут выставлены на рейтинговое голосование и по его результатам будут готовить проект решения.

Долгого рассмотрения вопроса и широкого общественного обсуждения, как это было во время декоммунизации, сейчас не будет – власти считают, что сегодня рассматривать предложения по несколько месяцев нецелесообразно.

В то же время оперативно менять таблички на домах после переименования не планируют – не время для таких расходов.

"Менять таблички физически в этом году не планируем. Учреждения заменят это на бланках, на граждан такое решение не сильно повлияет, если они не планируют отчуждают недвижимость. Что касается замены табличек, мы будем предлагать частным структурам, которые имеют в собственности или на балансе здания, чтобы они заменяли таблички самостоятельно. А город планирует комплексно финансировать замену табличек на всех переименованных улицах в следующем году", - добавил Бондаренко. 

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Также до момента замены не планируют демонтировать старые таблички, но для отдельных улиц может быть исключение, например, для Московской.

Также в Киеве хотят демонтировать 60 объектов (памятников, памятных досок, мемориальных табличек), связанных с Россией или СССР.

После принятия соответствующего решения эти объекты разделят на две категории – то, что есть на балансе города (город может демонтировать) и то, что находится на балансе Минкульта, как, например, памятник Щорсу на бульваре Тараса Шевченко (нужно разрешение Минкульта на демонтаж).

Бондаренко объяснил – если Киеву дадут разрешение, то город демонтирует такие памятники, если нет, то будет просить, чтобы Минкульт сам решил вопрос с такими объектами.

Если же разрешения не будет или с ним будут затягивать, то проблему могут решить сами жители, как это было с демонтажем орденов с профилем советского вождя Владимира Ленина из обелиска городу-герою Киеву на площади Победы.

По словам секретаря горсовета, данные проекты решений должны подготовить к 9 мая. После этого через несколько дней соберут заседание Киевсовета и примут решения.

"У нас есть уникальная возможность один раз принять решение и разобраться со всеми этими объектами. Книги российских классиков из библиотек никто изымать не будет, концерты Рахманинова никто запрещать не будет, но с улицами и памятниками нужно разобраться", - подытожил Бондаренко. 

Киев (25577) Киевсовет (1373) переименования (740) Бондаренко Владимир Киевсовет (20)


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Топ комментарии
+28
Это нужно было сделать ещё 30 лет назад.
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25.04.2022 15:18
+17
Вже купу переіменували, а того лайна не зменшилось.
Скрізь ота расєйщина влізла
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25.04.2022 15:19
+16
якщо б Кучма не вбив Чорновіла,то воно б так і було!
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25.04.2022 15:36
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Это нужно было сделать ещё 30 лет назад.
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25.04.2022 15:18 Ответить
якщо б Кучма не вбив Чорновіла,то воно б так і було!
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25.04.2022 15:36 Ответить
вот именно. а теперь за неделю придумтаь шопопало - будет опять шопопало.
Не согласен.
Вот переименовали ул Суворова в Омельяновича-Павленко.
в итоге все продолжают ее называть Суворова. Тупо потому что удобнее.
Думать надо. И отталкиваться от местности
хорошие примеры:
Ленинградская площадь - Дарницкая площадь
проспект 40-летия Октября - Голосеевский проспект
и т.д.
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25.04.2022 15:40 Ответить
Александр Васильевич Суворов

Був організатором придушень національно-визвольних повстань та
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F депортацій , зокрема придушення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Коліївщини в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Правобережній Україні й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B0 повстання Костюшка , а також, у 1778 р. - депортації кримських християн до Російської імперії й 1782-1783 рр. - депортації з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C Кубані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%96 ногайців .

Всі ці акції відзначалися жорстокістю та мали ознаки геноциду.

«Жорстокий поривами, безстрашний за вдачею, він міг незворушно-спокійно бачити потоки крові, пожарища розгромлених міст, запустіння винищених нив. (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA_XVIII Людовик XVIII )

https://uk.wikipedia.org/wiki
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25.04.2022 15:57 Ответить
Улица Суворова до 1901 года называлась Эспланадная, от расположенной поблизости эспланады Новой Печерской крепости. Разумно вернуть улице историческое название.
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25.04.2022 18:16 Ответить
30 лет назад твои дружно уехали а наши не смогли
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25.04.2022 16:52 Ответить
Кто куда дружно уехал?
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25.04.2022 17:27 Ответить
Разом із законом про статус мови.
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25.04.2022 16:54 Ответить
Вже купу переіменували, а того лайна не зменшилось.
Скрізь ота расєйщина влізла
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25.04.2022 15:19 Ответить
я думаю, за время этой войны появилось много не только Героев Украины, но и простых людей - музыкантов, спортсменов и ученых, ушедших не дождавшись Победы.....
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25.04.2022 15:24 Ответить
А нельзя ли это делать после окончания войны?
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25.04.2022 15:24 Ответить
потім росія, як країна-гарант нашої безпеки не дозволить.
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25.04.2022 15:30 Ответить
нельзя
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25.04.2022 15:35 Ответить
Именно эта фраза в разных модификациях и является причиной того, что мы до сих пор колония рашки
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25.04.2022 15:45 Ответить
Краще зараз. Який сенс відкладати? Чи знов "не на часі"? Так у нас 30 років чомусь подібні питання "не на часі" - може вже досить?
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25.04.2022 16:16 Ответить
Саме москвороті особини, які навіть в мирний час не можуть мову вивчити, чіпляються за москальські символи під будь якими тупими приводами. Перейменування не забирає часу у військових взагалі - це лише одне голосування у місцевій раді, підпис голови, печатка, і процес пішов, процес неквапний, поступовий, за мірою можливостей, але принциповий і засадничий.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Тю на вас, в Днепре ещё в 15-16 году всё переименовали. Отстаёшь, столица.
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25.04.2022 15:30 Ответить
видимо, поэтому у вас в Днепре новая волна переименований. Или ты об этом не знаешь, "днепрянин"?
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25.04.2022 15:41 Ответить
таблички нужно менять прямо сейчас.это принципиально. и не надо ныть что нет денег.
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25.04.2022 15:33 Ответить
то есть табличи сейчас важнее оружия и броников?
ты ботяра чи шо?
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25.04.2022 15:43 Ответить
Тобто і таблички, і зброю, і броніки вироблять одні й ті самі підприємства, чи як? ))) Чи Ви вважаєте, що всі зараз просто завалені роботою і таблички нема кому робити? Чи що це щось наддороге? Чи аби щось написати, а думати не треба?
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25.04.2022 16:18 Ответить
трогательное видео!
https://twitter.com/i/status/1513131559834079234
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25.04.2022 15:34 Ответить
треба вулиці назвати цифрами. чи нейтральними словами. Повернути історичні назви.
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25.04.2022 15:34 Ответить
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25.04.2022 15:34 Ответить
А еще убрать РПЦ с Украины!
Освободить Лавры от врагов, патриарх которых благословляет войну!
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25.04.2022 15:45 Ответить
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25.04.2022 16:36 Ответить
Падлюки , 30 років займалися політичним анонізмом . Нарешті порозумнішали , дійшло , що все російсько-совєцьке гімно має бути спалене вщент , вирване з корінням , розчавлене і викинуте геть з української землі . А московська церква ? Скільки тисяч людей ще повинні загинути через діяльність цих подонків гундяєвських ?
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25.04.2022 15:40 Ответить
зє!льониє щас перейменують по капітулянському в абрікосовиє, вінаградниє та тєністиє - шоп прі любой власті простітуток цих не трогалі
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25.04.2022 15:45 Ответить
За памятник Щорсу міністр Ткаченко буде боротися до останнього
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25.04.2022 16:47 Ответить
не, ну арка дружбы народов уже неактуальна, да, но чем насолин пушкин, который был эфиопом, декабристом и вообще писал на французском?
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25.04.2022 18:56 Ответить
От цікаво, а вулиці яких українських поетів, чи може прозаїків є у Твері, чи може у Челябінську?
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25.04.2022 19:16 Ответить
Живу в Києві все життя, але вже важко орієнтуватися в місті. Якщо вже переіменовувати вулиці, то треба брати дійсно нейтральні назви. Щоб не переіменовувати кожні декілька років. Що до пам'ятників теж треба головою думати. Ломати - не будувати. Приліпить Щорсу папаху, ось вже і Петлюра, і однойменна вулиця тут же починається. Додайте нормальні вуса Леніну - ось і Кобзар. Пам'ятники залишаться там де були, але наповнення вже інше. А руйнують тільки зайди, москалі. На жаль і в Київраді різних пісиголовців вистачає.
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25.04.2022 18:59 Ответить
Вул. Анни Ахматової не треба перейменовувати. Вона українка (дівоче прізвище Горенко), народилась в Україні (Одеса). Жертва комуністичного режиму, чоловіка стратили більшовики, сина посадили у ГУЛАГ, її саму не публікували до кінця СРСР.

Менделеєва теж не треба. Він не російський, а світовий вчений, вся світова хімічна наука базується на таблиці Менделеєва. Тоді вже всю хімію треба декомунізувати і залишитись без хімії взагалі, бо хімія без Менделеєва неможлива.

Забули герб СРСР на центральному павільйоні ВДНГ. Високо на шпилі. Видно здалеку.
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25.04.2022 19:13 Ответить
Таке малоактуально. В нас є сонм видатних діячів, подій, прикладів національного героїзму, увічнення яких в назвах київських вулиць було б дуже доречним. (станція м. Дрбровольчих Батальйонів, проспект Захисників ДАП, вул.В.Вишиваного, та багато ін.) Існують багато назв, які знають тіки старожили та корінні кияни, що виросли в цій місцевості, наприклад в Святошині 1ша Просіка, 2-а П. 3-тя П, ...5та Просіка- нині вул.Чорнобильська, і ніхто не буде повертати цім вулицям історичних назв, як і з хутором Грушки. Хоча ресторан чи скажімо готель з такою назвою там цілком може бути. А от проспекту Перемоги стару назву Брест-Литосвький цілком можна повернути, тим більш що в кілометрі від нього, на околиці київської Борщагівки, існує маленька, але жвава зараз, вулиця Перемоги, і вона носить таку, цілком доречну назву, бо там всі двоповерхові будиночки будували полонені німці в 1944-му році.
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25.04.2022 20:03 Ответить
Если улица прежде - до советского переименования - имело нормальное название, то наверно нужно просто возвращать историческое название, а не придумывать улице очередное имя. Или давать имя по истории местности.
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25.04.2022 19:26 Ответить
В першу чергу мають бути прибрані усі пам'ятники сталінських окупантів та інших дідиваівалі
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25.04.2022 19:44 Ответить
цілих два пушкіна, як дві купи лайна, треба прибрати з територіїї Києва.(один ще з імперських часів, інший совковий)
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25.04.2022 19:54 Ответить
 
 