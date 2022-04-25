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"Приватбанк" в суде с Коломойским подтвердил право собственности на главный офис в Днепре

приват

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы "Приватбанка" и отменил решение Хозяйственного суда Днепропетровской области. Суд отказал полностью в иске компании "Океанмаш", пытавшейся лишить "Приватанк" права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это очень важная победа "Приватбанка" ценой 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого вступают в законную силу немедленно после оглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс-топ-менеджментом банка", - отметил Олег Лазовский, руководитель направления "Приватбанка" по судебной практике и банкротству.

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Напомним, в ноябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ", связанного с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, относительно права собственности на одно из зданий главного офиса "Приватбанка" в Днепре.

Автор: 

Апелляционный суд (412) Приватбанк (833)


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Топ комментарии
+17
с рашистами покончим, доберемся и до бородатой бабушки!
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25.04.2022 15:33
+13
Беня зі своїми мохнатими лапіщами все загрібає... намагається забагатіти під час війни.
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25.04.2022 15:33
+13
****! Кому війна, а Зєліеому шефу баблоси!
Бізнес на крові? Бариги? Альо! 73% - ?
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25.04.2022 15:45
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с рашистами покончим, доберемся и до бородатой бабушки!
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25.04.2022 15:33 Ответить
Беня зі своїми мохнатими лапіщами все загрібає... намагається забагатіти під час війни.
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25.04.2022 15:33 Ответить
Шо бєні та продажному суду знову не обломилось?
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25.04.2022 15:34 Ответить
****! Кому війна, а Зєліеому шефу баблоси!
Бізнес на крові? Бариги? Альо! 73% - ?
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25.04.2022 15:45 Ответить
потрібно просто передати цього покидька до американської Феміди.
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25.04.2022 15:45 Ответить
там гундосый вовочка вагончиком идет по делу об отмывании ворованного бабла
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30.04.2022 14:26 Ответить
А этот упырь никак не угомонится....шакал
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25.04.2022 15:46 Ответить
Це зелений пи*дець! В Україні війна, а Беня судиться повним ходом з державою. За успішні вибори 2019 видно Беня ще не все отримав(
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25.04.2022 15:47 Ответить
Маленький але все ж таки програш zе команди .
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25.04.2022 15:50 Ответить
Я впевнений, що президент, як патріот України своїм указаом націоналізує всі підприємства Бені, який висмоктує з економіки всі соки, який завишає ціни на газ, електроенергію, тепло, феросплави. Звичайно в те приміщення банку забере.
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25.04.2022 15:51 Ответить
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25.04.2022 16:05 Ответить
Национализирует, выплатит все долги которые беня навесил на те предприятия - и опять продаст их бене за 1 грн.
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30.04.2022 14:27 Ответить
кому війна, а хто з державою судиться. Та коли вже те пархата морда вдавиться?
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25.04.2022 16:13 Ответить
Риторичне запитання: коли будуть брати за сраку суддів, які в першій інстанції виносять подібні рішення?
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25.04.2022 16:14 Ответить
Два раза прочитал чтобы разобраться кто кого послал за кораблём.
Если правильно понял, то это Беню послали.
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25.04.2022 16:57 Ответить
ЗЕ - ВЕРНИ ОФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ НА АРМИЮ И ПОСАДИ ***** КОЛОМОКШУ . БЕЗ ЭТОГО ТЫ НЕ ПРЕЗИДЕНТ !
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25.04.2022 17:05 Ответить
Обменять отдать с доплатой эту гниду на расию
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25.04.2022 17:06 Ответить
ЗЕ - ВЕРНИ ОФШОРНЫЕ ДЕНЬГИ НА АРМИЮ И ПОСАДИ ДРУГА ***** КОЛОМОКШУ . БЕЗ ЭТОГО ТЫ НЕ БУДЕШЬ НАСТОЯЩИМ ПРЕЗИДЕНТОМ !
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25.04.2022 17:08 Ответить
стесняюсь спросить у Верховного: а свободу жулика Бени можна обменять у США на "закрытое небо" или ПВО "Патриоты", за его же счёт, за бабло уведённое у украинцев?
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25.04.2022 17:56 Ответить
кому війна, а кому гешефт...
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25.04.2022 18:58 Ответить
 
 