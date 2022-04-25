"Приватбанк" в суде с Коломойским подтвердил право собственности на главный офис в Днепре

Центральный апелляционный хозяйственный суд (г. Днепр) удовлетворил апелляционные жалобы "Приватбанка" и отменил решение Хозяйственного суда Днепропетровской области. Суд отказал полностью в иске компании "Океанмаш", пытавшейся лишить "Приватанк" права собственности на один из офисов в городе Днепр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу банка.

"Это очень важная победа "Приватбанка" ценой 152 млн грн в апелляционном суде, решения которого вступают в законную силу немедленно после оглашения, что будет иметь значение для многих подобных судебных споров, связанных с бывшими собственниками и экс-топ-менеджментом банка", - отметил Олег Лазовский, руководитель направления "Приватбанка" по судебной практике и банкротству.

Читайте также: Украинский суд лишил "Приватбанк" актива на 86 миллионов гривен

Напомним, в ноябре 2020 года Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил иск НВ ООО "ОКЕАНМАШ", связанного с экс-владельцем банка Игорем Коломойским, относительно права собственности на одно из зданий главного офиса "Приватбанка" в Днепре.