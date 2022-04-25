Украину следует восстанавливать за счет замороженных российских активов. Это был бы хороший кейс для новых агрессоров, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что международные партнеры должны найти решение о возможности осуществлять восстановление Украины за счет замороженных российских активов.
Об этом он отметил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Если россияне покинут территорию Украины, если у нас будет гарантия безопасности от наших партнеров и возможность восстановить наше государство за счет замороженных российских активов, мы сможем сказать, что война завершена и Украина одержала победу", - сказал Шмыгаль.
Премьер отметил, что проходит обсуждение с США и другими партнерами возможности передачи Украине замороженных активов России.
"Это был бы хороший кейс для будущих возможных агрессоров. Они должны понимать, что мировое сообщество заберет все их активы и выплатит их стране, которая защищается от их агрессии", - добавил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что важно найти такое решение для Украины и впоследствии сделать его стандартом для будущего.
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"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».
Почувствовали разницу?
Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.
Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.
Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».
Почувствовали разницу?
Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.
Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.
Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
Але, є маленьке АЛЕ!
Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
Альо, Шмигаль! Скажи "Путін - *****"!
Ну скажи...
це припущення.
а прикиньте які ми будемо щасливі якщо нам дадуть 600 ярдів баксів.
30% це ж не багато не мало а 180-200 ярдів долярів.
і це вже буде реальність...