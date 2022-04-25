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Украину следует восстанавливать за счет замороженных российских активов. Это был бы хороший кейс для новых агрессоров, - Шмыгаль

шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что международные партнеры должны найти решение о возможности осуществлять восстановление Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом он отметил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если россияне покинут территорию Украины, если у нас будет гарантия безопасности от наших партнеров и возможность восстановить наше государство за счет замороженных российских активов, мы сможем сказать, что война завершена и Украина одержала победу", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что проходит обсуждение с США и другими партнерами возможности передачи Украине замороженных активов России.

"Это был бы хороший кейс для будущих возможных агрессоров. Они должны понимать, что мировое сообщество заберет все их активы и выплатит их стране, которая защищается от их агрессии", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно найти такое решение для Украины и впоследствии сделать его стандартом для будущего.

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россия (95683) финансирование (1801) Шмыгаль Денис (2705) репарации (33)


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Топ комментарии
+7
так і повинно бути!

Але, є маленьке АЛЕ!

Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
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25.04.2022 15:47
+4
Дурить нас п. Шмигаль... https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html

"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:40
+2
Для чого ці пустопорожні балачки. Уряд зобов'язаний добиватись в міжнародних судах рішень на користь України.
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25.04.2022 15:40
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Дурить нас п. Шмигаль... https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html

"Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:40 Ответить
стаття повністтю адекватна, ЗЕля, зроби щось корисне для країни, поки ти хоть щось важиш!
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25.04.2022 15:52 Ответить
гондон кацапский кто все это начал? такие такие как ты русськие ********
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25.04.2022 19:11 Ответить
Для чого ці пустопорожні балачки. Уряд зобов'язаний добиватись в міжнародних судах рішень на користь України.
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25.04.2022 15:40 Ответить
Не "кейс", а "пюпитр"...
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25.04.2022 15:44 Ответить
Дурить нас Шмигаль...

Кроме вдохновенного краткого названия (об Украине и ее суверенитете), у законопроекта длинное полное название, и именно оно определяет суть предлагаемого: «О внесении изменений в раздел 28 Кодекса Соединенных Штатов в целях гарантирования, что те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения в Европе, будут иметь доступ к судам Соединенных Штатов для возмещения ущерба и для других целей».

Почувствовали разницу?

Украины как воюющего государства и жертвы российской агрессии - в названии уже нет, нашего суверенитета тоже нет. Вместо этого появляется «Европа», а в тексте она детализируется к каждому отдельному государству - в целом почти полусотне государств и территорий.

Да, Украина в этом большом перечне тоже значится, но только через запятую, среди других государств. Включая те, кто занимает «нейтральную» или пророссийскую позицию или же отдален на несколько тысяч километров от линии российского огня.

Даже словосочетание «те, кто понес ущерб вследствие вражеского вторжения», то есть во множественном числе и без названия государства, является дополнительным свидетельством - закон не об Украине и не об украинцах. https://zn.ua/LAW/dostanutsja-li-ukraine-zamorozhennye-amerikoj-rossijskie-aktivy.html
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25.04.2022 15:46 Ответить
так і повинно бути!

Але, є маленьке АЛЕ!

Під повним міжнародним контролем, бо наші відбудовники від влади продовжать великекрадівництво у вселеньких масштабах!
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25.04.2022 15:47 Ответить
"Нові агресори" - це молдовани?
Альо, Шмигаль! Скажи "Путін - *****"!
Ну скажи...
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25.04.2022 15:47 Ответить
на дорозі зкомуниздили з 160 ярдів гривень близько 30%,
це припущення.
а прикиньте які ми будемо щасливі якщо нам дадуть 600 ярдів баксів.
30% це ж не багато не мало а 180-200 ярдів долярів.
і це вже буде реальність...
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25.04.2022 15:49 Ответить
Навіть шмигалястого виродка іноді навідують адекватні думки, які не шкодять Україні і українцям. Залишилась дрібничка, - втілити їх в життя. Ну хоч щось ця зграя має ж зробити доброго для українського люду...
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25.04.2022 15:49 Ответить
А теперь о том как это будет реально: через пару дней ждем комиссию у себя в пятиэтажке в г. Ахтырке. Будут осматривать поврежденные окна (слава богу грады упали во двор. Целый пакет из 40 выстрелов. Сам ходил считал воронки. От града они не большие). Так вот уже прошла инфа, что поврежденные кацапами застекленные балконы никто обсчитывать не будет т.к. строительными какими то нормами застеклять балкон нельзя. Значит в общую площадь квартиры площадь балкона вносить можно, а застеклять нельзя. И это только начало. Представляю как будут бабло налогоплательщиков дерибанить. Какие откаты там будут. Самое простенькое окно на кухню уже в районе 10000 грн. Кому война, а кому...
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25.04.2022 15:54 Ответить
Теля ще в дупі, а вони вже з довбнею стоять
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25.04.2022 17:49 Ответить
нужно убирать эту зеленую власть а то репараций нам не видать..
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25.04.2022 19:14 Ответить
 
 