Украину следует восстанавливать за счет замороженных российских активов. Это был бы хороший кейс для новых агрессоров, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что международные партнеры должны найти решение о возможности осуществлять восстановление Украины за счет замороженных российских активов.

Об этом он отметил в интервью CBS News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Если россияне покинут территорию Украины, если у нас будет гарантия безопасности от наших партнеров и возможность восстановить наше государство за счет замороженных российских активов, мы сможем сказать, что война завершена и Украина одержала победу", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что проходит обсуждение с США и другими партнерами возможности передачи Украине замороженных активов России.

"Это был бы хороший кейс для будущих возможных агрессоров. Они должны понимать, что мировое сообщество заберет все их активы и выплатит их стране, которая защищается от их агрессии", - добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что важно найти такое решение для Украины и впоследствии сделать его стандартом для будущего.

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