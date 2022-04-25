В Винницкой области в результате российских ракетных ударов погибли пять человек, 18 - ранены, - прокуратура

Утром 25 апреля российские оккупационные войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина Винницкой области.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

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На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется.