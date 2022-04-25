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Новости Война
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В Винницкой области в результате российских ракетных ударов погибли пять человек, 18 - ранены, - прокуратура

козятин

Утром 25 апреля российские оккупационные войска произвели ракетные обстрелы объектов транспортной инфраструктуры вблизи г. Жмеринки и г. Казатина Винницкой области.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По указанному факту следователями УСБУ в Винницкой области начаты уголовные производства (ч. 3 ст. 110 УК Украины – умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям). Процессуальное руководство осуществляет Винницкая областная прокуратура.

Читайте: Жмеринка и Казатин под ракетными обстрелами войск РФ. Есть жертвы и раненые, - Винницкая ОВА

На месте происшествий работают следователи, прокуроры и другие ведомственные службы. В результате вражеского обстрела предварительно 5 человек погибли, 18 ранены. Информация уточняется.

Винницкая область (1037) крылатые ракеты (881) обстрел (27366) жертвы (2081)


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Жах.
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25.04.2022 16:12 Ответить
От потвори смердючі.
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25.04.2022 16:27 Ответить
Падло кремлівське
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25.04.2022 16:27 Ответить
Твари немытые.
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25.04.2022 16:37 Ответить
рабы немытые
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25.04.2022 17:12 Ответить

Горiть у пеклi кацапо-ординськi шизо-фашисти!


Смерть рашистським окупантам!
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25.04.2022 17:45 Ответить
суки рашистські!
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25.04.2022 18:33 Ответить
Коли здохне путін ,а разом з ним варварська росія ,ця імперія зла.
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25.04.2022 18:55 Ответить
 
 