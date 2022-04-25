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Европа возобновляет закупку нефти в ОАЭ, чтобы сократить зависимость от России, - Reuters

танкер

Судоходное подразделение французской компании TotalEnergies – CSSSA, временно зафрахтовало танкер для отгрузки сырой нефти в Абу-Даби в начале мая. Нефть планируется доставить в Европу. Это будет первая такая поставка через два года.

Об этом со ссылкой на трейдеров и отчеты по доставке сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

CSSSA наняла танкер Moscow Spirit, чтобы отгрузить 1 млн баррелей сырой нефти для Британии на 1-3 мая.

В последний раз нефть из ОАЭ в Европу закупали для Италии в мае 2020 года.

Возможность поставки нефти с Ближнего Востока снова появилась после того, как ряд европейских стран решили отказаться от закупки российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЕС нет согласия по российскому энергетическому эмбарго, – Боррель

Ожидается, что в следующие месяцы в Европу доставят больше нефти из Абу-Даби, поскольку Евросоюз готовится усилить санкции против России, отказавшись от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, Россия является основным поставщиком нефти в Европу. Так, в 2020 году Россия поставляла в ЕС 26% всей нефти.

Ранее Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что чиновники Европейского союза и США обсуждают возможные меры по ограничению поставок нефти в ЕС из России, а также меры по сокращению доходов Москвы от продажи сырья.

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Обсуждаемые варианты включают в себя полный запрет на поставку, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны против Украины.

По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой "максимально сильный удар" можно нанести президенту России Владимиру Путину.

Европа (1871) нефть (1920) россия (95683)


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Топ комментарии
+6
вот к чему курение на нефтебазе в Брянске может привести
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25.04.2022 16:22
+6
Назва в танкера хороша, значуща.
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25.04.2022 16:27
+3
С газом все таки сложнее,но если танкеры пойдут в европу и европейцы будут пересаживаться на экомашинки то быстро откажутся от нефти...

Вопрос в том что ну не возможно отказаться сразу от нефти и газа и поэтому россия и шантажирует всех
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25.04.2022 16:28
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Из двух зол...
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25.04.2022 16:19 Ответить
вот к чему курение на нефтебазе в Брянске может привести
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25.04.2022 16:22 Ответить
Та да... нафтопровід Дружба йок... То доведеться з ОАЕ імпортувати...
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25.04.2022 16:23 Ответить
Назва в танкера хороша, значуща.
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25.04.2022 16:27 Ответить
Troll lvl 100500
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25.04.2022 16:31 Ответить
-"Ну що ж, доведеться бомбити ОАЕ" подумало ху#ло, ставлячи свічку в церкві.
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25.04.2022 16:27 Ответить
С газом все таки сложнее,но если танкеры пойдут в европу и европейцы будут пересаживаться на экомашинки то быстро откажутся от нефти...

Вопрос в том что ну не возможно отказаться сразу от нефти и газа и поэтому россия и шантажирует всех
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25.04.2022 16:28 Ответить
Экомашины - это какие?
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25.04.2022 18:19 Ответить
тесла
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25.04.2022 18:43 Ответить
невозможно
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25.04.2022 22:33 Ответить
Тем странам, которые не достигли консенсуса на эмбарго хрюсской нефти арабскую не поставлять. Пусть дальше у кацапов покупают. Что? Нефтбаза больше не работает? Труба плохо качает? Ну, можете ведрами возить на самолетах через незакрытое небо.
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25.04.2022 16:31 Ответить
коли стабілізуються нові шляхи поставок, то і ціна на нафту піде вниз
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25.04.2022 16:38 Ответить
Не пройшло і 2 місяці. Пройшло.
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25.04.2022 16:53 Ответить
Можуть же, коли захочуть.
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25.04.2022 17:03 Ответить
Треба уважно слідкувати за арабами, бо через них може постачатися і кацапська
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25.04.2022 19:48 Ответить
 
 