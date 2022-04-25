Европа возобновляет закупку нефти в ОАЭ, чтобы сократить зависимость от России, - Reuters

Судоходное подразделение французской компании TotalEnergies – CSSSA, временно зафрахтовало танкер для отгрузки сырой нефти в Абу-Даби в начале мая. Нефть планируется доставить в Европу. Это будет первая такая поставка через два года.

Об этом со ссылкой на трейдеров и отчеты по доставке сообщает агентство Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

CSSSA наняла танкер Moscow Spirit, чтобы отгрузить 1 млн баррелей сырой нефти для Британии на 1-3 мая.

В последний раз нефть из ОАЭ в Европу закупали для Италии в мае 2020 года.

Возможность поставки нефти с Ближнего Востока снова появилась после того, как ряд европейских стран решили отказаться от закупки российской нефти из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Ожидается, что в следующие месяцы в Европу доставят больше нефти из Абу-Даби, поскольку Евросоюз готовится усилить санкции против России, отказавшись от российских энергоносителей.

Как отмечает агентство Reuters, Россия является основным поставщиком нефти в Европу. Так, в 2020 году Россия поставляла в ЕС 26% всей нефти.

Ранее Издание Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщало, что чиновники Европейского союза и США обсуждают возможные меры по ограничению поставок нефти в ЕС из России, а также меры по сокращению доходов Москвы от продажи сырья.

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Обсуждаемые варианты включают в себя полный запрет на поставку, установление ценового порога и использование расчетного механизма, который позволит удержать выручку России, полученную с начала войны против Украины.

По словам одного из источников Bloomberg, цель переговоров – выяснить, какой "максимально сильный удар" можно нанести президенту России Владимиру Путину.