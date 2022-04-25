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Новости Санкции против России
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Кулеба призвал ЕС ввести реальное эмбарго на нефть из РФ: Российская нефть полна украинской крови

кулеба

Для пресечения российских военных преступлений в Украине нужно ввести реальное эмбарго на русскую нефть.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению российских военных преступлений, они должны сначала избавить Путина от доходов от нефти. Достаточно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать! ЕС требуется реальное эмбарго на российскую нефть", - отметил глава украинского МИД.

Он также отметил, что Россия пытается обойти уже введенные ограничения.

"Проясним: любую смесь, содержащую любую российскую нефть, следует рассматривать как 100% российскую нефть. Не разрешайте россиянам найти способ обойти ограничения", - призвал Кулеба.

Читайте: Конец этой войны будет решен на поле боя, а не за столом переговоров, - Кулеба

нефть (1920) эмбарго (226) Кулеба Дмитрий (2880)


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Сподіваюсь, Кулеба також пояснив чим її можна моментальна замінити.
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25.04.2022 16:42 Ответить
Борель вже відповів... Держави-члени Європейського Союзу не мають згоди щодо повного ембарго або підвищення мит на імпорт російської нафти та газу. Джерело:
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25.04.2022 16:44 Ответить
ну основные разногласия по газу, а поставщиков нефти заменить проще
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25.04.2022 17:04 Ответить
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25.04.2022 16:46 Ответить
Кулеба дорослий дядько, а вірить в казочки.
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25.04.2022 16:48 Ответить
Лучшие санкции ето взорвать кацапские нефте и газопроводы.
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25.04.2022 17:19 Ответить
Эти все санкции с такой кучей поправок, что нифига это не санкции. Взять тот же запрет на вывоз зерна из Крыма. Они смешивают зерно с другим и спокойно продают его под чужим сертификатом. А запрет захода рашистских судов во все европейские порты не касается, если везут уголь, нефть, метал... ну вы поняли. Говорят про запрет, но есть нюансы европейские, позволяющие обходить ти санкции и спокойно торговать дальше.
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25.04.2022 18:50 Ответить
 
 