Кулеба призвал ЕС ввести реальное эмбарго на нефть из РФ: Российская нефть полна украинской крови
Для пресечения российских военных преступлений в Украине нужно ввести реальное эмбарго на русскую нефть.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Если мировые лидеры и бизнес серьезно относятся к прекращению российских военных преступлений, они должны сначала избавить Путина от доходов от нефти. Достаточно оправданий и полумер, пока украинцев бомбят, убивают, пытают, насилуют. Российская нефть полна украинской крови. Прекратите ее покупать! ЕС требуется реальное эмбарго на российскую нефть", - отметил глава украинского МИД.
Он также отметил, что Россия пытается обойти уже введенные ограничения.
"Проясним: любую смесь, содержащую любую российскую нефть, следует рассматривать как 100% российскую нефть. Не разрешайте россиянам найти способ обойти ограничения", - призвал Кулеба.
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