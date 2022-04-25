В Запорожской области освободили из плена глав двух громад - Новоуспеновской и Кирилловской, - Кличко

В плену оккупантов остаются 8 украинских мэров. Их судьба остается неизвестной.

Об этом сообщил глава КГГА Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что Иван Сеник, председатель Новоуспеновского сельского совета, был захвачен российскими оккупантами 13 апреля за патриотическую позицию и преданную работу в интересах общества, даже в условиях оккупации.

Иван Малеев, председатель Кирилловского поселкового совета, похищенный российскими военными со своего рабочего места 17 апреля после того, как отклонил ультиматум оккупантов по сотрудничеству.

Читайте: Брать пленных стало намного труднее, имеем проблемы с пополнением обменного фонда, - Арахамия

"8 украинских мэров продолжают находиться в плену у орков. Их судьба остается неизвестной", - добавил Кличко.