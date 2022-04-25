Войска РФ обстреливают район Дергачей на Харьковщине с 6 утра: погибли 3 человека, разрушены дома, они сейчас горят, - председатель громады Задоренко
Трое гражданских людей погибли 25 апреля в полдень в результате российских обстрелов села Безруки Дергачевской громады. По словам односельчан, это были местные жители - женщина и двое мужчин.
Об этом Суспільному сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко. По его словам, громаду начали обстреливать около 06:00, обстрелы продолжаются до сих пор, передает Цензор.НЕТ.
"По городу Дергачи и по почти всем населенным пунктам. Бьют артиллерией, "Градами" и минометами. Почти по всей громаде есть разрушенные дома, они сейчас горят", - сказал Задоренко.
Оккупанты обстреляли газовые трубы, добавил глава громады.
"Без газа остаются Казачелопанский и Прудянский старостинский округ, сам поселок Прудянка, Дубовка, из Золочевской громады Турово и Макарово — они тоже подключены к этой магистрали. Всего около 2500 тысяч дворов", — рассказал глава громады.
Кроме трех жертв в результате обстрелов Дергачевской громады ранен один человек, уточнил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Также ранены два человека в Золочевском районе.
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