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СБУ опровергла заказ убийства Соловьева: "Может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной пропагандистской деятельности"

соловьев

Служба безопасности Украины опровергла фейк ФСБ РФ по заказу убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории. Также подчеркивается, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах.

Также подчеркивается, что у СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ: СБУ готовила покушение на Соловьева

"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - добавили в украинской спецслужбе.

покушение (1040) пропаганда (3684) СБУ (19931) Соловьев Владимир (139)


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Топ комментарии
+24
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25.04.2022 17:13
+22
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25.04.2022 17:14
+15
https://www.facebook.com/theshulz?__cft__[0]=AZUcs1q1zfocMYLnDU65Ye3YySN5SsQdWe_SRK1McArf5A56GurgvndueZEX-OA9q2EPmSmM6zI9bw_O7DrSRH8F44eXvBf66S3DmHGdPxDNRBVWTl-8YGVj_GMCnJ5AIwF54pu52kuvV84ZYtuMcmAovI2byiCFnX4CMabj5cmAxQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Дядюшка Шу:



ФСБ задержала группу террористов, готовивших убийство Владимира Соловьева. У задержанных изъят осиновый кол.
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25.04.2022 17:19
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25.04.2022 17:13 Ответить
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25.04.2022 17:14 Ответить
Чо там у хохлов з давніх давен понад усе.
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25.04.2022 17:33 Ответить
Я понял, чем было занято ПВО Брянской области - оно было переброшено на прикрытие Владимира Соловьёва от покушения СБУ.
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25.04.2022 17:36 Ответить
соловей ночами воет от злобы что не может в Италию на виллу поехать
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25.04.2022 17:14 Ответить
а у него там не одна вилла хотел падло весь периметр заселить как у себя в рашке
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25.04.2022 18:53 Ответить
Його треба завалити баражуючим *********** типу Switchblade. Ця маланська свиня реально вже наговорила на три смерті.
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25.04.2022 17:18 Ответить
не буде він відповідати в міжнародних судах....- по причині що недоживе ....- гарантія - слідкуйте за .... ))
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25.04.2022 17:19 Ответить
А ось я би так НЕ відповідав.
Я би відповів на кшталт такого:
"На данний час, ця мета не знаходиться у нашому приоритеті та операція ПОКИ ЩО не розробляється."
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25.04.2022 17:19 Ответить
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ФСБ задержала группу террористов, готовивших убийство Владимира Соловьева. У задержанных изъят осиновый кол.
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25.04.2022 17:19 Ответить
Та да. Попіарітся хтів. Гнида і пєтух навіть не гамбурзький.
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25.04.2022 17:21 Ответить
Почему тогда соловьев жив? Не порядок. Нужно тщательнее готовить убийство, чтобы выглядело правдоподобно
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25.04.2022 17:22 Ответить
В сожжённом на Расее НИИ, что делал Искандеры, сгорело живьём 17ть особей.
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25.04.2022 17:22 Ответить
Алгоритм такий - ФСБ розповсюджує чутки про те,що СБУ направила диверсійні групи для вбивства Соловйова,сама ж його ліквідує і тут же звинувачує в цьому СБУ.Бо Соловйов вже своє відіграв,наплів вже стільки фейкової брехні що йому мало хто вірить.А от його смерть ще може послужити "правєдному дєлу вєлікай расіі"...Біда в тому,що цей прапагандіст-********** не має куди тікати,його навіть в Їзраєлі каменують...
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25.04.2022 17:25 Ответить
Само здохне, судини лопнуть коли параша капітуляцію підписувати буде.
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25.04.2022 17:28 Ответить
Я більше ніж впевнений!!! Почався пошук "сакральної жертви". Зараз кандидати серед цих помийно-гаварящих - всі. Тому всі вони зараз або забилися в темний куток й тихо скиглять й мочаться під себе, або пакують валізи!!!
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25.04.2022 17:29 Ответить
соловьев не сакральная жертва - если его грохнут даже на рассее будут рвать по три баяна на его позоронах
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25.04.2022 18:55 Ответить
якби хотіли би вбити то вбили... в рашиї таких гебельсів багато... одним менше, одним більше без різниці... якщо цей гебельс в Україну приїде, то тут йому прийдеться каятися по солов'їному...
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25.04.2022 17:39 Ответить
Значит скоро путинские ФСБшники грохнут Соловьёва.Он уже отработаный материал.
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25.04.2022 17:43 Ответить
Для сакральной жертвы Соловьёв подходит идеально .Можно скопом туда ещё и скабееву с киселёвым
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25.04.2022 17:46 Ответить
Не подсказывай сей час допишут.
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25.04.2022 18:18 Ответить
Красивый ответ.
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25.04.2022 17:51 Ответить
Да какая нафиг спецоперация? Вывесить где-нибудь в "Одноклассниках" объявление, типа, "меняю 380 $ на голову Соловьёва", так россияне сотню голов предложат. Сами. На выбор...
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25.04.2022 17:52 Ответить
Нащо їм валюта?

Краще написати "10 кіло цукру"
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25.04.2022 18:47 Ответить
То піпєц які вони убогі. Іде така собі секретно-диверсійна група з прапорами, з бібліотекою і співає "Батько наш Бандера...". Документи на ксероксі намальовані і із зброї обріз, та ще й мисливської рушниці.
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25.04.2022 18:01 Ответить
Да не , это не соловьёва хотят убить, мы его скормим тиграм в зоопарке. чей корм орки украли.
Это хотят убить другого урода, чёрт, забылась фамилия, такой какой то плюгавенький недоносок,
путин, что ли. Так вот, 40 млн Украинцев стали в очередь на этот заказ. Вот такой аншлаг!
И даже , что удивительно, совершенно бесплатно. Сплошное бескорыстие, как всегда у Украинцев!
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25.04.2022 18:38 Ответить
Це така правда як воші кашляють...! Кому треба це говно, ціну собі набиває! На цьому брехливому виродку біда, біль, сльози і кров безвинно замучених тисяч українців, руїни знищених міст і сіл України! Рашистський виродок, Гебельс сьогодення,"исчадие Ада", земля має горіти під його ратицями! Його не можна просто вбити, він має відповісти за свої злочини- суд і довічне ув'язнення! Катюзі по заслузі!
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25.04.2022 18:54 Ответить
мудозвон должен быть повешен по приговору суда, за разжигание ненависти и пропаганду фашизма. вместе с остальной братией с федеральных аналов
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25.04.2022 19:11 Ответить
Маю 307 доларів США, даю їх за голову Соловйова. Тіло не потрібне. Воно нікому не потрібне, так як і голова воно не потріб, але голову приймаю як доказ.
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25.04.2022 19:50 Ответить
Жалко что фейк. Шлите контакты в ответ к комменту, и оружие (потом). Я один их закопаю. Это не должно дышать.
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25.04.2022 23:04 Ответить
 
 