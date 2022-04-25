СБУ опровергла заказ убийства Соловьева: "Может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной пропагандистской деятельности"

Служба безопасности Украины опровергла фейк ФСБ РФ по заказу убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории. Также подчеркивается, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах.

Также подчеркивается, что у СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева.

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"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - добавили в украинской спецслужбе.