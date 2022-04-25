СБУ опровергла заказ убийства Соловьева: "Может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной пропагандистской деятельности"
Служба безопасности Украины опровергла фейк ФСБ РФ по заказу убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Служба безопасности Украины с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", - говорится в сообщении.
В СБУ отметили, что не намерены всерьез комментировать новые фантазии российских спецслужб, которые просто придумывают очередные достижения для российской аудитории. Также подчеркивается, что Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом - российским аналогом Геббельса - который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах.
Также подчеркивается, что у СБУ нет никаких планов по убийству В.Соловьева.
"Учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует это лицо, она может самостоятельно захлебнуться в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности", - добавили в украинской спецслужбе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я би відповів на кшталт такого:
"На данний час, ця мета не знаходиться у нашому приоритеті та операція ПОКИ ЩО не розробляється."
ФСБ задержала группу террористов, готовивших убийство Владимира Соловьева. У задержанных изъят осиновый кол.
Краще написати "10 кіло цукру"
Это хотят убить другого урода, чёрт, забылась фамилия, такой какой то плюгавенький недоносок,
путин, что ли. Так вот, 40 млн Украинцев стали в очередь на этот заказ. Вот такой аншлаг!
И даже , что удивительно, совершенно бесплатно. Сплошное бескорыстие, как всегда у Украинцев!