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Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае, - СМИ

нато,фінляндія

Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.

Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.

Читайте: Парламент Финляндии открыл дебаты о вступлении в НАТО

На минувшей неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности по решению по НАТО. Совместная аналитическая группа парламентских партий обнародует свою оценку в пятницу 13 мая вместо анонсированного 31 мая.

Президент Финляндии Саули Нииностио посетит Швецию с государственным визитом 17-18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. В этой связи государственным визитом или другим визитом на этой же неделе, по информации газеты, отдельно запланирована государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.

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По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.

Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении присоединиться к Альянсу, после чего НАТО приглашает страну-кандидата вступить. Все государства-члены обязаны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя в соответствии со своими национальными процедурами. Национальные парламенты стран-кандидатов ратифицируют протокол последними.

Финляндия (965) членство в НАТО (1515) Швеция (1005)


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Топ комментарии
+27
Це правильно, бо люди не знайшли миру в очах росії, а зе все шукає, хоча Конституція говорить НАТО.
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25.04.2022 17:32
+27
Україна не об стіну билась-об асфальт!
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25.04.2022 17:45
+13
Классно, Украина билась головой об стенку, а Финляндия и Швеция поэтому теперь вступают в НАТО, прозрев на её очень поучительном примере.
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25.04.2022 17:31
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Классно, Украина билась головой об стенку, а Финляндия и Швеция поэтому теперь вступают в НАТО, прозрев на её очень поучительном примере.
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25.04.2022 17:31 Ответить
Україна не об стіну билась-об асфальт!
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25.04.2022 17:45 Ответить
Для цього потрібно не головою об стінку битись, а впроваджувати реформи, боротись із корупцією і т.д. щоб відповідати критеріям вступу. Вибачте, але якщо в людини освіта 8 класів, то викладачем в університет її не візьмуть, хоч чим хочеш об що хочеш бийся - так і тут.
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25.04.2022 18:24 Ответить
Це правильно, бо люди не знайшли миру в очах росії, а зе все шукає, хоча Конституція говорить НАТО.
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25.04.2022 17:32 Ответить
Демократия, да так она работает.
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25.04.2022 18:26 Ответить
9 травня давайте! Палати добряче на Московії буде...
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25.04.2022 17:45 Ответить
Які молодці! Бажаю і нам обрати таку владу, яка подасть заявку до вступу до НАТО та зробить все необхідне, щоб нас туди прийняли. Для цього від нас вимагається зовсім небагато: таку владу обрати.
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25.04.2022 17:48 Ответить
Шо ти морозиш? Наші подають з 2008-го, але не приймають.
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25.04.2022 22:30 Ответить
чешська армия отримала нове озброення. сами зробили чи хтось надав хз. а це значить що старе пиде до нас. ну хоч так.
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25.04.2022 17:49 Ответить
Фіни і Шведи, вступайте до лав ЗСУ. Нато вже не те.
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25.04.2022 18:29 Ответить
Теперь, по логике, перспектива приближение НАТО к границам РФ в результате вступления Финляндии, которая имеет с россией протяженную общую границу, требует от Путина провести спецоперацию и ввести в Финляндияю российские войска.
Конечно он этого не сделает, ибо пропагандисткая риторика что НАТО угрожает РФ была направленадля того, чтоб оправдать вооруженное нападение на Украину, исходя из совсем других имперских амбиций реванша чтоб востановить такой себе СССР-2.
Теперь с середины мая Путин будет в патовой ситуации ибо на решение Финляндии вступить в НАТО он не отреагирует аналогично к по отношению к Украине.
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25.04.2022 18:37 Ответить
Великий прищ-старше Пуйло,
Що виріс в дупі у росії,
Зробив, щоб НАТО скрізь було
Здійснив нарешті свої мрії!
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25.04.2022 19:26 Ответить
И Калинградская область на берегу Балтийского моря теперь уже явно лишний опухоль.
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25.04.2022 23:47 Ответить
прозрели наконец
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26.04.2022 18:08 Ответить
 
 