Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае, - СМИ
Финляндия и Швеция, вероятно, не будут ждать саммита НАТО в конце июня и подадут заявки на вступление в Альянс уже в мае.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на финскую газету Iltalehti.
Ранее стало известно, что более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО. Однако, как отмечается, Финляндии не обязательно самостоятельно вступать в процесс присоединения к Альянсу.
Руководство Швеции предложило Финляндии, чтобы у стран был общий день, когда они заявили бы о готовности вступить в НАТО. Это подходит для Финляндии, если шведское правительство готово принять решение о членстве.
На минувшей неделе министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Швеция готовит собственную оценку политики безопасности по решению по НАТО. Совместная аналитическая группа парламентских партий обнародует свою оценку в пятницу 13 мая вместо анонсированного 31 мая.
Президент Финляндии Саули Нииностио посетит Швецию с государственным визитом 17-18 мая по приглашению короля Карла XVI Густава. Однако в Швеции внешней политикой руководит правительство, а не король. В этой связи государственным визитом или другим визитом на этой же неделе, по информации газеты, отдельно запланирована государственная встреча, на которой встретятся руководители финского и шведского государств и смогут заявить о готовности стран вступить в НАТО.
По данным Iltalehti, заявки Финляндии и Швеции в НАТО должны быть опубликованы на неделе, начинающейся 16 мая.
Процесс вступления начинается с того, что страна-кандидат уведомляет НАТО о своем намерении присоединиться к Альянсу, после чего НАТО приглашает страну-кандидата вступить. Все государства-члены обязаны подписать и ратифицировать протокол о присоединении страны-заявителя в соответствии со своими национальными процедурами. Национальные парламенты стран-кандидатов ратифицируют протокол последними.
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Конечно он этого не сделает, ибо пропагандисткая риторика что НАТО угрожает РФ была направленадля того, чтоб оправдать вооруженное нападение на Украину, исходя из совсем других имперских амбиций реванша чтоб востановить такой себе СССР-2.
Теперь с середины мая Путин будет в патовой ситуации ибо на решение Финляндии вступить в НАТО он не отреагирует аналогично к по отношению к Украине.
Що виріс в дупі у росії,
Зробив, щоб НАТО скрізь було
Здійснив нарешті свої мрії!