Порошенко на CNN: Визит Блинкена и Остина – сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN прокомментировал визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. Политик подчеркнул, что это первый визит столь высокого уровня со стороны США в столицу Украины после начала войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего, мы очень ценим глобальное лидерство Соединенных Штатов в поддержку Украины. В Вашингтоне понимают лучше любого, что эта война - она больше Украины. Эта война - она обо всех нас, она о Свободном мире", - подчеркнул Свобода. лидер "ЕС".

"А визит госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина является глубоко символическим шагом. И очень важен сигнал на весь мир о том, что Украина не только воюет, и мы знаем как это делать. Однако это также и сигнал о том, что Украина может победить ", – считает Порошенко.

"Мы очень благодарны за объемы помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, что является прекрасным примером для других союзников. По результатам визита было объявлено о новой помощи со стороны США в размере 713 миллионов. Однако этого, конечно, недостаточно. Нам нужно больше. Нам нужно больше разрушительных санкций против России, эмбарго на нефть, эмбарго на газ. Может быть даже морская блокада. А также что-то вроде программы "нефть в обмен на продовольствие", как это было в случае Ирака. В нынешних условиях такие шаги были бы очень символическими, это важно, и это нужно делать", – убежден Порошенко.

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Он также считает еще одним важным шагом, сделанным президентом Байденом, номинирование нового посла США в Украине.

"Мы рассчитывали на этот шаг в течение многих месяцев. Ожидаем приезда Бриджит Бринк, нового посла, уже здесь в Киеве", - резюмировал Порошенко.

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