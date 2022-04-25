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Новости Война
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Порошенко на CNN: Визит Блинкена и Остина – сигнал, что Украина не просто успешно воюет, но и побеждает

порошенко

Петр Порошенко в эфире телеканала CNN прокомментировал визит в Украину госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны США Ллойда Остина. Политик подчеркнул, что это первый визит столь высокого уровня со стороны США в столицу Украины после начала войны с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Прежде всего, мы очень ценим глобальное лидерство Соединенных Штатов в поддержку Украины. В Вашингтоне понимают лучше любого, что эта война - она больше Украины. Эта война - она обо всех нас, она о Свободном мире", - подчеркнул Свобода. лидер "ЕС".

"А визит госсекретаря Блинкена и министра обороны Остина является глубоко символическим шагом. И очень важен сигнал на весь мир о том, что Украина не только воюет, и мы знаем как это делать. Однако это также и сигнал о том, что Украина может победить ", – считает Порошенко.

"Мы очень благодарны за объемы помощи Украине со стороны Соединенных Штатов, что является прекрасным примером для других союзников. По результатам визита было объявлено о новой помощи со стороны США в размере 713 миллионов. Однако этого, конечно, недостаточно. Нам нужно больше. Нам нужно больше разрушительных санкций против России, эмбарго на нефть, эмбарго на газ. Может быть даже морская блокада. А также что-то вроде программы "нефть в обмен на продовольствие", как это было в случае Ирака. В нынешних условиях такие шаги были бы очень символическими, это важно, и это нужно делать", – убежден Порошенко.

Читайте: США предоставит более $713 млн в виде иностранного военного финансирования для Украины и 15 других союзников, - Госдеп

Он также считает еще одним важным шагом, сделанным президентом Байденом, номинирование нового посла США в Украине.

"Мы рассчитывали на этот шаг в течение многих месяцев. Ожидаем приезда Бриджит Бринк, нового посла, уже здесь в Киеве", - резюмировал Порошенко.

Смотрите: Зеленский встретился с Блинкеном и Остином: обсудили оборонную помощь, ужесточение санкций против России и гарантии безопасности. ФОТОрепортаж

Порошенко Петр (19606) США (26853) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+42
В Пороха беруть в'ю загальновідомі популярні світові ЗМІ, і регулярно. Хіба що "об'єднані", так би мовити, "не цікавляться"; але то їхні проблеми...
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25.04.2022 17:40
+34
Чітко, зрозуміло і патріотично.
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25.04.2022 17:33
+33
Отож. Світ цікавиться, а місцеві гівнюки доступ до українців закрили. Лише себе піарять.
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25.04.2022 17:46
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Чітко, зрозуміло і патріотично.
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25.04.2022 17:33 Ответить
Подоляшавки и рашотролли! ФАС! Не ленитесь, падлы.
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25.04.2022 17:37 Ответить
так і одразу кинулись: нижжче и
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25.04.2022 17:56 Ответить
Ну так и засунь его себе в рот.
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25.04.2022 17:52 Ответить
Не матюкайся, салага.
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25.04.2022 17:54 Ответить
В Пороха беруть в'ю загальновідомі популярні світові ЗМІ, і регулярно. Хіба що "об'єднані", так би мовити, "не цікавляться"; але то їхні проблеми...
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25.04.2022 17:40 Ответить
Отож. Світ цікавиться, а місцеві гівнюки доступ до українців закрили. Лише себе піарять.
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25.04.2022 17:46 Ответить
Так Зєлі на Заході демонструють що відключення опозиційних телеканалів йому не допоможе, або й нашкодить.
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25.04.2022 17:49 Ответить
Порох викупив CNN ?
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25.04.2022 17:47 Ответить
да - за коробку Рошена и тем самым "обоссцал" зеленского - который не вылазит из бункера так как его охрана боится за их жопу..
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25.04.2022 18:37 Ответить
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25.04.2022 17:48 Ответить
В теробороне Николаева служит бывший министр МВД


Почему вы сегодня в Николаеве?

- Я не сегодня, я в Николаеве давно, недели две. Защищаем родную землю, задача - освободить ее до последнего метра. Я думаю, что разглашать в каком подразделении - неправильно. Служу вместе с нашим батальоном Николаевской области уже две недели. Занимаем позиции, для того чтобы отвоевывать Херсон.
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25.04.2022 17:53 Ответить
Даже если этот плокулол в ТрО, даже условно, то где цензоровчане? Каждый спасет свою жопу как может. Чем например Вакарчук лучше меня? да ничем. тоже мешок с костями и говном. война всех рассудет. а судить будем после победы!!!
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25.04.2022 18:07 Ответить
так чего же ты фамилию не написал? что в теробороне Николаева служит Юрий Луценко ..
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25.04.2022 18:34 Ответить
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25.04.2022 17:54 Ответить
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25.04.2022 17:55 Ответить
Причепив собі роги щоб бути вище всіх
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25.04.2022 18:00 Ответить
Наш презедент як справжній чегеваре
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25.04.2022 18:38 Ответить
А что такое? Где рашотролли и подоляшавки? Арбайтен, леньяйнен, рашосвивинен!!!
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25.04.2022 17:54 Ответить
ти знаєш, адмін сьогодні також на сторожі: брехню нищить, як тільки побачить. Дивись, вже вище під першим твоїм коментом перший хрестик появився
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25.04.2022 17:59 Ответить
Да?почему же раньше "дурням" это не понятно было и они саботировали подготовку к вторжению,бухая в Карпатах...
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25.04.2022 18:21 Ответить
дурням все зрозумilло только где-то до середины черепной коробки - а какая разнiца?
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25.04.2022 18:39 Ответить
 
 