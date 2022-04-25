В Мариуполе оккупанты требуют, чтобы полицейские зарегистрировались в "полиции МВД ДНР", - Андрющенко

Украинских полицейских хотят заставить зарегистрироваться, независимо от того, собираются ли они встать на службу оккупантам.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу. Без комментариев", - написал он.

Андрющенко опубликовал скриншот, на котором оккупанты утверждают, что украинские полицейские якобы должны зарегистрироваться.

"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в МВД ДНР", - говорится в сообщении оккупантов.

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