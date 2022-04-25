В Мариуполе оккупанты требуют, чтобы полицейские зарегистрировались в "полиции МВД ДНР", - Андрющенко
Украинских полицейских хотят заставить зарегистрироваться, независимо от того, собираются ли они встать на службу оккупантам.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
"Начала работу "милиция" оккупантов. Бывших сотрудников полиции обязывают явиться на службу. Без комментариев", - написал он.
Андрющенко опубликовал скриншот, на котором оккупанты утверждают, что украинские полицейские якобы должны зарегистрироваться.
"Бывшие работники Мариупольского ГУ МВД Украины в Донецкой области (аттестованные и вольнонаемные) обязаны явиться в районные отделы полиции для регистрации независимо от намерений дальнейшего прохождения службы в МВД ДНР", - говорится в сообщении оккупантов.
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Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что до последней минуты никто из высшего военно-политического руководства Украины не верил, что начнётся большая война.
А я верил. Точнее, знал. Это было очевидно. Это было заметно. Это было логично. Про это предупреждали западные разведки и западные лидеры.
Тех, кто верил, обзывали "паникёрами". Травили тех, кто призывал готовиться к войне, проводить мобилизацию, разворачивать войска, вооружать терроборону, эвакуировать людей.
Они не верили, мы верили. Цена стратегической, фатальной ошибки - тысячи погибших, занятые врагом территории, оккупация, разрушения.
Они не верили. Мы верили. И мы воюем. А они руководят.
В його розпорядженні були дані розвідки чотирьох служб.
То він доводив викревлену інфрормацію до керівництва держави?
Бо вони "не вірили"! Вони тіпа в церкву пішли: "вірю - не вірю".
То може пан Демченко має бути заарештований?
Коли вони мене зупиняли за кермом, то перше питання було: "употребляли?". Хоча я пью дуже рідко, лише по святам, і не багато, і за кермо потім не саджусь.
Тепер подивлюсь, "употребят" или нет...