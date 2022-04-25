Родственники пропавших без вести могут получить пенсию по потере кормильца, – Минсоцполитики

Члены семей лиц, пропавших без вести во время войны, могут получить пенсию по потере кормильца.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что по данным Национальной полиции, с начала полномасштабного вторжения России в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске.

У членов семьи право на получение пенсии возникает спустя один месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Право на пенсию по потере кормильца имеют:

• Дети такого лица в возрасте до 18 лет.

• Дети такого лица, от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения.

• Дети такого лица, которые являются сиротами, до 23 лет, независимо от факта обучения.

• Муж или жена, родители такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.

• Муж или жена, а в случае их отсутствия – один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и ухаживают за ребенком кормильца до достижения им 8 лет.

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Родители и супруг лица, пропавшего без вести, которые не были на его содержании, имеют право на пенсию в связи с потерей кормильца, если в результате такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.

Для назначения пенсии по потере кормильца необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда.