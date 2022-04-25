Великобритания отправит Украине бронированные ракетные установки Stormer, а США – Stinger и Javelin, – Ермак

Украина будет получать больше оружия от союзников.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания предоставит нам бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет - Stormer. Об этом уже сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество оружия постоянно растет, но нужно еще больше, - Ермак