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Великобритания отправит Украине бронированные ракетные установки Stormer, а США – Stinger и Javelin, – Ермак

stormer

Украина будет получать больше оружия от союзников.

Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.

"Великобритания предоставит нам бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет - Stormer. Об этом уже сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество оружия постоянно растет, но нужно еще больше, - Ермак

Великобритания (4984) оружие (10224) Уоллес Бен (184) Ермак Андрей (1265)


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Топ комментарии
+29
Бритам та Амерам-чергові респекти...
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25.04.2022 18:51
+26
А Ермак тут при чём, он не понимает чем ему заняться во время войны? Когда об этом должен информировать министр обороны и то, после уже получения и освоения нами оружия
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25.04.2022 18:57
+18
єрмак не забуде злити інформацію в фсб...
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25.04.2022 18:58
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Бритам та Амерам-чергові респекти...
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25.04.2022 18:51 Ответить
Цікаво, говорящий кінь фиркати буде?
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25.04.2022 18:52 Ответить
Ну бачиш. А ти скиглив.
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25.04.2022 18:52 Ответить
оце гарно головне менше патякайте що та коли і кудою будете доставляти а так подяка партнерам
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25.04.2022 18:53 Ответить
откуда оно вылезло
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25.04.2022 18:53 Ответить
Уже месяц базикают, они уже давно были быть на фронте!
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25.04.2022 18:54 Ответить
якщо оголошено, що нададуть - то це означає, що вже є в Україні. А місяць - мабуть, для того, щоб в Польші підготувати розрахунки, щоб цією технікою користуватися.
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25.04.2022 19:18 Ответить
презедент Украины уже три года базикает - особенно понравилось его выступление на Мюнхенской конференции безопасности, буквально за полторы недели до войны - руские, хорошие люди, они ни когда не нападут на Украину.... Шо вы по этому поводу можете изложить.
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25.04.2022 20:05 Ответить
месяц обицяют
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25.04.2022 18:55 Ответить
Краще розкажи казку, за які подвиги колі-Котлеті зброю дали? Вам що, Ківи мало?!
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25.04.2022 18:56 Ответить
Захистив Мукачево, захистить і Ужгород! Порохоботам аби щось сказати...
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25.04.2022 19:41 Ответить
Захистив Мукачево, захистить і Ужгород! Порохоботам аби лише щось таляпнути ! Як казала Н. Мосейчук (дослівно), ви ще б за маски з держрезерву чи Оман згадали!..
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25.04.2022 19:46 Ответить
А хто його уповноважував?
- Генштаб? Сумніваюсь...
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25.04.2022 18:56 Ответить
Бубочка.
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25.04.2022 19:04 Ответить
Служба комунального господарства ОПи.
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25.04.2022 19:05 Ответить
А ермак тут каким боком?
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25.04.2022 18:57 Ответить
А Ермак тут при чём, он не понимает чем ему заняться во время войны? Когда об этом должен информировать министр обороны и то, после уже получения и освоения нами оружия
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25.04.2022 18:57 Ответить
єрмак не забуде злити інформацію в фсб...
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25.04.2022 18:58 Ответить
та він ще на стадії домовленностей злив. Його татко ГРУшник, за це отримав грамоту і свічку від гундяйки-сатаніста.
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25.04.2022 19:07 Ответить
Тю, США вроде бы начали поставлять тяжелое вооружение и опять на джавелины скатились...
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25.04.2022 18:58 Ответить
Поставки идут по спискам, предоставленным ОП.
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25.04.2022 19:04 Ответить
Швець вещав джавеліни легше продати
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26.04.2022 02:32 Ответить
Дякуємо, Британіє!
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25.04.2022 19:01 Ответить
Дерьмаком засрали весь эфир.
Дерьмака что - пропихивают в очередные презики мудрого нариду?
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25.04.2022 19:04 Ответить
Та ні , я вже про це писав , що вони всі (вся зелена ОПА і всі з орбіти) піаряться в черзі по колу , сьогодні черга Єрмака , а завтра наприклад Подоляк , і так далі ... це щоб мешканці не забували , хто їх "спасители" , а альтернативні (Прямий , Експресо, П'тий) ТВ канали відімкнули ...
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25.04.2022 19:22 Ответить
Новость хорошая, только каким боком к этому дерьмак? И кто разрешил ему об этом вещать?
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25.04.2022 19:05 Ответить
Попри таємність візиту Блінкена та Остіна, Зеленський це розголосив, чим зробив поїздку ризикованою-- NYT (The New York Times)

Блінкен, і Остін сіли на військові транспортні літаки C-17 в суботу вранці та летіли до Польщі, але на половині шляху дізналися, що їх таємниця про відвідини України - публічно розголошена, оскільки про їх візит оголосив президент Зеленський під час пресконференції.Невдовзі після цього високопоставлений чиновник Пентагону повідомив трьох репортерів, які супроводжували міністра оборони, що президент Зеленський зірвав операцію і майбутнє поїздки невизначене.
Громадянам про приліт ракети заборонено освітлювати,а зе-презеденту не заборонено анонсувати таємні відвідини ,але тут -одне слово БЕЗНАДІЙНИЙ.
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25.04.2022 19:06 Ответить
какой же зеленский поц со своим словесным поносом - трепло квартальное
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25.04.2022 19:25 Ответить
безнадійний- Ви мали на увазі пташку?
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25.04.2022 19:53 Ответить
Цей довбо*об ще сказав би точки отримання. За зрив операції з вагнерівцями так і не відповів, тепер озвучує зайву інформацію.
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25.04.2022 19:13 Ответить
он озвучил, что услышал и как настоящий юстас сообщил алексу, переговоры провалил, шас передает о поставка. Он так не хотел, что бы Блинкен приезжал. что убедил Зелю озвучить визит и закатил целую програмной речь о гарантах. Пока что гаранты есть только у него.
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25.04.2022 19:33 Ответить
Не знаю куда это всё идёт, на Юго-Востоке касок с брониками на передке у половины нет, про джевелин только слышали
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25.04.2022 19:35 Ответить
Was ist das Єрмак, що знає про поставки зброї???? Хто дозволив попередити москалів???
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25.04.2022 19:38 Ответить
Дерьмак знову напомнив про себе ця інфа вже була неодноразово. Цікаво а мешки з піском котрі були вокруг нёого коли він довав інтервью беніной кукле мосійчук він теж носив чи солдат примусив
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25.04.2022 20:00 Ответить
 
 