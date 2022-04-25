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Великобритания отправит Украине бронированные ракетные установки Stormer, а США – Stinger и Javelin, – Ермак
Украина будет получать больше оружия от союзников.
Об этом в Telegram сообщил глава ОП Андрей Ермак, передает Цензор.НЕТ.
"Великобритания предоставит нам бронетехнику, оснащенную пусковыми установками для зенитных ракет - Stormer. Об этом уже сообщил министр обороны страны Бен Уоллес. Минобороны США поставит Украине зенитные комплексы Stinger, ПТРК Javelin и другое оборудование", - говорится в сообщении.
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- Генштаб? Сумніваюсь...
Дерьмака что - пропихивают в очередные презики мудрого нариду?
Блінкен, і Остін сіли на військові транспортні літаки C-17 в суботу вранці та летіли до Польщі, але на половині шляху дізналися, що їх таємниця про відвідини України - публічно розголошена, оскільки про їх візит оголосив президент Зеленський під час пресконференції.Невдовзі після цього високопоставлений чиновник Пентагону повідомив трьох репортерів, які супроводжували міністра оборони, що президент Зеленський зірвав операцію і майбутнє поїздки невизначене.
Громадянам про приліт ракети заборонено освітлювати,а зе-презеденту не заборонено анонсувати таємні відвідини ,але тут -одне слово БЕЗНАДІЙНИЙ.