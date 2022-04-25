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Столтенберг примет участие во встрече по вопросу поддержки Украины на авиабазе в Германии

столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Консультативной группы по безопасности в Украине на немецкой авиабазе Рамштайн 26 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Альянса.

Встречу возглавит министр обороны США Ллойд Остин, и она будет посвящена ситуации в Украине и связанным с ней проблемам безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и страны-партнеры.

Столтенберг после встречи намерен дать брифинг для представителей СМИ.

Также читайте: "Для демократической страны нет ничего невозможного": Столтенберг о вероятности принятия РФ в НАТО после ухода Путина

Автор: 

Германия (6987) Столтенберг Йенс (1620)


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https://i.ytimg.com/vi/aBLTfggn1B8/mqdefault.jpg Столтенберг, высунь из жопы язык, и покажи на что способны солдаты хваленого НАТО. Ну ***** 21 ыек, геноцид целой страны, вы там чо ухуели? ну ****? вы мужики или где?
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25.04.2022 19:00 Ответить
Вот если за нас никто воевать не хочет - давайте сольем отработанное ядерное топливо в черное море, вниз по Днепру, а што? прикольно же будет. я за. как серйозность наших намерений
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25.04.2022 19:14 Ответить
А ви бачили хоч одного солдата НАТО ?
В НАТО немає армії.
Це аналітичні центри.
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25.04.2022 19:39 Ответить
Трусость. Трусость как основа политики: закрыть небо боятся; вернуть посольство в Киев даже на 60-м дне войны боятся, совершит визит в Киев Байден трусит... И даже "обидеть" любимую женщину Путина боится/боятся - трусят - "11-ти часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка. WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой - боятся реакции Путина полностью https://zn.ua/POLITICS/wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv-kabaevoj-bojatsja-reaktsii-putina.html?fbclid=IwAR0JE1YCF2iQiuTrYnqWooOY0j1iz-XMuida8wWsxyC9Za5UUQfxZdPzpE4 https://zn.ua/.../wsj-ssha-ne-vvodjat-sanktsii-protiv...
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25.04.2022 19:06 Ответить
Зачем этот ссыкун там нужен, сейчас все сделки сорвёт прыгая на сковородке и оря мы не должны допускать третьей мировой и т.д. бред
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25.04.2022 19:06 Ответить
да этот норвежец очень странно себя ведет по крайне мере на словах
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25.04.2022 19:26 Ответить
 
 