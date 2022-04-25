Столтенберг примет участие во встрече по вопросу поддержки Украины на авиабазе в Германии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в заседании Консультативной группы по безопасности в Украине на немецкой авиабазе Рамштайн 26 апреля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Альянса.
Встречу возглавит министр обороны США Ллойд Остин, и она будет посвящена ситуации в Украине и связанным с ней проблемам безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и страны-партнеры.
Столтенберг после встречи намерен дать брифинг для представителей СМИ.
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В НАТО немає армії.
Це аналітичні центри.