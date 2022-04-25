В Еврокомиссии уже на этой неделе ждут шестой пакет санкций против России
Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова ожидает, что шестой пакет санкций против России будет введен уже на этой неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euroctiv.
"На этой неделе я жду анонса шестого пакета. Это зависит от достижения наилучшего возможного результата переговоров со странами-членами. Лучший результат для Комиссии – это самые строгие санкции. Однако нам нет смысла предлагать то, что не получит поддержки", – сказала Юрова.
Она подтвердила, что наиболее значимы дискуссии о запрете импорта российской нефти. Польша и страны Балтии пропагандируют полное энергетическое эмбарго, в то время как несколько других стран выступают против такого шага по экономическим причинам, в частности, Германия, Венгрия и Австрия.
Италия, ранее выступавшая против немедленного прекращения поставок российского газа, теперь требует ограничения цены на газ, что, по мнению Рима, лишит Москву некоторых ее ресурсов.
Помимо эмбарго на импорт энергоносителей страны ЕС сейчас обсуждают санкции против Сбербанка, крупнейшего банка России. Как отметила Юрова, санкции в отношении банковского сектора, скорее всего, будут приняты, поскольку есть признаки консенсуса между странами ЕС.
ЕС уже ввел пять раундов санкций против России, включая эмбарго на импорт российского угля и запрет на работу российских и белорусских операторов грузовых дорог в ЕС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В России денацифицировали котлету по-киевски.
Так, в столовых Кирова «Сели-поели» котлета по-киевски стала «котлетой по-кировски» - новое название, мол, «более патриотичное». Впрочем, после того, как на блюдо обратили внимание местные СМИ, котлету вообще убрали из меню.
В Волгограде же котлету по-киевски теперь называют просто котлетой с маслом. В одной из университетских столовых блюдо переименовали в котлету «Донбасс».
https://t.me/charter97_org/71178
Но тут надо арабов уговарить резко повысить добычу нефти.
Всего под санкционные ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около 6 тыс. кораблей под российским флагом. Но разрешения на каждое из них будут выдаваться в индивидуальном порядке, с учетом всех исключений. К примеру, обслуживание в гаванях смогут продолжить суда, которые перевозят нефть и нефтепродукты, газ, топливо для атомных электростанций, сельскохозяйственную продукцию, гуманитарные грузы и медикаменты.