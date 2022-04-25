Оккупанты вынуждают жителей пгт Большая Александровка в Херсонской области эвакуироваться до 28 апреля, - Генштаб ВСУ
Рашисты принуждают жителей временно оккупированного пгт Большая Александровка будет эвакуироваться до 28 апреля.
Об этом говорится в сводке Генштаба, передает Цензор.НЕТ.
"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация", - проинформировали в Генштабе.
Также враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.
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