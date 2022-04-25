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Новости Война
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Оккупанты вынуждают жителей пгт Большая Александровка в Херсонской области эвакуироваться до 28 апреля, - Генштаб ВСУ

рф,окупанти

Рашисты принуждают жителей временно оккупированного пгт Большая Александровка будет эвакуироваться до 28 апреля.

Об этом говорится в сводке  Генштаба, передает Цензор.НЕТ.

"На временно захваченной территории Херсонской области, в поселке городского типа Большая Александровка, оккупанты объявили местному населению о необходимости, в срок до 28 апреля, покинуть населенный пункт. К жителям, которые не выполнят приказ, будет применена принудительная эвакуация", - проинформировали в Генштабе.

Также враг сосредотачивает основные усилия на направлениях Херсон – Николаев и Херсон – Кривой Рог. Проводит перегруппировку войск, закрепляется на местности, усиливает группировку ствольной и реактивной артиллерии, осуществляет накопление боеприпасов и ГСМ.

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Автор: 

депортация (684) оккупация (10167) Херсонская область (4807)


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Хочуть помародерити без свідків?
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25.04.2022 19:22 Ответить
І не тільки... будуть стягувати своє барахло для наступу на кривий ріг
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25.04.2022 19:48 Ответить
Травите еду и воду.
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25.04.2022 19:48 Ответить
при чому орки в сторону Кривого рогу не випускають, тільки Берислав\ Каховка\ Херсон
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25.04.2022 19:51 Ответить
Найближчі наші позиції приблизно 10 км. Була спроба зі сторони Березнегуватого зайти, витратили два тижні, без результату. У місцевих була домовленість з русньою, що русня не лізе до них по хатах, місцеві не чіпають русню.
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25.04.2022 19:58 Ответить
 
 