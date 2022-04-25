РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10197 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 065 4

Кулеба и глава МИД Нидерландов Хукстра обсудили введение против РФ 6-го пакета санкций

гукстра

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Нидерландов по поводу новых санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "В разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой мы обсудили подготовку 6-го санкционного пакета ЕС и военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Я отдельно поднял вопрос о важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без всяких промедлений".

Читайте: Нидерланды собираются поставить Украине самоходные гаубицы

Нидерланды (1586) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Подождите, если солдаты нато не хотят идти воевать то давайте сольем вниз по течению отработанное ядерное топливо. Думаю будет в чорном море прикольный звездец 😁👍
показать весь комментарий
25.04.2022 19:36 Ответить
Там и Орбан подрочит и сиряйто простату себе оторвет. Будет веселкха
показать весь комментарий
25.04.2022 19:37 Ответить
І открил ангел седьмой пакет санкций ...
показать весь комментарий
25.04.2022 19:45 Ответить
а тем временем цена на нефть за сегодня - 5%. брент 99.46.
показать весь комментарий
25.04.2022 19:55 Ответить
 
 