Кулеба и глава МИД Нидерландов Хукстра обсудили введение против РФ 6-го пакета санкций

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Нидерландов по поводу новых санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "В разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой мы обсудили подготовку 6-го санкционного пакета ЕС и военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Я отдельно поднял вопрос о важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без всяких промедлений".

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