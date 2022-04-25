Кулеба и глава МИД Нидерландов Хукстра обсудили введение против РФ 6-го пакета санкций
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел беседу со своим коллегой из Нидерландов по поводу новых санкций против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.
Он отметил: "В разговоре с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой мы обсудили подготовку 6-го санкционного пакета ЕС и военно-техническое сотрудничество между нашими странами. Я отдельно поднял вопрос о важности предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС без всяких промедлений".
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maximus #452494
показать весь комментарий25.04.2022 19:36 Ответить Мне нравится 0
maximus #452494
показать весь комментарий25.04.2022 19:37 Ответить Мне нравится 1
And Kansay
показать весь комментарий25.04.2022 19:45 Ответить Мне нравится 0
оззи
показать весь комментарий25.04.2022 19:55 Ответить Мне нравится 0
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