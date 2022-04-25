Утром войска РФ пытались обстрелять Одесскую область со стороны оккупированного Крыма, - ОВА
Российские оккупанты пытались обстрелять Одесскую область из комплекса "Бастион".
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар с берегового комплекса "Бастион" по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями ПВО", - отметил он.
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