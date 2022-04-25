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Новости Война
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Утром войска РФ пытались обстрелять Одесскую область со стороны оккупированного Крыма, - ОВА

бастион

Российские оккупанты пытались обстрелять Одесскую область из комплекса "Бастион".

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром со стороны оккупированного Крыма противник пытался нанести ракетный удар с берегового комплекса "Бастион" по Одесской области. Одна ракета упала в воду, другая была сбита нашими подразделениями ПВО", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение 24 апреля на южном направлении уничтожено 73 оккупанта и 7 единиц техники, среди которой "Панцирь С1", - ОК "Південь"

обстрел (27366) Одесская область (3595)


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Топ комментарии
+15
Нептуна в сраку цим рукожопим лапотнікам в кокошніку!
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25.04.2022 19:45
+7
Ракети у відповідь летять у повітрі, а не по дорогам везуться. То ні ракет, ні доріг. Дякую, дуже дякую((
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25.04.2022 19:50
+7
..........было шумно , местами , но это мы переживем, а вот мудачье понаехавшее в Одессу в виде беженцев , начинает напрягать , именно мудачье , с музыкой на всю громкость, с прямотоком , подрезают на дорогах , ................чуваки , Одесса не колхоз , от куда вы приперлись , вас тут долго терпеть не будут , понты забирайте в свой колхоз , иначе ****** можешь прилечь на асфальт, или вдруг земля поднимется , и ****** тебя между глаз , это в лучшем , легком случае .
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25.04.2022 20:05
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Нептуна в сраку цим рукожопим лапотнікам в кокошніку!
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25.04.2022 19:45 Ответить
такі поци
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25.04.2022 19:47 Ответить
"Бастион"-пал...
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25.04.2022 19:50 Ответить
ракеты класса Х на самолеты-- заканчиваются...также в ноль почти Калибры...А сделать новые нет ресурсов и компонентов.. только идиоты со злости оставляют сами себя без защиты..Бастион его задача лупить по кораблям в море до 100 км. нигде не прочитаете дальность ракеты.. есть в Википедии что она может защищать береговую линию 600 км но фактически поразила реально цель на учениях 90 км от берега Крыма...
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25.04.2022 19:55 Ответить
Ракети у відповідь летять у повітрі, а не по дорогам везуться. То ні ракет, ні доріг. Дякую, дуже дякую((
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25.04.2022 19:50 Ответить
У тебя хроническое недержание кала?
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26.04.2022 10:08 Ответить
Когда мы уже вжарим Нептунами?
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25.04.2022 19:51 Ответить
Вжарим. Обязательно вжарим, и не раз. Весь флот в труху. Но потом.
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25.04.2022 20:07 Ответить
Нема
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25.04.2022 20:09 Ответить
Одеса неприступеий бастіон.
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25.04.2022 19:51 Ответить
..........было шумно , местами , но это мы переживем, а вот мудачье понаехавшее в Одессу в виде беженцев , начинает напрягать , именно мудачье , с музыкой на всю громкость, с прямотоком , подрезают на дорогах , ................чуваки , Одесса не колхоз , от куда вы приперлись , вас тут долго терпеть не будут , понты забирайте в свой колхоз , иначе ****** можешь прилечь на асфальт, или вдруг земля поднимется , и ****** тебя между глаз , это в лучшем , легком случае .
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25.04.2022 20:05 Ответить
Ага... та їздою на зустріч по односторонній вулиці... дивина та й годі...
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25.04.2022 20:21 Ответить
Рыбок могла ранить!
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25.04.2022 20:14 Ответить
Заставлять таки російські окупанти одеситів - знести к чортам пам'ятник російській шльондрі і змінити назви вулиць з виродсько-рашистських на нормальні . Людей шкода .
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25.04.2022 20:40 Ответить
 
 