С начала российского вторжения в Харьковской области зарегистрировано почти 800 дел, связанных с вооруженной агрессией оккупантов, - СБУ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудники УСБУ в Харьковской области обнаружили 386 коллаборационистов, действия которых были направлены на смену власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке УСБУ в Харьковской области.

Сотрудники спецслужбы также нейтрализовали 11 диверсантов и агентов российских спецслужб, разоблачили 11 человек, которые приводили и корректировали авиационно-ракетные и артиллерийские удары. Кроме того, были заблокированы семь телеграмм-каналов, которые собирали данные о перемещении подразделений ВСУ, и прекращена работа "ботоферм", которые использовали для рассылки смс-сообщений с угрозами и призывами переходить на сторону врага.

Через два месяца после начала полномасштабного вторжения следственный отдел УСБУ в области зарегистрировал 784 уголовных производства, связанных с вооруженной агрессией РФ против Украины.

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Сотрудники спецслужбы получили и передали подразделениям ВСУ почти 32 тысячи сообщений о дислокации техники и живой силе противника, в частности, благодаря данным, поступающим от жителей региона.

"Напоминаем, что у нас работает официальный чат-бот t.me/stop_russian_war_bot и номер круглосуточной горячей линии (098) 87-114-57. Отправляйте данные о перемещении врага", - отмечают в спецслужбе.

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