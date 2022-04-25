РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10348 посетителей онлайн
Новости Война
2 322 3

Кулеба и Ле Дриан обсудили санкции против РФ и поставки оружия: "Франция будет еще сильнее поддерживать Украину"

ле,кулеба,дріан

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я поздравил президента Макрона и его команду с победой. Мой французский коллега подтвердил, что поддержка Францией Украины будет еще сильнее. Обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия Украине и статус Украины кандидата в ЕС", - говорится в сообщении.

Читайте: Макрон: грядущие годы не будут тихими, но будут историческими

Франция (3524) Кулеба Дмитрий (2880) Ле Дриан (88)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Будут продавать рф еще больше оружия в обход санкций
показать весь комментарий
25.04.2022 20:09 Ответить
За поддержку - Велике Спасибі. А членство наше в ЄС можна і блокувати - його рашка підтримує, сподіваючись, що Україна під керуванням бюрократичної машини ЄС ослабне, її єдність перетвориться в терпимість. І вона зникне.
показать весь комментарий
25.04.2022 20:24 Ответить
Та куда ещё сильнее? Спасибо, не надо. А то уже страшно.
показать весь комментарий
25.04.2022 20:27 Ответить
 
 