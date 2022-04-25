Кулеба и Ле Дриан обсудили санкции против РФ и поставки оружия: "Франция будет еще сильнее поддерживать Украину"
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.
Об этом Кулеба сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я поздравил президента Макрона и его команду с победой. Мой французский коллега подтвердил, что поддержка Францией Украины будет еще сильнее. Обсудили дальнейшие санкции против России, поставки оружия Украине и статус Украины кандидата в ЕС", - говорится в сообщении.
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user009
показать весь комментарий25.04.2022 20:09 Ответить Мне нравится 0
Джохар Перильдович Мафусаилов
показать весь комментарий25.04.2022 20:24 Ответить Мне нравится 0
Oleksiy Burkovskyy #461046
показать весь комментарий25.04.2022 20:27 Ответить Мне нравится 1
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