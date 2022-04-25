Сегодня рашисты убили еще 4 гражданских в Донецкой области, в том числе двоих детей, - Кириленко
Российские оккупанты в Донецкой области убили 4 мирных жителей, в том числе 9-летнюю девочку и 14-летнего парня.
Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"За 25 апреля россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Лимане, 1 в Марьинке и 1 в Ямполе. Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни 9-летней девочки и 14-летнего парня.
Еще девять человек на территории области получили ранения.
Кроме того, после ранений в Луганской области в Бахмуте умер 1 человек, еще двоим была оказана медицинская помощь. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.
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shana
показать весь комментарий25.04.2022 20:34 Ответить Мне нравится 7
Воьлодимир Омельянов
показать весь комментарий25.04.2022 20:37 Ответить Мне нравится 5
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