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Сегодня рашисты убили еще 4 гражданских в Донецкой области, в том числе двоих детей, - Кириленко

донеччина

Российские оккупанты в Донецкой области убили 4 мирных жителей, в том числе 9-летнюю девочку и 14-летнего парня.

Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 25 апреля россияне убили еще 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Лимане, 1 в Марьинке и 1 в Ямполе. Обе жертвы россиян в Лимане – это дети. Россияне унесли жизни 9-летней девочки и 14-летнего парня.

Еще девять человек на территории области получили ранения.

Кроме того, после ранений в Луганской области в Бахмуте умер 1 человек, еще двоим была оказана медицинская помощь. Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе", - говорится в сообщении.

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Донецкая область (9767) Кириленко Павел (638)


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Сколько детей загубили из-за одно #идара - рашисты мы вас ненавидим суки
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25.04.2022 20:34 Ответить
Ну рашиська паскуда здохніть гади ,навіщо ви паскуди дітей вбиваєте ? буь проклята ця терористична імперія зла .
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25.04.2022 20:37 Ответить
 
 