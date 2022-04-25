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Новости Война
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Перед вторжением в Украину Россия три года подряд наращивала военный бюджет, — SIPRI

рф

Три года подряд Россия наращивала военные расходы, готовясь к войне с Украиной. Только в 2021 году ее военный бюджет вырос на 2,9% - до 65,9 миллиарда долларов, достигнув 4,1% ВВП.

Такие данные обнародованы в исследовании Стокгольмского института по исследованию проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

Исследователи отмечают, что враг увеличил военные расходы благодаря высоким поступлениям от продажи нефти и газа.

"Высокие поступления от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы в 2021 году. Российские военные расходы снижались между 2016 и 2019 годами из-за низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году", - отметила директор программы военных расходов и производства оружия SIPRI Люси Беру-Сюдро.

В прошлом году РФ пересмотрела бюджетную программу "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей ее общих военных расходов и включает операционное финансирование, а также закупку оружия. Ее размер составляет 48,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем было запланировано на конец 2020 года.

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В то же время, расходы Украины на оборону после оккупации Крыма в 2014 году, по данным SIPRI, выросли на 72%. В 2021 году они составляли 5,9 млрд долларов, или 3,2% ВВП страны.

армия РФ (19375) россия (95683)


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Топ комментарии
+33
А ми будували дороги ,розвивали»туризм» на Чонгарі, заглядали у очі путлєра.
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25.04.2022 20:18
+22
А хлопчик у футболочці дороги будував...
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25.04.2022 20:20
+22
А зеля три года его , как минимум, не увеличивал... а ракетные программы закрыл совсем...
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
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25.04.2022 20:40
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А ми будували дороги ,розвивали»туризм» на Чонгарі, заглядали у очі путлєра.
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25.04.2022 20:18 Ответить
совпадение ? не думаю ...
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25.04.2022 20:35 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 20:18 Ответить
А хлопчик у футболочці дороги будував...
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25.04.2022 20:20 Ответить
Саме три роки зеля х*лу заглядував у очі.
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25.04.2022 20:21 Ответить
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25.04.2022 20:21 Ответить
А наша розвідка що робила?
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25.04.2022 20:22 Ответить
наверное там одни рашковские шпионы в той разведке-ну уж не увидеть за 8 лет сколько войск и техники навезли в крым (танки ж плавать не умеют вроде бы-то куда они могли поехать ?) надо быть слепым или купленным
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25.04.2022 20:32 Ответить
З якого переляку ви про 8 років?
5 років все бачили, лише останні 3 шукали мІр в очах уйла.
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25.04.2022 22:08 Ответить
Не пам'ятаєш?
Чауса ловила у Молдові!!
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25.04.2022 20:48 Ответить
Слідкувала за Порохом....згідно планів "вєлікого Кормчєго" і Баби Бєні...
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25.04.2022 21:07 Ответить
Якщо хтось думав, що у нас закінчуються снаряди, міни та інші ********** совєьких калібрів - то хєр там. Агентство Міноборони США з питань співробітництва в галузі безпеки (DSCA) сьогодні, 25 квітня 2022 року https://www.dsca.mil/press-media/major-arms-sales/ukraine-non-standard-ammunition оголосило , що США поставлять Україні ********** до артилерійських систем та РСЗВ радянського виробництва на загальну суму в 165 мільйонів доларів.
В номенклатуру поставок входитимуть 300-мм реактивні снаряди для РСЗВ "Смерч"; 152-мм снаряди до гармат А36 "Гіацинт", Д-20 та 2А65 "Мста"; 125-мм фугасні снаряди для танків Т-72; 122-мм реактивні снаряди до систем БМ-21 "Град", снаряди того ж калібру до самохідних артустановок 2С1 "Гвоздіка".
Крім того, в пакет поставок входитимуть мінометні міни калібру 82 мм та 120 мм, постріли ВОГ-25 для підствольних гранатометів ГП-25 та ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17.
Усі затрати по транспортуванню та технічному обслуговуванню цих *********** включені у згаданий вище кошторис затрат на 165 мільйонів доларів. Кількість запланованих до поставки *********** та підрядники - не розкриваються.
Отакий от ленд-ліз.
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25.04.2022 20:27 Ответить
А один відомий політик досі заявляє, що "НАТА нам нє нада", що "НАТА нас кінула" і що "нам нада харантії от кацапії".
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25.04.2022 21:01 Ответить
горячую шаверму ему в косоворотку
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25.04.2022 22:20 Ответить
"політик",а простіше блазень
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25.04.2022 22:31 Ответить
Ці цифри ні чого не значать, бо ще треба щоб Єрмачина перестав саботувати доставку цих припасів до війска. Швець каже правду, та пости офіцерів топу підтвердження.
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25.04.2022 22:49 Ответить
а правду говорят, что все кто смотрел шария, теперь смотрят швеца, и это как бы значительный прогресс?
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25.04.2022 23:06 Ответить
І ШО З ТОГО на разі, з буджета їх? Три дні і Хрешчатик!!!. ДВА місяці, а в тебе,хуйло, всі твої доладунки до пабєди пішли за твоїм карабльом1
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25.04.2022 20:29 Ответить
Рашка начала наращивать свой военный бюджет почти сразу после войны с Грузией в далёком 2009, с началом выхода из кризиса и потоком дурных нефтедолларов, то есть 12-13 лет назад. А стратегическое решение на войну с нами было принято скорее всего ещё во времена президенства Ющенко. И вот сегодня все видят цену этому многолетнему эпичному милитари-пропагандонству, неимеющиманалогофвмире "девайсам", грандиозному попилу бабла и смешным результатам "импортозамещения" целой "2!-й армии мира"
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25.04.2022 20:31 Ответить
Да и всё ******** пузатые генералы ,всё пошло на тёлок и на дачи ,на яхты и в западные банки !
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25.04.2022 20:32 Ответить
без паники. сегодня упала птичка за 36 лямов. каждый день так и свой ввп ВВП будет вертеть на пую.
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25.04.2022 20:33 Ответить
А зеля три года его , как минимум, не увеличивал... а ракетные программы закрыл совсем...
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
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25.04.2022 20:40 Ответить
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25.04.2022 23:16 Ответить
Кстати вот это ежегодное издание (SIPRI) - должно быть настольной книгой у секретаря РНБОУ Данилова, в СВР и ГУР МО. Там все об экспорте/импорте вооружений, военной техники, боеприпасов и технологий (товарах и технологиях военного назначения и двойного применения).
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25.04.2022 20:47 Ответить
Думаете ЗЕшобле интересны умные книжки? Они Конституцию Украины за 3 года даже не открывали, а Вы говорите....
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25.04.2022 21:08 Ответить
Готувались до війни з Україною але - "воруют" як казав класик
і слава Богу
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25.04.2022 21:00 Ответить
И теперь всё непосильно нарощенное - в унитазе.
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25.04.2022 21:31 Ответить
А в нас сліпенькі-зелененькі цього не бачили і вкладали бабло в асфальт!!!
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25.04.2022 21:43 Ответить
Три роки. Яке дивне співпадіння.
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25.04.2022 22:05 Ответить
Три роки. Якраз з приходом того, кого тепер нізащо не можна критикувати. Попереджали ж. Дочекаються самого ослаблення України, і нападуть.
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25.04.2022 22:13 Ответить
В 2022 году мы должны были бы иметь на вооружении украинской гаубицу калибра НАТО "Богдану". Но в 2019 испытания этой самоходной артустановки били заблокированы. Посмотрите сюжет сделаный радио "Свобода" еще в 2020 году. Вот так вдасть готовилась к войне
https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175\

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25.04.2022 22:54 Ответить
Щур Гетьманцев з партії Слуга народу блює піної, що не треба на укріплення ЗСУ виділяти 50 міліардів гривен.
Каже, що це піар! ,,,Асфальт нас захищає зараз?
Питання, а Гетьманцев понесе відповідальність за ці жахи?

Відео https://www.facebook.com/natalia.fortuna.754/posts/376764671042006
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25.04.2022 23:09 Ответить
Коли ви спитаєте, чому не можна було врятувати Маріуполь, знайте,що Маріуполь був приречений рівно в той день,коли почали розміновувати Чонгар.
****
Впевнена, що всі ставили це питання.
Хто може дати адекватну відповідь?
Також би хтілось послухати!
Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захисні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки.
Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
https://www.facebook.com/folvit/posts/3170065616645000
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25.04.2022 23:12 Ответить
 
 