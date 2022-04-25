Перед вторжением в Украину Россия три года подряд наращивала военный бюджет, — SIPRI

Три года подряд Россия наращивала военные расходы, готовясь к войне с Украиной. Только в 2021 году ее военный бюджет вырос на 2,9% - до 65,9 миллиарда долларов, достигнув 4,1% ВВП.

Такие данные обнародованы в исследовании Стокгольмского института по исследованию проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.

Исследователи отмечают, что враг увеличил военные расходы благодаря высоким поступлениям от продажи нефти и газа.

"Высокие поступления от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы в 2021 году. Российские военные расходы снижались между 2016 и 2019 годами из-за низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году", - отметила директор программы военных расходов и производства оружия SIPRI Люси Беру-Сюдро.

В прошлом году РФ пересмотрела бюджетную программу "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей ее общих военных расходов и включает операционное финансирование, а также закупку оружия. Ее размер составляет 48,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем было запланировано на конец 2020 года.

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В то же время, расходы Украины на оборону после оккупации Крыма в 2014 году, по данным SIPRI, выросли на 72%. В 2021 году они составляли 5,9 млрд долларов, или 3,2% ВВП страны.