Перед вторжением в Украину Россия три года подряд наращивала военный бюджет, — SIPRI
Три года подряд Россия наращивала военные расходы, готовясь к войне с Украиной. Только в 2021 году ее военный бюджет вырос на 2,9% - до 65,9 миллиарда долларов, достигнув 4,1% ВВП.
Такие данные обнародованы в исследовании Стокгольмского института по исследованию проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрміяІнформ.
Исследователи отмечают, что враг увеличил военные расходы благодаря высоким поступлениям от продажи нефти и газа.
"Высокие поступления от нефти и газа помогли России увеличить свои военные расходы в 2021 году. Российские военные расходы снижались между 2016 и 2019 годами из-за низких цен на энергоносители в сочетании с санкциями в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году", - отметила директор программы военных расходов и производства оружия SIPRI Люси Беру-Сюдро.
В прошлом году РФ пересмотрела бюджетную программу "национальная оборона", на которую приходится около трех четвертей ее общих военных расходов и включает операционное финансирование, а также закупку оружия. Ее размер составляет 48,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем было запланировано на конец 2020 года.
В то же время, расходы Украины на оборону после оккупации Крыма в 2014 году, по данным SIPRI, выросли на 72%. В 2021 году они составляли 5,9 млрд долларов, или 3,2% ВВП страны.
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
5 років все бачили, лише останні 3 шукали мІр в очах уйла.
Чауса ловила у Молдові!!
В номенклатуру поставок входитимуть 300-мм реактивні снаряди для РСЗВ "Смерч"; 152-мм снаряди до гармат А36 "Гіацинт", Д-20 та 2А65 "Мста"; 125-мм фугасні снаряди для танків Т-72; 122-мм реактивні снаряди до систем БМ-21 "Град", снаряди того ж калібру до самохідних артустановок 2С1 "Гвоздіка".
Крім того, в пакет поставок входитимуть мінометні міни калібру 82 мм та 120 мм, постріли ВОГ-25 для підствольних гранатометів ГП-25 та ВОГ-17 для автоматичних гранатометів АГС-17.
Усі затрати по транспортуванню та технічному обслуговуванню цих *********** включені у згаданий вище кошторис затрат на 165 мільйонів доларів. Кількість запланованих до поставки *********** та підрядники - не розкриваються.
Отакий от ленд-ліз.
И это, конечно, была не зрада. Зрада про это говорить.
і слава Богу
https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175/ https://www.facebook.com/oleksandr.kolchak.1/posts/2665794300231175\
Каже, що це піар! ,,,Асфальт нас захищає зараз?
Питання, а Гетьманцев понесе відповідальність за ці жахи?
Відео https://www.facebook.com/natalia.fortuna.754/posts/376764671042006
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Впевнена, що всі ставили це питання.
Хто може дати адекватну відповідь?
Також би хтілось послухати!
Чонгар пройти було неможливо ????
Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.
Захисні протитанкові споруди та
перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.
Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління була ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости. Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки.
Так було до певного часу.
По факту орки пройшли перешийки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.
https://www.facebook.com/folvit/posts/3170065616645000