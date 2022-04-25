Рашисты пытались развить наступление с Донбасса в направлении Запорожья, но понесли потери, - Генштаб ВСУ
Российские оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, на Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.
В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода "Азовсталь".
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И молодая не узнает какой у парня был конец!!!!
https://t.me/informator_UKR/14003
- взят в плен ВСУ под Изюмом", - сообщил эксдепутат Госдумы Илья Пономарёв
Информация пока не подтверждена официально. Но если это так, то попандос...
так норм?