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Новости Война
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Рашисты пытались развить наступление с Донбасса в направлении Запорожья, но понесли потери, - Генштаб ВСУ

генштаб

Российские оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, на Донецком и Таврическом направлениях враг, усилив обстрелы имеющимися средствами огневого поражения, пытался продвинуться вглубь территории Украины в районах населенных пунктов Коровий Яр и Рубежное, развить наступление в направлении Запорожья. Успеха не имел, понес потери.

В Мариуполе враг продолжает уничтожать город, блокируя местных жителей и часть наших защитников в районе завода "Азовсталь".

Читайте: Оперативная информация по состоянию на 18:00 25 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генштаб ВС (6335) Донбасс (26956) Донецкая область (9767)


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😏 "Солдата армії РФ з Криму, якому дзвонила дружина з дому та обговорювала, що ґвалтуючи українок, треба оберігатися - взято в полон ЗСУ під Ізюмом", - повідомив ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов.

И молодая не узнает какой у парня был конец!!!!
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25.04.2022 20:34 Ответить
⚡️"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила супруга из дома и обсуждала, что насилуя украинок, надо предохраняться
https://t.me/informator_UKR/14003
- взят в плен ВСУ под Изюмом", - сообщил эксдепутат Госдумы Илья Пономарёв

Информация пока не подтверждена официально. Но если это так, то попандос...
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25.04.2022 20:37 Ответить
Заклей кацап причинние места сюда входящий ... хотя не поможет (
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25.04.2022 20:53 Ответить
На бутилку москаляку, **** на трилітрову
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25.04.2022 21:42 Ответить
А ещё сколько концов отсохнет у кадыровцев и дурачков-ванюшек после Чернобыльских лесов!!
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25.04.2022 20:50 Ответить
мне интересно кто составлял эту "сводку"...кретин который имеет высшее образование и не знает географию своего государства. Где Рубежное и где Запорожье....**** понабирают понабирают х.. знает кого
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25.04.2022 21:00 Ответить
Там через кому Запоріжжя.
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25.04.2022 21:10 Ответить
Так, на Донецькому (раз) та (союз-разделитель) Таврійському (два)напрямках ворог, посиливши обстріли наявними засобами вогневого ураження, намагався просунутись вглиб території України в районах населених пунктів Коровій Яр(раз) і (союз-разделитель) Рубіжне(два), розвинути наступ в напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.

так норм?
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25.04.2022 21:38 Ответить
 
 