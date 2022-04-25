Разговор русского оккупанта-мародера с матерью: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДИО
Российские захватчики хвастаются перед родными, научившимися "грамотно мародерить" в Украине.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
На записи сын-мародер хвастается перед матерью, как удачно ограбил украинское село.
"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах#й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах#й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал", - радуется оккупант.
На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: "Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".
"Похоже, в России не учат своих детей, что воровать – это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения следует заработать. И что для этого не нужно убивать и мародерить", – отмечают в СБУ.
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каким заботливым воно стало...
Они воры.
Они матеряться при разговорах с родителями.
Воспитание маленького орка. Вот так, уже с детства, они воспитываются быдлом и насильниками.
https://www.youtube.com/watch?v=r39CyMG1Ogw
Нехай користування ними, навіть торкання цих речей буде повільною отрутою для ваших мамок, самок і виплодків.
Кацапи , вас чекають страшні часи , так як будемо мститися за ваші
злочини , дуже довго - століттями 😡