Разговор русского оккупанта-мародера с матерью: "Компьютер, нах#й, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Еще по мелочам набрал". АУДИО

Российские захватчики хвастаются перед родными, научившимися "грамотно мародерить" в Украине.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры российских оккупантов, которые есть в распоряжении СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

На записи сын-мародер хвастается перед матерью, как удачно ограбил украинское село.

"Мы когда в деревне стояли, мы с пацанами, нах#й, хату вскрыли. И знаешь, чо я оттуда вынес? Компьютер, нах#й… Компьютер, стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу. Ну я там еще по мелочам набрал", - радуется оккупант.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: "Та не отберут. Мы, это, знаем, куда заныкать. Мы все грамотно делаем".

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"Похоже, в России не учат своих детей, что воровать – это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения следует заработать. И что для этого не нужно убивать и мародерить", – отмечают в СБУ.