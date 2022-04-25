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СБУ задержала двух сотрудников одного из заводов "Укроборонпрома" по подозрению в причастности к ракетному удару по предприятию

укроборонпром

Служба безопасности Украины сообщает о задержании ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию после того, как он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в воскресенье, сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам концерна после сообщения подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Бывший сотрудник завода предоставлял координаты для нанесения российской армией ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

"Укроборонпром" в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора", - сообщил заместитель генерального директора по безопасности "Укроборонпрома" Роман Забарчук.

Читайте: "Укроборонпром" подтвердил ракетный удар россиян по "Жулянскому машиностроительному заводу "Визар"

шпионаж (1392) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+30
А як там пидозра Подляке и Арахаму за наводку на полигон? И каналу Г+Г за наводку на завод по ремонту? Чи ето другое?
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25.04.2022 20:47
+17
Чергові мерзенні гниди...
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25.04.2022 20:40
+13
На кол водрузить !
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25.04.2022 20:41
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Чергові мерзенні гниди...
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25.04.2022 20:40 Ответить
На кол водрузить !
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25.04.2022 20:41 Ответить
а елдака коли візьмуть?
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25.04.2022 20:44 Ответить
невже затримали Гусєва за удар по КБТЗ?
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25.04.2022 20:46 Ответить
А як там пидозра Подляке и Арахаму за наводку на полигон? И каналу Г+Г за наводку на завод по ремонту? Чи ето другое?
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25.04.2022 20:47 Ответить
ракетний удар був по "Артему"... дякуючи Пашинському, "стугни" й ракети до них встигли вивезти...
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25.04.2022 20:50 Ответить
Так саме за це зе-офіс нацькував на Пашинського ДБР, бо "стугни" і "нептуни" повинні були бути знищеними в перші часі навали, а він такий "поганий" їх вивіз і зберіг.
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25.04.2022 22:14 Ответить
Мрію та інші літаки з Гостомеля потрібно було рятувати, і з Германії надходив такий запит, щоб як скоріше їх перекинули на німецькій аеродром, але керівники укроборонпрому з Антонова, самі з родинами улетіли у Німеччину, а новенькі літаки, та Мрію судячи по наслідкам навмисно залишили ворогу у Гостомелі.
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25.04.2022 22:19 Ответить
Ще б попів з московитського паханату так оперативно всіх прикрили. А то поки виходить так, що онуфрій у "єдиних новинах" інтерв'ю роздає ...
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25.04.2022 21:00 Ответить
той піп - скотиняка гундяєвська, спекулював "хресним ходом", своїх підданих сатаністів, для "визволення" цивільних з Азовсталі... але копита видно збив і в ту ходу не сходив...
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25.04.2022 21:10 Ответить
во время войны расстрелять. Хотя боюсь сейчас СБУ сейчас такое что может и патриота взять как РИФМАСТЕРА который якобы подорвал авто белорусского журналиста
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25.04.2022 21:04 Ответить
ПУТИН МОЖЕТ ОБМЕНИВАТЬ СВОИХ УРОДОВ - РАШИСТОВ НА НАШИХ, ПОПАВШИХ В ПЛЕН И ЗАВЕРБОВАННЫХ. ЗА ВСЕМИ СБУ НЕ УСЛЕДИТ.
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25.04.2022 21:10 Ответить
У Вас капслок залип?..
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25.04.2022 21:51 Ответить
КАК ПРОВЕРЯЮТ ОБМЕННЫЙ ФОНД НА ВЕРБОВКУ?
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25.04.2022 21:14 Ответить
добре що прыізвища та "відосиків" затримання не показали - надіюсь що опиняться десь в канаві під Києвом присипані хлоркою
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25.04.2022 21:20 Ответить
Твої б слова та Богу у вуха
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25.04.2022 21:47 Ответить
 
 