СБУ задержала двух сотрудников одного из заводов "Укроборонпрома" по подозрению в причастности к ракетному удару по предприятию

Служба безопасности Украины сообщает о задержании ведущего инженера одного из заводов государственного концерна "Укроборонпром" за вероятную причастность к ракетному удару по предприятию после того, как он сообщил о последствиях ракетных обстрелов предприятия в РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома" в воскресенье, сотрудника разоблачило подразделение безопасности самого завода.

Кроме того, задержан еще один корректировщик огня по заводам концерна после сообщения подразделения безопасности другого предприятия Концерна. Бывший сотрудник завода предоставлял координаты для нанесения российской армией ракетных ударов по заводу, а также корректировал огонь после их нанесения.

"Укроборонпром" в инициативном порядке обратился в Службу безопасности Украины с просьбой расследовать дела по подрыву обороноспособности Украины. Концерн взаимодействует и максимально способствует правоохранительным органам Украины в установлении и привлечении к ответственности лиц, работающих на государство-агрессора", - сообщил заместитель генерального директора по безопасности "Укроборонпрома" Роман Забарчук.

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