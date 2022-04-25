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Швеция получила конкретные гарантии от США и Британии о защите в период вступления в НАТО

швеція

Швеция получила конкретные обещания от Великобритании и Соединенных Штатов о защите на период принятия решения о вступлении страны в НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда", об этом пишет шведское издание Aftonbladet со ссылкой на источники.

Речь идет об усилении военного присутствия, углубленных военных учений и "мощной политической" поддержке со стороны стран НАТО.

Один из источников сказал, что заявления о том, что Швеция не будет защищена или не получит поддержки во время процесса подачи заявки, играют на руку России.

Вопрос о гарантиях безопасности перед ратификацией любого членства в НАТО всеми союзниками НАТО был очень актуален в последние недели.

"Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка при возможном процессе подачи заявки", - говорит источник в правительстве.

Источник утверждает, что правительственные учреждения проводят такой же анализ, как и бывший посол Кристер Брингеус, который выразился, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО вскоре после заявления о заинтересованности.

Читайте: Финляндия и Швеция подадут заявки на вступление в НАТО уже в мае, - СМИ

НАТО (10002) членство в НАТО (1515) Швеция (1005)


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Топ комментарии
+18
И мы такое же хотим -(народ)
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25.04.2022 20:53
+11
Ну от і все. + дві країни НАТО біля кордонів кацапстану, це те, чого ***** так вперто добивався.
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25.04.2022 21:02
+11
Тому зелені гниди і намагаються позакривати роти "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", аби не заважали Гундосому піаритись і показувати лохторату, який він побєдун. Щоб не було незручних тем і запитань. Вже декілька разів порівнював ефіри того сцяного "марафону" і того ж "П'ятого" - геть різні атмосфери. Подивишся той "марафон" і здається, що вже й війну майже закінчили, і всєх пабєділі.
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25.04.2022 21:13
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И мы такое же хотим -(народ)
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25.04.2022 20:53 Ответить
...треба у свому городі бур*яни викосить, а вже потім чогось "такое же хотим".
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25.04.2022 21:46 Ответить
Луганщіна майже вся захоплена окупантами?
Південь,Донбас...
А у марафоні єднальний Ондатрій і переможеньки.
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25.04.2022 20:53 Ответить
Тому зелені гниди і намагаються позакривати роти "П'ятому", "Прямому" та "Еспресо", аби не заважали Гундосому піаритись і показувати лохторату, який він побєдун. Щоб не було незручних тем і запитань. Вже декілька разів порівнював ефіри того сцяного "марафону" і того ж "П'ятого" - геть різні атмосфери. Подивишся той "марафон" і здається, що вже й війну майже закінчили, і всєх пабєділі.
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25.04.2022 21:13 Ответить
ондатрій! розтлумачте що то таке)
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25.04.2022 21:59 Ответить
Une excellente nouvelle. Bienvenue à tous les autres pays de la région de l'Est
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25.04.2022 20:58 Ответить
В здании министерства госбезопасности Приднестровья произошли взрывы. На месте обнаружены части РПГ-27 "Таволга", который состоит на вооружении России.
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25.04.2022 21:00 Ответить
b1b поднимайте!
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25.04.2022 21:00 Ответить
Ну от і все. + дві країни НАТО біля кордонів кацапстану, це те, чого ***** так вперто добивався.
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25.04.2022 21:02 Ответить
многоходовочник находил себе на шах ....и в дальнейшем скорее всего мат.
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25.04.2022 21:02 Ответить
Москалі наполегливо та послідовно заганяють в НАТО всі європейські країни.
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25.04.2022 21:03 Ответить
Орда, сэррр.
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25.04.2022 21:15 Ответить
Негласное нам шведы, а вам фины, или что за выборочная защита равных кандидатов?
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25.04.2022 21:04 Ответить
а шо там кримський мост? чого тягнете, стратеги? на параше почнеться така истерика, що корито масква буде казочкою на ноч.
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25.04.2022 21:05 Ответить
Не панікуй, нам ще через цей міст, кацапів ******* доведеться
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25.04.2022 22:10 Ответить
Догрався ***** в " нєрасширєніє нато".
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25.04.2022 21:05 Ответить
А чому Україні таких гарантій не давали?
А, давали. Будапештський меморандум. Але не виконували.
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25.04.2022 21:12 Ответить
твій сусід щоб хату продавав циганам, ти б йому що сказав? Дуже Європі хотілось 1,2,3, Инукович...
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25.04.2022 22:19 Ответить
пока кацапы в Украине они хрен куда смогут рыпнуться
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25.04.2022 21:14 Ответить
так что сейчас все - с мозгами - спокойно свалят в нато. кроме нас.
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25.04.2022 21:15 Ответить
Швеціє, любонько, не вагайся. Вважай, що ти під захистом не тільки нати, а й самої України. Вперед, зараз саме час.
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25.04.2022 21:16 Ответить
Чому їх пускають незалежно від думки росії, а коли мова йде про Україну, то вони оправдовуються тим, що не хочуть сердити росію?
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25.04.2022 21:17 Ответить
воровать меньше надо и "наживаться на войне" кому-то же это выгодно сейчас
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25.04.2022 22:01 Ответить
Таке питання:
В Фінляндії такаж границя з росією, як і в України.
Чому ***** не нападає на Фінляндію за її бажання вступити в нато?
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25.04.2022 21:17 Ответить
Чому їх беруть без огляду на рф, а коли стосується України, то оправдовуються тим що не хочуть провокувати росію?
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25.04.2022 21:18 Ответить
потому что Украина коррумпированная страна - и ее зеленая власть даже и не думает бороться с воровством и отками
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25.04.2022 22:00 Ответить
С 2014 по 2019 годы тоже зелёная власть виновата была?
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25.04.2022 22:21 Ответить
Тому шо у них во власти не сидит столько ФСБшных паразитов, как у нас в (ж)ОПе Зеленского.
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25.04.2022 22:03 Ответить
США ТА БРИТАНІЯ - ЛИЦЕМІРНІ ВИБЛЮДКИ! ЯК ШВЕЦІЮ ЗАХИЩАТИ, ТО ВОНИ НЕ БОЯТЬСЯ 3-Ї СВІТОВОЇ ВІЙНИ!!!!! ПІДАРИ, ЗЛА НЕ ВИСТАЧАЄ! ХОЧА ДО ЧОГО ЦЕ Я? ЦЕ Ж НЕ В ШВЕДІВ ТО ЗЕКА ОБИРАЮТЬ, ТО КЛОУНА, ТО БАНДЮКАМ КЛАНЯЮТЬСЯ... ЩО ТУТ ВЗАГАЛІ ЗАХИЩАТИ? ТИХ ХТО РОЗМІНУВАВ ЧОНГАР, ЗА 7 ДНІВ ДО ВІЙНИ?
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25.04.2022 22:12 Ответить
 
 