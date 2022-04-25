Швеция получила конкретные гарантии от США и Британии о защите в период вступления в НАТО
Швеция получила конкретные обещания от Великобритании и Соединенных Штатов о защите на период принятия решения о вступлении страны в НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда", об этом пишет шведское издание Aftonbladet со ссылкой на источники.
Речь идет об усилении военного присутствия, углубленных военных учений и "мощной политической" поддержке со стороны стран НАТО.
Один из источников сказал, что заявления о том, что Швеция не будет защищена или не получит поддержки во время процесса подачи заявки, играют на руку России.
Вопрос о гарантиях безопасности перед ратификацией любого членства в НАТО всеми союзниками НАТО был очень актуален в последние недели.
"Правительство получило информацию, в частности, из США и Британии о том, как может выглядеть защита и поддержка при возможном процессе подачи заявки", - говорит источник в правительстве.
Источник утверждает, что правительственные учреждения проводят такой же анализ, как и бывший посол Кристер Брингеус, который выразился, что на практике Швеция будет рассматриваться как полноправный член НАТО вскоре после заявления о заинтересованности.
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Південь,Донбас...
А у марафоні єднальний Ондатрій і переможеньки.
А, давали. Будапештський меморандум. Але не виконували.
В Фінляндії такаж границя з росією, як і в України.
Чому ***** не нападає на Фінляндію за її бажання вступити в нато?