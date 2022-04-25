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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Украине ликвидировано более 300 офицеров РФ. Среди них - два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом, - СМИ

рф

В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожено более 300 офицеров РФ, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Медиазона.

"Медиазона" совместно с командой волонтеров изучили более 1700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Это больше официального числа погибших, названное Минобороны России в конце марта; реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные данные позволяют оценивать происходящее с российской армией во время вторжения. Вот некоторые выводы:

  • Погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.
  • Значительные потери понесли псковские и костромские десантники, которые уже участвовали в боях в Украине в 2014 году.
  • Погибли более 300 офицеров. Среди них два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.
  • На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты более 70 бойцов Росгвардии.
  • Погибли, по меньшей мере, 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков.
  • Большинство погибших военных – молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не более 19 лет; некоторые, вероятно, были срочниками", - отмечает издание.

Сообщается, что речь идет только о кадровых российских военных: воевавших на стороне "ЛДНР" в счет не брали.

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Отмечается, что чаще воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большинство погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, сообщается, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет свыше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта.

армия РФ (19375) потери (4398)


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Семеро вертолетчиков, серьезно? Только за 21 апреля столько умерло, на ми-8 невозможно выжить, а сколько их сбили уже..
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25.04.2022 21:12 Ответить
Читайте уважно - вивчено понад 1700 публікацій. І цифри на основі цих публікацій. А загинуло, звичайно, більше.
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25.04.2022 21:20 Ответить
та отож.
на вікі 8 генералів з перевірених джерел

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)
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26.04.2022 10:11 Ответить
ГОРААААААЗДО БОЛЬШЕ ,надо бы разобраться ,кто и зачем занижает потери кацапов ....
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25.04.2022 21:18 Ответить
Фігня якась написана. Мабуть зламали сайт Цензора. Збито 154 гелікоптери і загинуло СЕМЕРО! вертолітників, інші просто повискакували з гелікоптерів і поскакали на рашку.
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25.04.2022 21:19 Ответить
Та и генералов сами кацапы насчитали то ли 7 то ли 8
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25.04.2022 21:21 Ответить
Ребята, вы охренели? С каких пор вы стали "новости" из руснявых сми перепечатывать? ЧЕстно говоря. был лучшего о вас мнения...
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25.04.2022 21:24 Ответить
 
 