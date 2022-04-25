В Украине ликвидировано более 300 офицеров РФ. Среди них - два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом, - СМИ
В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожено более 300 офицеров РФ, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Медиазона.
"Медиазона" совместно с командой волонтеров изучили более 1700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Это больше официального числа погибших, названное Минобороны России в конце марта; реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные данные позволяют оценивать происходящее с российской армией во время вторжения. Вот некоторые выводы:
- Погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.
- Значительные потери понесли псковские и костромские десантники, которые уже участвовали в боях в Украине в 2014 году.
- Погибли более 300 офицеров. Среди них два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.
- На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты более 70 бойцов Росгвардии.
- Погибли, по меньшей мере, 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков.
- Большинство погибших военных – молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не более 19 лет; некоторые, вероятно, были срочниками", - отмечает издание.
Сообщается, что речь идет только о кадровых российских военных: воевавших на стороне "ЛДНР" в счет не брали.
Отмечается, что чаще воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большинство погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц.
Кроме того, сообщается, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет свыше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2,_%D1%89%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B8_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022)