В Украине ликвидировано более 300 офицеров РФ. Среди них - два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом, - СМИ

В Украине с начала войны с Российской Федерацией уничтожено более 300 офицеров РФ, в том числе заместитель командующего Черноморским флотом и два генерал-майора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Медиазона.

"Медиазона" совместно с командой волонтеров изучили более 1700 публикаций о гибели российских военных в Украине. Это больше официального числа погибших, названное Минобороны России в конце марта; реальные потери, конечно, значительно выше. Собранные данные позволяют оценивать происходящее с российской армией во время вторжения. Вот некоторые выводы:

Погибли не менее 500 солдат наиболее боеспособных соединений — десантников, морских пехотинцев и спецназовцев.

Значительные потери понесли псковские и костромские десантники, которые уже участвовали в боях в Украине в 2014 году.

Погибли более 300 офицеров. Среди них два генерал-майора и заместитель командующего Черноморским флотом.

На поле боя оказались и те, в чьи задачи вообще не входит война на чужой территории: убиты более 70 бойцов Росгвардии.

Погибли, по меньшей мере, 20 летчиков авиации и семеро вертолетчиков.

Большинство погибших военных – молодые люди из небогатых регионов. 69 из них было не более 19 лет; некоторые, вероятно, были срочниками", - отмечает издание.

Сообщается, что речь идет только о кадровых российских военных: воевавших на стороне "ЛДНР" в счет не брали.

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Отмечается, что чаще воевать с украинцами едут дагестанцы и буряты, поэтому большинство погибших именно из этих бедных регионов, там зарплата в среднем едва превышает 20 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, сообщается, что жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет свыше 12% населения России, практически нет в сводках с фронта.