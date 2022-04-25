На Восточном направлении 25 апреля уничтожено 160 рашистов, 3 танка, 4 БМП, 2 артсистемы, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"
В течение 25 апреля на Восточном направлении были отбиты 3 атаки, уничтожены 160 оккупантов и 23 единицы техники.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".
В сообщении отмечается: "В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили состава – до 160; танков – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артиллерийских систем – 2; зенитная установка – 1; БПЛА – 2".
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+21 Максім ХОЙ #398010
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Але завтра Генштаб знову "тільки" сотню доплюсує...
А втім - хто їх рахує, кому вони потрібні? Навіть в гробах (чи в пакетах) вони нікого не вражають.
Така собі новина, але у диванної русні пердаки палають термоядерним полум'ям, бо:
1. Купянськ у них в тилу, км за 70 від фронту
2. Авіація в нас знищена 2 місяці тому - кунашенков
Ось трохи жару палаючих пердаків вам в лєнту
Але зарево пердаків від цього не меншає, та й авіація в нас літає норм)))
для орків, це все пох..й.
у них не тільки влада, вони самі себе не цінять.
згадав казку, як щурі за сопілкою в воду йшли і топилися.
може їм, млять пороблено?????
всім, ****, 150 мільйонам.
мабудь ***** не просто *****.
воно ще й відьмак....