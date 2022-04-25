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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 25 апреля уничтожено 160 рашистов, 3 танка, 4 БМП, 2 артсистемы, 2 беспилотника, - ОТУ "Схід"

рф,техніка

В течение 25 апреля на Восточном направлении были отбиты 3 атаки, уничтожены 160 оккупантов и 23 единицы техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщает ОТУ "Схід".

В сообщении отмечается: "В течение суток, 25 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 3 атаки, а также продолжали осуществлять ракетные и авиационные удары, обстрелы из тяжелой артиллерии. Продолжаются бои. Украинские защитники уничтожили состава – до 160; танков – 3; БТР – 1; БМП – 4; АТТ – 12; артиллерийских систем – 2; зенитная установка – 1; БПЛА – 2".

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техника (1738) потери (4398) ВСУ (6624)


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Топ комментарии
+21
Херсон💪!!!
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25.04.2022 21:32
+4
каждый день по 200 - 250 русни жарятся , ну и *** с ними , их бабы еще нарожают , после бояры ))))))
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25.04.2022 21:33
+3
Як багато цієї нечисті
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25.04.2022 21:36
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Херсон💪!!!
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25.04.2022 21:32 Ответить
каждый день по 200 - 250 русни жарятся , ну и *** с ними , их бабы еще нарожают , после бояры ))))))
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25.04.2022 21:33 Ответить
200 в день в ООС, 200 Харьковское направление, 100 Николаевское направление, такими темпами они должны за месяц полностью закончится
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25.04.2022 21:44 Ответить
Красівоє
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25.04.2022 21:36 Ответить
Як багато цієї нечисті
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25.04.2022 21:36 Ответить
сто шістдесят?
Але завтра Генштаб знову "тільки" сотню доплюсує...
А втім - хто їх рахує, кому вони потрібні? Навіть в гробах (чи в пакетах) вони нікого не вражають.
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25.04.2022 21:38 Ответить
в пакетах якось не екологічно, може краще в бананових ящиках
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25.04.2022 21:44 Ответить
Хорошая русня уже мало кого интересует ахахах
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25.04.2022 21:46 Ответить
160, то лише 1 напрямок. я так розумію, їх, боєвих, 3 - східний, ООС + Маріуполь, південний.
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25.04.2022 21:52 Ответить
Сьогодні наші ******* по мосту в Купянську. Авіацією.
Така собі новина, але у диванної русні пердаки палають термоядерним полум'ям, бо:
1. Купянськ у них в тилу, км за 70 від фронту
2. Авіація в нас знищена 2 місяці тому - кунашенков
Ось трохи жару палаючих пердаків вам в лєнту

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25.04.2022 21:40 Ответить
UPD: місцеві повідомляють, що мости бомбили при відході, а не сьогодні. Може, й так, але русняві канали цю новину кинули сьогодні і їх аудиторія сприйняла це так, ніби це сталося зараз.
Але зарево пердаків від цього не меншає, та й авіація в нас літає норм)))
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25.04.2022 21:55 Ответить
для нас це радість але чомусь не видно єнотика.
для орків, це все пох..й.
у них не тільки влада, вони самі себе не цінять.
згадав казку, як щурі за сопілкою в воду йшли і топилися.
може їм, млять пороблено?????
всім, ****, 150 мільйонам.
мабудь ***** не просто *****.
воно ще й відьмак....
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25.04.2022 21:43 Ответить
СУ-34 біля Балаклеї забули вказати.
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25.04.2022 21:46 Ответить
так його ж не збили, він сам упав. там самі молоді рукожопі пілоти його в штопор завели, очканули і катапультувались.
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25.04.2022 23:41 Ответить
 
 