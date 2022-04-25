Немецкая компания Rheinmetall подала заявку на экспорт в Украину танков Leopard, - Welt

Немецкая компания Rheinmetall обратилась в федеральное правительство Германии с очередной заявкой на экспорт 88 танков Type 1A5 Leopard в Украину

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает немецкое издание Welt со ссылкой на документы, предоставленные производителем.

По данным издания, заявка была подана в конце прошлой недели. Доставка будет осуществлена через несколько недель, если канцлер Германии Олаф Шольц одобрит соответствующее решение.

Кроме того, ранее на согласование были направлены заявки от Rheinmetall на поставку 100 бронетранспортеров Marder, и от группы Krauss-Maffei Wegmann на поставку 100 самоходных гаубиц PzH 2000.

Отмечается, что решение о поставках утверждается Федеральным советом безопасности, возглавляемым канцлером. До сих пор Шольц не давал согласия на прямые поставки тяжелых вооружений в Украину.

Стоимость б/у танков Leopard 1A5, которые могут быть поставлены в Украину, составляет около 115 млн. евро. Вместе с БМП Marder и самоходными гаубицами объем помощи Украине тяжелым вооружением может составить более 2 миллиардов евро.

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