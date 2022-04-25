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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Донбассе отбиты 6 атак врага. Уничтожены 4 танка, 5 артсистем, 13 единиц бронетехники, - ООС

оос,техніка

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"

Смотрите: "Уничтожали всем, что было под рукой": Украинские защитники отразили танковый прорыв оккупантов под Донецком. ВИДЕО

Донбасс (26956) Донецкая область (9767) Луганская область (6501)


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Топ комментарии
+10
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25.04.2022 22:16
+4
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 22:18
+4
В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала....... https://t.me/rbc_news/47883 Apr 25 at 20:39
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25.04.2022 22:24
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25.04.2022 22:16 Ответить
чудово
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25.04.2022 22:17 Ответить
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.04.2022 22:18 Ответить
https://m.facebook.com/watch/?ref=share
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25.04.2022 22:19 Ответить
В торговом центре «Шелковый путь» на 32-м километре МКАД возник пожар. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала....... https://t.me/rbc_news/47883 Apr 25 at 20:39
показать весь комментарий
25.04.2022 22:24 Ответить
https://scontent-ham3-1.xx.fbcdn.net/v/t15.5256-10/278186988_393346042653584_7695763064654257050_n.jpg?stp=cp0_dst-jpg_e15_q65_s320x320&_nc_cat=105&ccb=1-5&_nc_sid=ccf8b3&efg=eyJpIjoidCJ9&_nc_ohc=Z28iCzLV3noAX-sSzEj&_nc_oc=AQlI-***************************************************************-35p42o5Fe83xQ2kTO9S&_nc_ht=scontent-ham3-1.xx&oh=00_AT-f5J89vdIAu7kNZYOaVyy_eoGATP3-9fbEccqVjInzFA&oe=626BC6BD XXL
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25.04.2022 22:31 Ответить
Ага , оказуєцца - перед війною у нас танків було більше ніж у підоРашки .!! Фігассє .!!.
.
..
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25.04.2022 22:40 Ответить
Орки видають бажане за дійсне
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26.04.2022 00:08 Ответить
Так то русня таких люлєй тримає від 6 танків? Ок, зрозуміло )))
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25.04.2022 22:46 Ответить
от такой конвейер
https://twitter.com/i/status/1518662196095590400
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26.04.2022 00:20 Ответить
 
 