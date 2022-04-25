На Донбассе отбиты 6 атак врага. Уничтожены 4 танка, 5 артсистем, 13 единиц бронетехники, - ООС
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники отразили 6 атак врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В сообщении отмечается: "В течение текущих суток, 25 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 6 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной, 15 единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одну зенитную установку.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора!"
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ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
Собеседник агентства отметил, что дым идет с минус первого этажа. Началась эвакуация посетителей и персонала....... https://t.me/rbc_news/47883 Apr 25 at 20:39
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