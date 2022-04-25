Мост был заминирован, но нам противостояло в 15 раз больше сил оккупантов, - Генштаб о прорыве россиян из Крыма в начале вторжения

Генеральный штаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию по прорыву российских оккупантов из Крыма в начале вторжения 24 февраля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой.

Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

Все выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.

Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их муртады - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу".

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