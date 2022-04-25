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Новости Агрессия России против Украины Война
79 206 272

Мост был заминирован, но нам противостояло в 15 раз больше сил оккупантов, - Генштаб о прорыве россиян из Крыма в начале вторжения

генштаб,зсу

Генеральный штаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию по прорыву российских оккупантов из Крыма в начале вторжения 24 февраля 2022 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой.

Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.

Все выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.

Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их муртады - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу".

Читайте: В Херсоне российские оккупанты заставляют местных везти в Крым награбленное, а оттуда - товары РФ, - "КрымSOS"

Генштаб ВС (6335) Крым (26411)


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Топ комментарии
+169
Перешейок був замінований, але вибухівка не вибухнула. Херсон був готовий до оборони, але війска рф зайшли туди вже в 9.20 як на параді. Антоновський міст в Херсоні був замінований, але не вибухнул. Херсон готові були обороняти, але склад тероборони склав 76 чоловік, у яких були одні калаші. голова СБУ в області є патріотом України, але перший разом з губером кинув усе та сдриснув с міста у перші часи війди. Добре підготувались!
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25.04.2022 22:33
+140
В 15 разів?!!! Та ви шо??? Так а міст, хіба, не для цього і мінували?
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25.04.2022 22:33
+139
Чонгар пройти було неможливо!!!!!!!

Багато хто з профі говорив, що вихід орків з Криму в принципі неможливий.

Захісні протитанкові споруди та перешийки перекривалися підривом мостів, а скупчення противника реактивною і звичайною артилерією. Орків перекрутили б там у фарш, як на м'ясорубці.

Мости були ретельно підготовлені до підриву, система управління було ДУБЛЬОВАНА, відпрацьовувались варіанти боротьби з десантами та диверсійними групами, які можуть намагатись захопити мости.

Постійно перевірялась справність і наявність вибухівки. Так було до певного часу.

По факту орки пройшли перешейки, як на параді і о 9:20 ранку були вже в Херсоні.

Чому так сталося? Чому так спокійно зайшли на беззбройнний південь?

У мешканців Херсонщини, Маріуполя, Мелітополя викликає злість, що ці питання ніхто не піднімає окрім них та журналістів. Влада та державні органи мовчать.

Але ж питання ставити треба. Саме тим, що ставимо запитання владі і шукаємо відповіді, ми й відрізняємось від росіян.

"Всі поля біля КПВВ Чаплинка раніше були заміновані, але зранку танки там пройшли як на параді....жодна міна не взірвалась"

"В мене родичі там. Я хочу знати, як можна було просрати кордон з Кримом, це ж вузька смужка, там можна було їх, як капусту порубати!" - пишуть люди в мережі.

За мости всі люди просто кричать, що вони мали бути підірвані.

Що відбулося?

У 2020 році почалося будівництво на перешийку.

"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти", - сказав Зеленський 26.02.2020 р.

За 10 днів до війни, 14 лютого на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" розпочали курсувати шатли від пункту пропуску до адмінмежі.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Цитата

"23 листопада 2021 року пообіцяла, що впродовж трьох місяців команда Мінреінтеграції запустить шатли на КПВВ "Чонгар" та "Каланчак": від пункту пропуску до адмінмежі.

Сьогодні шатли поїхали. Завдання виконано. На тиждень раніше дедлайна"

За день до війни 23.02. 2022 року, провозахісна організація "КримSOS" розповіла, що на "Каланчаке" стало чище. "Из-за угрози обострения военного конфликта все путишествия откладываються". "Нам также рассказывали, что на оккупированной территории Крыма в направлении украинского КПВВ стягивают тяжелую военную технику. Это тоже не добавляет положительного настроя для поездок», - розповіла представниця організації.

Протитанкові укріплення? Заміновані поля і мости кажете? Путішествія..!

Вистачило яких двох років, щоб зламати всю систему захисту й здати неозброєний південь України. Здати путіну все, про що він мріяв за один день - вода в Крим, сухопутній зв'язок лугандонії з Кримом... За один день!!!

Не було б блокади Маріуполя і смертей тисяч мирних жителів, яких хоронять у братських могилах. Чи це вже не надзвичайно великі втрати і руйнування ????

Всі знали що буде війна, але навіть жителів Маріуполя, особливо жінок з дітьми, інвалідів не евакуювали...
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25.04.2022 22:35
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Впливає. Був закладений малий заряд. Не розрахували, що орків буде так багато. Тому і не підірвали, прорахувались з розрахунком кількості заряду. Треба було в 15 раз більше😞
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26.04.2022 06:14 Ответить
Ну нахера так позорится-обісрались, хто буде відповідати за Чонгар невідомо. Але я тут в Миколаїві без води, і кожень день бахае. Але головне всі живі та здорові.
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26.04.2022 01:40 Ответить
при чем здесь то, во сколько раз большие силы нам противостояли? какое это имеет отношение у тому что мост не взорвался? они тут всех за дураков держат?
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26.04.2022 01:41 Ответить
маячня
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26.04.2022 01:51 Ответить
цю відповідь готували
Соловьов та Скабєєва..
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26.04.2022 02:07 Ответить
Имея две дешевые мобилки можно дистанционно подорвать что угодно, даже если на перешейке из крыма было дофуя руссофашистов.
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26.04.2022 02:09 Ответить
Имея дешевую мобилку подсоединненую к детонаторам можно дистанционно подорвать что угодно и когда угодно!
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26.04.2022 02:12 Ответить
Ганьба за такі тупі відмазки!
І розбиратися у провинах керівництва треба прямо зараз а не "20 років спустя"
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26.04.2022 02:45 Ответить
Думаю , що то не Генштаб видав новину, а Ермак і Ко, чують шкури продажні, що хтось за це має відповісти , це в сто раз більше ніж Ілловайський котел!
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26.04.2022 02:46 Ответить
Це точно писали в Генштабі?!
Хто придумав і хто затвердив цю "відповідь"?!
У нас в Генштабі ідіоти!?
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26.04.2022 02:47 Ответить
У нас идиоты пишут идиотские посты.
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26.04.2022 10:34 Ответить
Тобто 13 зелених і Зе із Єрмаком переважали наш штаб?
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26.04.2022 02:51 Ответить
в херсоне и каховке тоже не подорвали. много вопросов.
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26.04.2022 03:12 Ответить
Добре помітно, що почалася відмазка багатьох слизьких персонажів, кадрів довоєнного Єрмака. Генштаб просто використовують для замилювання очей.
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26.04.2022 03:44 Ответить
було заміновано, але вони розмінували. писали, що останні сапери звідти поїхали у січні 2022.
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26.04.2022 09:23 Ответить
Чує паршива кішка чіє сало зїла.
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26.04.2022 04:12 Ответить
Работа на победу может быть оптимизиравана , если не держать народ за дураков, вешая лашу, типо "мост был заминирован,но их было больше " Если мост заминирован нужен один человек нажать на кнопку. А миные поля разминировать ? Это ж время и вдохновение ! И он у кого-то нашлосьдля благодарной эрэфии
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26.04.2022 04:18 Ответить
От що ви хочете зо б ЗСУ коментувало іпануту примирювальну політику держави з показовими кпп та заглядуванням у очі ? І так , саме тому він був (минулий час) замінований
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26.04.2022 04:52 Ответить
Тобто, щоб було зрозуміло: мости було заміновано, а так як ворогів було дуже багато, то ми не підривали мости, бо як би тоді така велика кількість орків переправлялась?
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26.04.2022 05:37 Ответить
не объяснение, а какой-то вкрадчивый тихий провокационный пук...
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26.04.2022 05:40 Ответить
Можна ще таке написати: "Мости були заміновані, але ми на них тільки-що поклали свіжий асфальт, тому ми не захотіли зривати плани великого будівництва
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26.04.2022 05:40 Ответить
Можна так ще було написати: "Мости були заміновані, але ми з жовтня 2021 року знали, що вони хочуть до нас прибути на екскурсію, тому по європейським стандартам облаштували цей прикордонний перехід (хорошо, що встигли це зробити до кінця лютого 2022 і виконати план великого будівництва). Тому ми ж не варвари, щоб підривати результати своєї праці!"
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26.04.2022 05:49 Ответить
Схоже на те, що найбільше Зелю критикують ті, зто зброю в руках не тримає, країну не захищає, але язиками мелють майже як Соловьйов. Злізайте з диванів, панове, і йдіть на передрову. Твм і меліть язиками.
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26.04.2022 05:57 Ответить
Так і ви, шановний, я впевнений, Бубочку не з окопа захищаєте... Так що...
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26.04.2022 07:31 Ответить
рузька, возьми чупа-чупсик в ротик, а то он у тебя зеленью воняет.
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26.04.2022 07:37 Ответить
Лизнула так лизнула.
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26.04.2022 07:43 Ответить
Бачу ти теж на передовій?
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26.04.2022 08:02 Ответить
Коли нема чим крити... . Ганьба!
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26.04.2022 08:36 Ответить
А ты вже надрочила на зелю,з окопа дрочиш?
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26.04.2022 09:02 Ответить
Логіка кульгає. Міст був замінований. Але порушників кордону виявилось в 15 разів більше наших пограничників, тому ми з гуманітарних міркувань не стали підривати міст. Так?
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26.04.2022 05:58 Ответить
Якась маячня, а не пояснення! Включіть канали «Еспрессо", «Прямий», «5»! Вимагаємо
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26.04.2022 05:59 Ответить
Собственно говоря у меня возникло 3 (три вопроса):
1) С каких пор украинские военные используют в официальных комментариях идиоматические обороты и религиозные категории? А вдруг кто-то не знает, кто такие эти самые "муртады"? Меня, например, в молодости учили, что военный обязан изъясняться так, чтобы его полно, категорично и недвусмысленно понимал даже тот, кто понимать особо не желает.
2) В кого именно "перековались" эти самые "муртады"? Уж не в правоверных иудеев ли? Так вы, болезные, джихад объявляйте, а не комментарии давайте! Активнее размахивайте зеленым знаменем Пророка, суры гундосьте, в медресе поступайте всем генштабом. В генштабе-то зачем штаны протирать?
3) В генштабе вообще в курсе зачем и как производится минирование? Докладываю: минирование как раз производится для того, чтобы замедлить продвижение многократно превосходящего противника. Лишить его возможности маневра силами и средствами, заставить его двигаться туда, куда мы хотим. И с такой скоростью, которая нам нужна. "В поле две воли", как гласит народная мудрость. Так вот, минируем мы для того, чтобы многократно превосходящему противнику навязать свою волю. И бить его в своей воле.
Сообщаю генштабу страшную военную тайну: минируются не мостовые сооружения (пролеты моста), а мостовые конструкции (опоры моста, насыпи). И не просто так минируются, а с хитринкой. В опорах заряды ставятся на неизвлекаемость, провода и детонаторы калибруются и заземляются, силовые линии заглубляются в грунт (лучше всего в бетонных желобах, каковые желоба тоже минируются) и дублируются. Минируются насыпи, дренажные трубы подготавливаются к тампонированию и тоже минируются.
А если кто-то любознательный из генштаба проедет в музей КиУРа, то он сможет узнать что-нибудь о Технике ОС (техника особой связи). Это в середине 30-х придумали: не просто минируем, а закладываем возможность подрыва по специальному радиосигналу: супостат уже и мины снял, и заряды обезвредил (ложные), и думает, что в безопасности... И тут: бац!!! И нет моста и 10 км дорожного полотна в придачу.
Сложно это сделать? Сложно. Но у вашего ГШ было 8 лет на то, чтобы это спланировать, нарезать задачи подчиненным командирам секторов, осуществить и проконтролировать исполнение.
Морпех ценой своей жизни пролет моста подорвал... Его смерть полностью на совести начальников, которые его подвигом свою безграмотность прикрывают. Ибо подорванный пролет моста в течение 3,5 часов будет восстановлен силами отдельного понтонно-мостового ЖД батальона № 118 (г. Хабаровск, в январе к вам уехал (не знаю как л/с, но техника ушла)). Кинут на слегка поврежденные опоры РЭМ-500 или вообще ТММ и "приходи кума любоваться". Не хватит сил батальона (каковых в конце декабря у ваших границ было от 3 до 5), на помощь подойдет ОЖДБр № 7 (г. Комсомольск-на-Амуре - они, кстати, к вам в январе отбыли - я здесь, на сайте об этом писал, как о тревожном признаке) или № 39 (г.Керчь, этим вообще никуда ехать не надо).
Вот такие пироги с котятами...
"Выводы о правомерности" вы делайте тогда, когда хотите, а вот выводы о бездействии - уж будьте любезны, сделайте сразу: ведь может статься, что эти же самые бездельники, неумехи и разгильдяи и сейчас, на войне, войска в бой ведут (так же неумело, безграмотно и безответственно).
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26.04.2022 05:59 Ответить
Можна було ще так написати:
"Міст було заміновано. Але коли ми побачили, що орків пішло по ньому так багато (в 15 разів більше, ніж нашого наряду пограничників), то вирішили, що не будемо підривати міст, бо він і так завалиться під їх великою вагою"
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26.04.2022 06:05 Ответить
якщо міст був замінований, то чому міст НЕ був підірваний? підірваний міст значно би уповільнив просування москалів! чи як?
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26.04.2022 06:42 Ответить
Чому системи ППО не прикрили хоча б один Смерч, який би стояв за 30 км від перешийку на Крим і палив би всю техніку яка намагалася б там заходити щ боку Криму???? Це так важко було?
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26.04.2022 06:44 Ответить
"Смерч"може стріляти і з 80 км. Там можна було заздалегідь все пристріляти: дав залп, переїхав на іншу запасну позицію -- знову дав залп, поїхав на третю (і все з мінімальним терміном підготовки до стрільби).
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27.04.2022 11:54 Ответить
Зеля приказав розминувати Чонгар щоб не нанести шкоду переважаючим силам супротивника.
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26.04.2022 06:52 Ответить
Після прочитаного пояснення "генштабу" можна сказати одне - Дєрьмак-увато написано...
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26.04.2022 07:01 Ответить
так арестович **** варнякав що знали коли війна почнеться..і не підірвали?знову людям очі замилюють.коли висновки зроблять?задовбали своєю брехнею.уроди.
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26.04.2022 07:08 Ответить
да понятно русни было в 15 раз больше..., мост почему не взорвали? Кто допустил окупацию Херсона?
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26.04.2022 07:26 Ответить
На жаль пояснения Генштабу мають нiісенітний вигляд і свідчать про те що ситуацію він не контролював. Масштаби підривною, диверсійної та зрадницької діяльності вражають.
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26.04.2022 07:34 Ответить
Що стосується чуток щодо начебто "незамінування" Чонгару, повідомляємо. Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника. Джерело:
Ніхто не питає сукільки було орків. Питання - чому не взірвали мости? З цим після війни обов'язково треба розібратись.
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26.04.2022 07:41 Ответить
"З цим після війни обов'язково треба розібратись." - "Выводы о правомерности" вы делайте тогда, когда хотите, а вот выводы о бездействии - уж будьте любезны, сделайте сразу: ведь может статься, что эти же самые бездельники, неумехи и разгильдяи и сейчас, на войне, войска в бой ведут (так же неумело, безграмотно и безответственно).
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26.04.2022 09:03 Ответить
не генштаб а типо люса говорит как и по вагнеру то не то *** мое и 73% *********
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26.04.2022 07:49 Ответить
Что за бред??!
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??!
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26.04.2022 07:57 Ответить
"на городі бузина - у Києві дядько"...
Що нам знову якусь локшину розвішують на вуха?
Знову коньюктура?
Або ГШ сидить на жопє ровно й не мутить воду - або нехай розповідає, хто всрався.
Бо щось не переконливо звучить.
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26.04.2022 07:58 Ответить
Что за бред??!
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??! Где логика?

Или расчет на "мудрий нАрід"
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26.04.2022 08:00 Ответить
Ну і при чому тут у 15 разів...? Якби міст рвонув то скільки часу треба було би для його відновлення? Що вони верзуть? Брєд!
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26.04.2022 08:01 Ответить
Лучше б они вообще молчали чем такой бред нести
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26.04.2022 08:06 Ответить
Струсили короче, забыли долг перед родиной, судить в назидание другим
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26.04.2022 08:09 Ответить
Краще б вони і не коментували бо в них молоти всяку х*йню не дуже виходить. Краще б Люсю попросили з ОП - той майстер на такі справи - збреше і глазом не зморгне.
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26.04.2022 08:24 Ответить
Президент заборонив стріляти!
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26.04.2022 08:40 Ответить
Отсутствие независимого мышления наблюдаю у многих, контекст тупо не видят. 1) был заминирован 2) Окупанти та їх ПОСІПАКИ - сидіти за ґратами. Всё будет после я надеюсь. Слава ЗСУ и Залужному.
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26.04.2022 08:41 Ответить
Навіщо генштаб цитує данілова, який теж саме сказав,але дещо раніше
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26.04.2022 08:52 Ответить
ОП пояснення писав
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26.04.2022 09:35 Ответить
Вопрос: сколько будет 7 х 15 ?

Ответ: Львов находится западнее Винницы.
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26.04.2022 09:52 Ответить
Перекладаю українською: "Я не я і хата не моя. Ну шо ви дістаєте, ми зайняті в штабі, папірці перекладаємо, а ви тут лізете з незручними питаннями".
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26.04.2022 10:51 Ответить
Ну взорвали бы мосты,теперь надо удерживать позиции,а как и чем?Наводятся понтонные мосты и задержка в 3 часа ничего не даёт.Может тутошние писатели думают,что подрыв мостов и наведение переправ не рассматривались крымской группировкой перед началом боевых действий.Диванным экспертам просьба не беспокоить.
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26.04.2022 11:48 Ответить
Есть ряд вопросов, на которые пока нет ответов:
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
Вполне вероятно что ниточки потянутся в Офис Президента к таким фигурам как Ермак, Татаров и в РНБОУ к Демченко.
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26.04.2022 12:22 Ответить
Народ, головна фраза в цьому тесті:
"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу" Джерело: "
Ну не може генштаб сьогодні відкрито сказати, хто ж ті посіпаки, бо занадто високі в них посади. Прийде пора, все буде сказано. Але, на превеликий жаль, коштує то вже сьогодні десятки тисяч людських життів. От що найстрашніше...
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26.04.2022 13:35 Ответить
ЗРАДНИКИ

наумов андруша, ховається за кордоном

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26.04.2022 13:42 Ответить
А в клоуна спитайте- воно ж таке патріотичне, що ми навіть не знаємо як(цитата самого клоуна). А після питання бити по таблиці з рейсами.
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26.04.2022 16:19 Ответить
не можу зрозуміти , яке має відношення перевага сил козломордих до підриву моста
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26.04.2022 17:02 Ответить
Зірвати зараз, щоб не могли відступити і *******, *******, *******, щоб не один кацап не втік... І новий керченський тоже відправити на дно...
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26.04.2022 17:27 Ответить
Генштаб ЗСУ, займайтесь захистом країни, а не обслуговуванням політичних єліт...
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26.04.2022 21:31 Ответить
Добре. Хай буде так. Не брешіть, зелені тварі! Все ви знали і нічого там заміновано не було.
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26.04.2022 23:23 Ответить
Я не люблю материться,но тут скажу ****** и предательство!!!
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30.04.2022 14:03 Ответить
ЗАСЦЯЛИ АБО ЗРАДИЛИ!
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30.04.2022 14:22 Ответить
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