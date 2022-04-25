Мост был заминирован, но нам противостояло в 15 раз больше сил оккупантов, - Генштаб о прорыве россиян из Крыма в начале вторжения
Генеральный штаб ВСУ впервые прокомментировал ситуацию по прорыву российских оккупантов из Крыма в начале вторжения 24 февраля 2022 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "Вооруженные Силы Украины выполняют задачи по назначению, руководствуясь исключительно национальными интересами и действуют в соответствии с сложившейся обстановкой.
Что касается слухов о якобы "незаминировании" Чонгара, сообщаем. Мост был заминирован, но нам противостояли превосходящие в 15 раз силы противника.
Все выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны установленным законом способом после их завершения.
Позиция у нас проста. Герои должны получать награды. Оккупанты и их муртады - сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Соловьов та Скабєєва..
І розбиратися у провинах керівництва треба прямо зараз а не "20 років спустя"
Хто придумав і хто затвердив цю "відповідь"?!
У нас в Генштабі ідіоти!?
1) С каких пор украинские военные используют в официальных комментариях идиоматические обороты и религиозные категории? А вдруг кто-то не знает, кто такие эти самые "муртады"? Меня, например, в молодости учили, что военный обязан изъясняться так, чтобы его полно, категорично и недвусмысленно понимал даже тот, кто понимать особо не желает.
2) В кого именно "перековались" эти самые "муртады"? Уж не в правоверных иудеев ли? Так вы, болезные, джихад объявляйте, а не комментарии давайте! Активнее размахивайте зеленым знаменем Пророка, суры гундосьте, в медресе поступайте всем генштабом. В генштабе-то зачем штаны протирать?
3) В генштабе вообще в курсе зачем и как производится минирование? Докладываю: минирование как раз производится для того, чтобы замедлить продвижение многократно превосходящего противника. Лишить его возможности маневра силами и средствами, заставить его двигаться туда, куда мы хотим. И с такой скоростью, которая нам нужна. "В поле две воли", как гласит народная мудрость. Так вот, минируем мы для того, чтобы многократно превосходящему противнику навязать свою волю. И бить его в своей воле.
Сообщаю генштабу страшную военную тайну: минируются не мостовые сооружения (пролеты моста), а мостовые конструкции (опоры моста, насыпи). И не просто так минируются, а с хитринкой. В опорах заряды ставятся на неизвлекаемость, провода и детонаторы калибруются и заземляются, силовые линии заглубляются в грунт (лучше всего в бетонных желобах, каковые желоба тоже минируются) и дублируются. Минируются насыпи, дренажные трубы подготавливаются к тампонированию и тоже минируются.
А если кто-то любознательный из генштаба проедет в музей КиУРа, то он сможет узнать что-нибудь о Технике ОС (техника особой связи). Это в середине 30-х придумали: не просто минируем, а закладываем возможность подрыва по специальному радиосигналу: супостат уже и мины снял, и заряды обезвредил (ложные), и думает, что в безопасности... И тут: бац!!! И нет моста и 10 км дорожного полотна в придачу.
Сложно это сделать? Сложно. Но у вашего ГШ было 8 лет на то, чтобы это спланировать, нарезать задачи подчиненным командирам секторов, осуществить и проконтролировать исполнение.
Морпех ценой своей жизни пролет моста подорвал... Его смерть полностью на совести начальников, которые его подвигом свою безграмотность прикрывают. Ибо подорванный пролет моста в течение 3,5 часов будет восстановлен силами отдельного понтонно-мостового ЖД батальона № 118 (г. Хабаровск, в январе к вам уехал (не знаю как л/с, но техника ушла)). Кинут на слегка поврежденные опоры РЭМ-500 или вообще ТММ и "приходи кума любоваться". Не хватит сил батальона (каковых в конце декабря у ваших границ было от 3 до 5), на помощь подойдет ОЖДБр № 7 (г. Комсомольск-на-Амуре - они, кстати, к вам в январе отбыли - я здесь, на сайте об этом писал, как о тревожном признаке) или № 39 (г.Керчь, этим вообще никуда ехать не надо).
Вот такие пироги с котятами...
"Выводы о правомерности" вы делайте тогда, когда хотите, а вот выводы о бездействии - уж будьте любезны, сделайте сразу: ведь может статься, что эти же самые бездельники, неумехи и разгильдяи и сейчас, на войне, войска в бой ведут (так же неумело, безграмотно и безответственно).
"Міст було заміновано. Але коли ми побачили, що орків пішло по ньому так багато (в 15 разів більше, ніж нашого наряду пограничників), то вирішили, що не будемо підривати міст, бо він і так завалиться під їх великою вагою"
Ніхто не питає сукільки було орків. Питання - чому не взірвали мости? З цим після війни обов'язково треба розібратись.
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??!
Що нам знову якусь локшину розвішують на вуха?
Знову коньюктура?
Або ГШ сидить на жопє ровно й не мутить воду - або нехай розповідає, хто всрався.
Бо щось не переконливо звучить.
"Міст було заміновано, але нам протистояли переважаючі у 15 разів сили противника." Джерело:
Что за бред??! Где логика?
Или расчет на "мудрий нАрід"
Ответ: Львов находится западнее Винницы.
1. Начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов. Был лишен Зеленским генеральского звания. Наумов -это человек Баканова, с огромным коррупционным шлейфом. О нем журналисты постоянно говорили, но никто до войны его не трогал. Почему? Оказывается он не только коррупционер, но и предатель, диверсант, русский агент. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова роль Наумова в сдаче Херсонской области?
2. Экс-начальник УСБУ в Херсонской области Сергей Криворучко. Был лишен Зеленским генеральского звания. Его непосредственный начальник - Баканов. Какова его роль в сдаче Юга Украины врагу (кацапам)?
3. Экс-Глава Антитеррористического Центра СБУ в Херсонской области, подполковник Игорь Садохин. Был арестован СБУ за предательство, шпионаж и госизмену. Предположительно сливал всю инфу по Херсонской области врагу (кацапам). Какова его роль в сдаче Херсонской области?
4. Кто отдавал приказ командующему Южного региона Вооруженных сил Украины Андрею Соколову разминировать Антоновский мост и перешеек?
Вполне вероятно что ниточки потянутся в Офис Президента к таким фигурам как Ермак, Татаров и в РНБОУ к Демченко.
"Позиція у нас проста. Герої повинні отримувати нагороди. Окупанти та їх посіпаки - сидіти за ґратами. А поки продовжуємо працювати на перемогу" Джерело: "
Ну не може генштаб сьогодні відкрито сказати, хто ж ті посіпаки, бо занадто високі в них посади. Прийде пора, все буде сказано. Але, на превеликий жаль, коштує то вже сьогодні десятки тисяч людських життів. От що найстрашніше...
наумов андруша, ховається за кордоном