Один железнодорожник погиб, четыре ранены, - Камышин о потерях от ракетных обстрелов 25 апреля

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин обнародовал человеческие потери среди работников железной дороги после ударов россиян 25 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены. Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".

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