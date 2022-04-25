Один железнодорожник погиб, четыре ранены, - Камышин о потерях от ракетных обстрелов 25 апреля
Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин обнародовал человеческие потери среди работников железной дороги после ударов россиян 25 апреля.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.
Он подчеркнул: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены. Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Швидкого одужання пораненим !!