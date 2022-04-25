РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11649 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
6 122 1

Один железнодорожник погиб, четыре ранены, - Камышин о потерях от ракетных обстрелов 25 апреля

козятин

Глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин обнародовал человеческие потери среди работников железной дороги после ударов россиян 25 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Он подчеркнул: "Один железнодорожник погиб и четыре ранены. Так заканчивается сегодняшний день, когда российские войска обстреляли пять наших станций".

Читайте: Сегодня утром под обстрел попали 5 железнодорожных станций, - Камышин

железная дорога (1412) Камышин Александр (83)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вічна Пам'ять загиблому 😪😪😪
Швидкого одужання пораненим !!
показать весь комментарий
26.04.2022 00:46 Ответить
 
 