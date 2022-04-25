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Новости Война
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В Запорожской области рашисты назначили оккупационных "мэра" и "главу администрации поселка", - ОВА

рф,окупанти

Оккупанты продолжают развешивать свои красные флаги на административных зданиях временно захваченных ими территорий.

Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Так произошло сегодня в Васильевке. На здании городского совета россияне заменили флаг Украины на триколор, а также склоняют украинских чиновников к сотрудничеству. Кроме того, местные жители утверждают, что оккупанты назначили своего "мэра" - Наталию Романиченко", - говорится в сообщении.

Также новый коллаборант нашелся и временно оккупированной Михайловке Васильевского района - Иван Сушко стал исполняющим обязанности "главы оккупационной администрации поселка городского типа".

В ОВА напомнили, что в 2015 году он был кандидатом в депутаты в Михайловский поселковый совет от партии "Оппозиционный блок".

"Кроме того, по информации местных жителей, захватчики ходят по домам, ищут оружие и участников АТО/ООС, забирают из домов ценные вещи и строительные материалы, угоняют автомобили и используют их в личных целях. Россияне снимают постановочное видео, на котором жители Михайловки вроде бы добровольно сдают оружие как акт демилитаризации. Оккупанты собирают информацию о каждом жителе Михайловки. Люди запуганы, ведь тех, кто проявляет украинскую позицию, похищают и вывозят в неизвестном направлении. Среди мирного населения при этом находятся предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях. Вряд ли у них это получится – в любом случае придется ответить по всей строгости украинского законодательства", – добавили в администрации.

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Запорожская область (3122) коллаборационизм (873)


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Топ комментарии
+13
оффтоп. брянск горит два дня. погасить не могут. взрываются хранилища нефти. там было около 100 млн тонн. вода здесь не работает. пена закончилась. орки уже даже не пытаются погасить. вобщем сгорит все. нефиг курить на рабочем месте.
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25.04.2022 23:17
+9
Как сообщил КГБ Республики Беларусь, в ходе следственных действий установлено, что более 4000 российских военнослужащих хранили намародёренные в украинских домах вещи на территории военной базы в Рыжем лесу.
В результате, вещи, - а это одежда, бытовая техника, детские игрушки, - приобрели уровень радиоактивности, значительно превышающий допустимые нормы. Проще говоря - смертельно опасный.
Отправку радиоактивных вещей в россию с территории беларуссии, выявили работники почты.
Установлено, что в результате общения с российскими солдатами, опасную для жизни дозу облучения получили работники почты, транспортники, белорусские проститутки.
Часть радиоактивных вещей изъята сотрудниками МЧС Республики Беларусь, но значительное количество их было отправлено в семьи 4000 российских солдат.
Ожидается значительная вспышка лучевых заболеваний по всей территории российской *********.
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25.04.2022 23:22
+6
Штепа-2! 😠😡
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25.04.2022 23:10
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Штепа-2! 😠😡
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25.04.2022 23:10 Ответить
40 км от Запорожья. Ползут потихоньку, кацапы ублюдочные.
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25.04.2022 23:14 Ответить
Они там ползают туда сюда. Получают регулярно звиздюлей и обратно отползают. Но все равно пытаются ползти.
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26.04.2022 00:01 Ответить
оффтоп. брянск горит два дня. погасить не могут. взрываются хранилища нефти. там было около 100 млн тонн. вода здесь не работает. пена закончилась. орки уже даже не пытаются погасить. вобщем сгорит все. нефиг курить на рабочем месте.
показать весь комментарий
25.04.2022 23:17 Ответить
Как сообщил КГБ Республики Беларусь, в ходе следственных действий установлено, что более 4000 российских военнослужащих хранили намародёренные в украинских домах вещи на территории военной базы в Рыжем лесу.
В результате, вещи, - а это одежда, бытовая техника, детские игрушки, - приобрели уровень радиоактивности, значительно превышающий допустимые нормы. Проще говоря - смертельно опасный.
Отправку радиоактивных вещей в россию с территории беларуссии, выявили работники почты.
Установлено, что в результате общения с российскими солдатами, опасную для жизни дозу облучения получили работники почты, транспортники, белорусские проститутки.
Часть радиоактивных вещей изъята сотрудниками МЧС Республики Беларусь, но значительное количество их было отправлено в семьи 4000 российских солдат.
Ожидается значительная вспышка лучевых заболеваний по всей территории российской *********.
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25.04.2022 23:22 Ответить
***** як вже задовбали ці зрадойоби. Йде підготовка повним ходом до розгрому русішен армії. Поки що їх вимотують як на північному напрямку було. Для чого стільки подарунків йде від Дяді Джо і інших друзів. Проведено дві хвилі мобілізації для чого? Ніхто не збирається щось здавати. Майте терпіння. Скоро все зміниться кардинально. І не в бік мордора.
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25.04.2022 23:30 Ответить
все будет ок https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y в конце видео позитив
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26.04.2022 00:37 Ответить
так там гдето газ взорвался? ну ждем.
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25.04.2022 23:31 Ответить
ЗА УСІЄЮ СУВОРІСТЮ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА ???
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26.04.2022 00:05 Ответить
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26.04.2022 01:46 Ответить
Сам я спросить стесняюсь, но народ интересуется: а взрыв бытового газа в результате нарушения правил пожарной безопасности в исполкоме будет? Ну, как в Кременной?
А то енот по танцу соскучился....
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26.04.2022 06:35 Ответить
Попёрло быдло в Украину с Раши,
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!
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26.04.2022 08:04 Ответить
 
 