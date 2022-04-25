В Запорожской области рашисты назначили оккупационных "мэра" и "главу администрации поселка", - ОВА
Оккупанты продолжают развешивать свои красные флаги на административных зданиях временно захваченных ими территорий.
Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Так произошло сегодня в Васильевке. На здании городского совета россияне заменили флаг Украины на триколор, а также склоняют украинских чиновников к сотрудничеству. Кроме того, местные жители утверждают, что оккупанты назначили своего "мэра" - Наталию Романиченко", - говорится в сообщении.
Также новый коллаборант нашелся и временно оккупированной Михайловке Васильевского района - Иван Сушко стал исполняющим обязанности "главы оккупационной администрации поселка городского типа".
В ОВА напомнили, что в 2015 году он был кандидатом в депутаты в Михайловский поселковый совет от партии "Оппозиционный блок".
"Кроме того, по информации местных жителей, захватчики ходят по домам, ищут оружие и участников АТО/ООС, забирают из домов ценные вещи и строительные материалы, угоняют автомобили и используют их в личных целях. Россияне снимают постановочное видео, на котором жители Михайловки вроде бы добровольно сдают оружие как акт демилитаризации. Оккупанты собирают информацию о каждом жителе Михайловки. Люди запуганы, ведь тех, кто проявляет украинскую позицию, похищают и вывозят в неизвестном направлении. Среди мирного населения при этом находятся предатели, пытающиеся усидеть на двух стульях. Вряд ли у них это получится – в любом случае придется ответить по всей строгости украинского законодательства", – добавили в администрации.
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А то енот по танцу соскучился....
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!