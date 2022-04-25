Сегодня начался третий месяц, все знают, что ставка на Украину – выигрышная, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина – символ борьбы за свободу.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за нашу независимость. Российско-украинской войны. Третий месяц! 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Некоторые говорили – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная... А теперь... Теперь все это знают.

Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок, наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, каким быть и быть вообще жизнью в центре и на востоке нашего континента", - подчеркнул он.

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