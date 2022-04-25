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Новости Война
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Сегодня начался третий месяц, все знают, что ставка на Украину – выигрышная, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина – символ борьбы за свободу.

Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за нашу независимость. Российско-украинской войны. Третий месяц! 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Некоторые говорили – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная... А теперь... Теперь все это знают.

Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок, наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, каким быть и быть вообще жизнью в центре и на востоке нашего континента", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Эта война стала по-настоящему народной для Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20505)


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Топ комментарии
+19
Хто здав Херсон?
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25.04.2022 23:27
+18
это Президент, или, крупье-разводила?
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25.04.2022 23:27
+11
Опять понеслись лозунги. Значит что-то не так. Внимательно следим за новостями.
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25.04.2022 23:25
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Правила форума Совет форумчан
и сколько ты поставил, вова?
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25.04.2022 23:21 Ответить
Завдяки хоробрості, мудрості наших захисників, завдяки сміливості всіх українців, всіх українок наша держава - це справжній символ боротьби за свободу. Всі у світі - і навіть ті, хто нас не підтримує відкрито - погоджуються, що саме в Україні зараз вирішується доля Європи Джерело:

...і шо тобі не подобається?
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25.04.2022 23:32 Ответить
я не в казино, друг..., а в Харькове под ежедневными обстрелами!
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25.04.2022 23:38 Ответить
шо прям таки доля Європи? може скромніше треба бути,Європі глибоко насрати що там раха бухтить,у неї теж є ЯЗ плюс ПРО США,срати вони хотіли на потуги раші,а от доля України дуже навіть вирішується зараз
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25.04.2022 23:48 Ответить
Вова поставил свою шкуру, однако. Штаты поставили $5 млрд. уже и далее сколько понадобится. Я поставил уже $30k. А сколько поставил Йцу Кенг?
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26.04.2022 00:52 Ответить
Опять понеслись лозунги. Значит что-то не так. Внимательно следим за новостями.
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25.04.2022 23:25 Ответить
)))
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25.04.2022 23:54 Ответить
Хто здав Херсон?
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25.04.2022 23:27 Ответить
это Президент, или, крупье-разводила?
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25.04.2022 23:27 Ответить
Послухайте останній блог Швеця - такого жорсткого тролінгу ОПУ я ще не чув.
Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.

P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.

https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
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26.04.2022 00:15 Ответить
+++
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26.04.2022 07:02 Ответить
гєтьманцев відкрив букмекерську контору??
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25.04.2022 23:29 Ответить
не гєтьманцев,- серлэщь
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25.04.2022 23:55 Ответить
Там Лавров только что заявил что если мир продолжит нам давать оружие, то это будет начало 3 мировой войны. Запасается попкорном
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25.04.2022 23:29 Ответить
активированый йод/калий йодид 250 гр. - чем сейчас нужно запасаться: https://www.youtube.com/watch?v=jMjC_SbXh8A

Рашка использует ядерное оружие - нет сомнений
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26.04.2022 00:43 Ответить
А у тебя нет мозга, не смотря на погоняло - в этом тоже нет сомнений
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26.04.2022 01:28 Ответить
Покер челі ?
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25.04.2022 23:33 Ответить
на канале "Ultimate American" рассказывают о нашем любимом Нептунчике!
https://youtu.be/VTlDwvMAwf4
а вот первые снимки убиенного им крейсера Мацква, полученные методом эхолокации.... кто и где сканировал - хз... как видно, корпус развалился на две части в месте взрыва...... также есть снимки лежащего рядом с ним вертолета, предположительно МИ-26...
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25.04.2022 23:37 Ответить
якось сумно лежить,мабуть одиноко йому,треба компанію йому прислати,он Комуна повзе)))
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26.04.2022 00:10 Ответить
Є нюанс. Відкрий фото крейсера, тільки з надводною частиною. Порівняй з цим. Дивись на кіль носової частини. Фокус.
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26.04.2022 00:13 Ответить
доложите ему васильевку взяли поцепили флаг российский..
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25.04.2022 23:38 Ответить
Васильевка уже два месяца под оккупацией. Не свисти
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25.04.2022 23:44 Ответить
У мене все сильніше і сильніше враження, що Україну спасають все більше країн, а ось Зе та його зелена шобла все більше і більше цьому противляться.
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25.04.2022 23:44 Ответить
"ставки"?Плять,то це для нього гра?
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26.04.2022 09:29 Ответить
 
 