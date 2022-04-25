Сегодня начался третий месяц, все знают, что ставка на Украину – выигрышная, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина – символ борьбы за свободу.
Об этом глава государства заявил в вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за нашу независимость. Российско-украинской войны. Третий месяц! 24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Некоторые говорили – три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная... А теперь... Теперь все это знают.
Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок, наше государство – это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире – даже те, кто нас не поддерживает открыто – соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, каким быть и быть вообще жизнью в центре и на востоке нашего континента", - подчеркнул он.
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Але, блін - це все правда і дай Боже, - американці з британцями допоможуть нам позбавитись найгіршого нашого внутріщнього ворога - корупції.
P.S.
Там, до речі, викладено бачення ядерної загрози також.
https://www.youtube.com/watch?v=gIK-47Y0g7Y
Рашка использует ядерное оружие - нет сомнений
https://youtu.be/VTlDwvMAwf4
а вот первые снимки убиенного им крейсера Мацква, полученные методом эхолокации.... кто и где сканировал - хз... как видно, корпус развалился на две части в месте взрыва...... также есть снимки лежащего рядом с ним вертолета, предположительно МИ-26...