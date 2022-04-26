Министр обороны Грузии Бурчуладзе призвал Украину "забыть оскорбления" и вернуть посла в Тбилиси
Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".
По словам министра, Грузия делает максимум возможного, "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".
Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.
В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.
"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, на мой взгляд, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.
Он также отметил, что "формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильной". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население Грузии".
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"Русский корабль иди на х..й!"
Ґуґл-переклад зі свинособачої ганьбить видання.
Тож треба відрізняти нинішніх політиків Грузії та "грузинів взагалі".
Так, як треба відрізняти зелю, дерьмака, хламідію та чалого від "українського народу".
У вас щось з пам'яттю, прогинався, ще і як.
Саме Саакашвілі підписав договір з паРашкою за яким Грузія фактично відмовилася від своєї Південної Осетії.
Я не фанат Саакашвілі, але він би у такій ситуації 100% почав би наступ, що б нам дуже допомогло!
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
хм....
Русские нам братья, но их руководство - не очень. Надо различать.
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков,... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
Написано о мій коменар ДОДАНО, але я бачу не його
патріархатомсатанатом онуфрія.
Наприклад? Що саме робить Грузія? Голосує в ООН? І це весь грузинський максимум???
Коли напали на Грузію - президент України поїхав у Трібілісі, щоб собою защистити столицю Грузії! Украина надала грузії озброєння і всіляко засудила РФ. А що зробила Грузія? Нічого? В ООн проголосувала...ппц ми тепер вдячні маємо бути за це...
Брехня....
Чмокает хорошо)))
Не сразу разобрался, он на коленях или попросил что бы они на стул взобрались )))
Тобто політичні санкції він вважає критичними , а екнономіче спонсоруванняі агрессора для подальших вбивств не повинно "пригнічувати " грузин. В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії" Джерело:
провинцией Абхазии.