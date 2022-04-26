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Новости Агрессия России против Украины Война
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Министр обороны Грузии Бурчуладзе призвал Украину "забыть оскорбления" и вернуть посла в Тбилиси

грузія

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного, "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".

Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

Читайте: Не понимаю позицию лидеров Грузии по поводу отказа ввести санкции против РФ, – Зеленский

В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, на мой взгляд, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.

Он также отметил, что "формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильной". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население Грузии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грузия не будет помогать РФ обходить санкции, - глава парламента Папуашвили

Грузия (4501) посол (1804)


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Топ комментарии
+81
И это те,кто сам был подвергнут кацапской агрессии? В правительстве Грузии забыты не обиды,а здравый смысл.
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26.04.2022 00:04
+67
Ми ваб буки на війну в 2008, а ви нам гуманітарку... Нам би ті буки зарез знадобились.
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26.04.2022 00:06
+65
Ммм - перезвоните лет через пять...
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26.04.2022 00:01
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Ммм - перезвоните лет через пять...
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26.04.2022 00:01 Ответить
пнх
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26.04.2022 00:02 Ответить
Ой, прокинувся....
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26.04.2022 00:03 Ответить
И это те,кто сам был подвергнут кацапской агрессии? В правительстве Грузии забыты не обиды,а здравый смысл.
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26.04.2022 00:04 Ответить
Ми не злопам"ятні, але пам"ять у нас гарна.
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26.04.2022 00:05 Ответить
Ми просто злі і пам'ять у нас гарна .
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26.04.2022 00:24 Ответить
Еще один, забывший куда идти.
"Русский корабль иди на х..й!"
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26.04.2022 00:05 Ответить
ПНХ
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26.04.2022 00:05 Ответить
Ми ваб буки на війну в 2008, а ви нам гуманітарку... Нам би ті буки зарез знадобились.
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26.04.2022 00:06 Ответить
переобулись. помните песенку труффальдино? - а я всегда за тех кто побеждает.
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26.04.2022 00:07 Ответить
Ты бредишь. Всем очевидно, что если Грузию и Молдову принять в ЕС, то это будет вторая ***...чная Венгрия.
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26.04.2022 00:09 Ответить
"Настане світ"?
Ґуґл-переклад зі свинособачої ганьбить видання.
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26.04.2022 00:11 Ответить
Двоякие чувства. С одной стороны подкацапская грузинская власть, а с другой бедный народ Грузии, который в 2008 практически один на один остался с кацапской навролочью, которая так же пытала и убивала грузин. Представьте, каково было грузинскому народу, когда ты говоришь про жертвы среди мирного населения, а твои слова уходят в никуда, тонут в хрюской пропаганде. Испытываю сложные чувства к Грузии.
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26.04.2022 00:11 Ответить
Та да. А Ющенко у серпні 2008 року приїхав у Тбілісі. З президентами Польщі і прибалтійських країн. Продемонстрував підтримку. В тому числі і "Буками" з бойовими розрахунками, які збили навіть стратегічний бомбардувальник не кажучи вже про інші літаки.
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26.04.2022 00:33 Ответить
Двоякие чувства были по отношению к БеларусИ. Результат вы знаете - ракеты с территории БеларусИИ
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26.04.2022 00:35 Ответить
А кто выбрал сейчас прокацапленую власть в Грузии? Не этот ли бедный несчастный народ?
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26.04.2022 01:05 Ответить
наш нарід теж 73 уставших от вайни
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26.04.2022 06:50 Ответить
Не всі вважають ригоанала щирим патріотом
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26.04.2022 07:59 Ответить
двоякіє чуства - це коли чути верески про катування з регіонів де обирали проросійські партії.Вмене...двоякіє чуства.
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26.04.2022 01:08 Ответить
Ніяких двояких почуттів. Кацапи катують незалежно від регіону. Все криштально ясно. То у вас вже в голові кацапською пропагандою насрано - ви під час війни з рашкою в голові розділяєте громадян України на тих, кого катувати не можна, та тих, щодо кого "ну, двоякії чуства".
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26.04.2022 11:50 Ответить
Кацапи патякають кацапською, кацапе.
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26.04.2022 06:46 Ответить
Ага, камарджоба генацвалі, давай вместе кацапов піздіть ?
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26.04.2022 00:12 Ответить
Грузинські підрозділи в Україні - воюють. Сотні людей. Особисто знаю людину, яка у званні майора звільнилася з армії Грузії (посада, зарплата, соц.пакет) та воює з 2014 року в Україні фактично рядовим. 8 років поспіль.

Тож треба відрізняти нинішніх політиків Грузії та "грузинів взагалі".

Так, як треба відрізняти зелю, дерьмака, хламідію та чалого від "українського народу".
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26.04.2022 11:55 Ответить
..!..
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26.04.2022 00:12 Ответить
А Саакашвілі за гратами до сих пір?
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26.04.2022 00:12 Ответить
Увы да! Он бы уж точно так под х*йла не прогибался
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26.04.2022 01:07 Ответить


У вас щось з пам'яттю, прогинався, ще і як.
Саме Саакашвілі підписав договір з паРашкою за яким Грузія фактично відмовилася від своєї Південної Осетії.
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26.04.2022 10:12 Ответить
це коли обсє визнали агресором грузію і росія вже готувалася захопити тбілісі?ввас чомусь частина картинки випала
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26.04.2022 11:08 Ответить
так то нам треба щось забути, чи може грузинському керівництву щось згадати?
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26.04.2022 00:12 Ответить
как бы не время с нейтралами или дружественными странами собачиться. учитывать нужно и то, что грузинская диаспора не такая уж и маленькая в Украине. их тоже можно где-то понять. если реально - то их страна черти где и одна. кусалово не ко времени.
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26.04.2022 00:15 Ответить
собачиться не нужно - просто в игнор пока не поумнеют
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26.04.2022 00:33 Ответить
за что? а когда грузины просили о помощи - что Украина делал? напомнить или сам найдешь? что ваша тимошонка делала? пока юща ззапад не дернул - никто и не пошевелился. так что не надо ля-ля разводить.
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26.04.2022 00:42 Ответить
Так вот оно что. Оказывается Юща запад дёрнул кольчуги и буки грузинам отправить, задерживать корабли в Севастополе и приехать в город у ворот которого стояло зверьё, готовое ворваться в мирную столицу.
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26.04.2022 01:10 Ответить
та тебе с бенилюкса виднее.
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26.04.2022 01:54 Ответить
Все понятно. Учи географию
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26.04.2022 06:32 Ответить
А вот это серьезно.
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26.04.2022 00:18 Ответить
А слабо наступ на Пд. Осетію і Абхазію почати? Там ж москалів уже майже нема - сюди перекинули... От тоді і посла можна вернути.
Я не фанат Саакашвілі, але він би у такій ситуації 100% почав би наступ, що б нам дуже допомогло!
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26.04.2022 00:18 Ответить
100%. Если не наступать, то как минимум рядом бы учения устроил.
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26.04.2022 01:11 Ответить
хм....
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи".
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».
хм....
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26.04.2022 00:19 Ответить
Грузины нам друзья, но их руководство - не оченгь. Надо различать.
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26.04.2022 00:21 Ответить
они всем друзья ... кто чаевые хорошие оставляет 😆
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26.04.2022 00:33 Ответить
ха.

Русские нам братья, но их руководство - не очень. Надо различать.

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26.04.2022 00:36 Ответить
хм....
Міністр оборони Грузії Бурчуладзе закликав Україну "забути образи" Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей призвал призвал Брюссель «отказаться от обвинений и ярлыков,... и переосмыслить парадигму будущих отношений между Беларусью и ЕС».

Написано о мій коменар ДОДАНО, але я бачу не його
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26.04.2022 00:25 Ответить
никто в здравом смысле не будет этих брать в ЕС ... нах они там нужны ... даже с точки зрения экономики ... народец к тому же еще с тотальной амнезией ... пусть и дальше рашистам свое вино с хачапури подтаскивают за чаевые ... нация халдеев
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26.04.2022 00:27 Ответить
пшел на хер путиносос
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26.04.2022 00:32 Ответить
Нельзя доверять нации, которая до сих пор гордится Сталиным.
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26.04.2022 00:34 Ответить
Нельзя доверять нации, которая до сих пор гордится Сталиным.
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26.04.2022 00:36 Ответить
ну так они в контексте убитых им москалей гордятся
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26.04.2022 00:51 Ответить
Грузинська православна церква не визнала Православну Церкву України. Підтримує тісні стосунки з рпц гундяєва і з московським патріархатом сатанатом онуфрія.
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26.04.2022 00:59 Ответить
"За словами міністра, Грузія робить максимум можливого, "щоб показати уряду України та українському суспільству".

Наприклад? Що саме робить Грузія? Голосує в ООН? І це весь грузинський максимум???
Коли напали на Грузію - президент України поїхав у Трібілісі, щоб собою защистити столицю Грузії! Украина надала грузії озброєння і всіляко засудила РФ. А що зробила Грузія? Нічого? В ООн проголосувала...ппц ми тепер вдячні маємо бути за це...
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26.04.2022 01:02 Ответить
Ага, забули про агрессію проти них же, забули про все... Нє, дякуємо, грузини нам друзі, а грузинська влада - ні.
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26.04.2022 01:02 Ответить
"В уряді Грузії запевняють - ця країна зазначив, що Грузія знаходиться на першому місці за обсягом надання Україні гуманітарної допомоги"

Брехня....
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26.04.2022 01:03 Ответить
Грузіни, ви песня, ми Вас поважаємо, Данелія, Кікабідзе. Поможіть нам здолати виродків кацапських?
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26.04.2022 01:12 Ответить
Ну, круг ближайших союзников уже очерчен. Ни Молдовы ни Грузии в нем нет. Про бульбашей вообще стыдно сказать. В общем одни **** "братья" кругом. Взаимовыгодные отношения нужно со всеми странами поддерживать кто не пуляет в нас ракетами, но и лупиться в десна уж точно не стоит. Хватит, налупились. У каждого свой путь будет и в ЕС и в НАТО или еще куда-то.
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26.04.2022 01:21 Ответить
"Гуманітарна допомога Грузії" це бандити і "злодії в законі" які грабують українців під час війни і кожен з цих покидьків є агентом фсб (це умова для "коронації", якщо хто не знає). З Грузією потрібно скасувати безвіз.
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26.04.2022 01:44 Ответить
Ещё один подсосник *****)))
Чмокает хорошо)))
Не сразу разобрался, он на коленях или попросил что бы они на стул взобрались )))
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26.04.2022 02:34 Ответить
Не время ругаться. Общий враг кацапчики.
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26.04.2022 03:24 Ответить
Хотелось бы оскорбить грузин, как они после Саакашвили умнейшего выбрали вот эту гадоность, но после Януковича (спасибо умнице Тимошенко) в 2010-ом лучше промолчать. И сделать вывод: заразу нужно чистить до самого конца. До полной стерилизации. Как лечат зубы. Оставишь кусочек и они снова размножаться и будет только хуже, чем было. До последнего предателя, пособника, сволочи и вора надо прочистить Украину. Там даже думать не надо, у падали есть какой-то бздик из золотых унитазов и предметов роскоши в домах. Нормальный человек так жить не будет. В каждый особняк зайти и посмотреть, что там внутри. Увидел "королевскую" (цыганскую) дичь - отправил на нары, там диагноз "вата головного мозга", не лечится.
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26.04.2022 04:24 Ответить
Повертати грузинського посла це марпзм. Кацаби окупували більше 20 відсотків Грузії.... Але Грузія поводиться не як воїн готовий боронити свою землю, а як васал, або колонія Росії. Нах... нам треба посол від російських рабів і васалів?
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26.04.2022 06:33 Ответить
Він наголосив, що "Грузія приєдналася до всіх критичних санкцій - ООН, Ради Європи та інших" Джерело:
Тобто політичні санкції він вважає критичними , а екнономіче спонсоруванняі агрессора для подальших вбивств не повинно "пригнічувати " грузин. В свою чергу, на його думку, "нерозумно приєднуватися до тих санкцій, які не вплинуть на агресора, а лише пригнічуватимуть населення Грузії" Джерело:
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26.04.2022 07:16 Ответить
Мабуть, цей пан вже забув 2008 рік, забув про Абхазію і Осетію. Звичайний колоборант.
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26.04.2022 07:33 Ответить
Колись сталін, коли був сердитий, обзивав грузинів з охорони гризунами. А теперішні посіпаки крисьониша зайнялися шахер-махер з рузге, більше 4000 кацапських фірм .... так захопилися, що забули про сусідів і ЕС. Авторитету в них нема от і МО пропонуєх Україні визнати "помилки" Навіть не МІД, Іванішвілі як акціонер Газпрому, заборонив Президенту,Голові парламенту перебувати в Україні з офіційни ми візитами, так що там диктатура одного кацапського клану.
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26.04.2022 09:06 Ответить
контрабас через Грузію підсанкційних товарів в росію припиніть, ******, перед тим як щось просити.
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26.04.2022 09:13 Ответить
Хай випустять Міхо. Не заради України. Просто щоб був вільний
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26.04.2022 09:15 Ответить
Міністр оборони , який хизується гуманітарною допомогою, найбільше чого вартий, так це зелень- мелень на базарі продавати. І то не впевнений, що якісь баби-перекупки його там під лавку не заженуть.
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26.04.2022 09:23 Ответить
Абхазские ********* кончились, авто "Колхида" не надо ни кому, теперь торгуете своей "независимостью". Грузия становится при такой власти
провинцией Абхазии.
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26.04.2022 10:35 Ответить
********** шестёрки идите вслед за русским кораблём!
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26.04.2022 17:56 Ответить
 
 