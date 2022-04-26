Министр обороны Грузии Бурчуладзе призвал Украину "забыть оскорбления" и вернуть посла в Тбилиси

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе призвал украинские власти вернуть посла и не требовать введения санкций против РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Эхо Кавказа".

По словам министра, Грузия делает максимум возможного, "чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу".

Таким образом, Бурчуладзе отреагировал на недавнее заявление президента Владимира Зеленского о том, что он не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России.

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В правительстве Грузии уверяют – эта страна отметила, что Грузия находится на первом месте по объему предоставления Украине гуманитарной помощи.

"Не менее важно, каково отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Вероятно, на мой взгляд, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир", – утверждает Бурчуладзе.

Он также отметил, что "формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, является неправильной". Он подчеркнул, что "Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям - ООН, Совету Европы и другим". В свою очередь, по его мнению, "глупо присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут подавлять население Грузии".

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