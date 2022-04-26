РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10792 посетителя онлайн
Новости Война
7 421 72

Чем быстрее Путин согласится на переговоры с Зеленским, тем больше шансов приблизить момент окончания войны, - Кулеба

зеленський,путін

Личная встреча президента Владимира Зеленского и Путина приблизит момент окончания войны.

Об этом в интервью AP заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Министр не думает, что Россия готова находить "решение за столом переговоров".

"Но если я увижу, что они меняют свое отношение и готовы серьезно искать взаимоприемлемые решения, я переступлю через свое отвращение, сяду с ним (главой МИД РФ Лавровым. – Ред.) и поговорю", – сказал Кулеба.

"Чем быстрее президент Путин согласится встретиться с президентом Зеленским, тем больше шансов приблизить момент окончания войны", – добавил глава МИД Украины.

Также читайте: Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с Путиным

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) путин владимир (31328) Кулеба Дмитрий (2880)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+61
момент закінчення війни наближає ВСУ, а не інфантильні сподівання на перемовини. Як сказав Борис Джонсон - які можуть бути перемовини з алігатором, який вчепився вам у ногу ...
показать весь комментарий
26.04.2022 01:25
+44
Та забудьте ви вже про дебільні переговори про капітуляцію! Як же ви дістали! не може йти жодної мови про те, щоб подарувати рашистам Південь та Донбас. А на цих переговорах х@йло вимагатиме не лише здачі територій, а й 15 пунктів приниження українців. Ми вже бачили одне перемир'я на 7 років. Отримали ганьбу і нову війну.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:27
+40
Я вважав його найадекватнішим серед владних міністрів.
Але:
"Шановний пане міністр, дозвольте Вам назвати три пункти, по яким путін НІКОЛИ НЕ ПІДЕ НА ПОСТУПКИ:
1. Території Донецької і Луганської областей (адміністративні, повністю) і Крим.
2. Репарації з боку росії (хіба що така собі садистська "участь у відбудові").
3. Покарання військових злочинців (і в першу чергу - самого себе?).

Відкладемо в бік поки що НАТО і гарантії безпеки.

Так от, за Вашою логікою, сісти за стіл переговорів означатиме для України ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ВИМОГ по цим трьом пунктам?

ВИ ХОЧ ІНКОЛИ ЗГАДУЄТЕ, ЩО КРІМ ВАС Є ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД????????????"
показать весь комментарий
26.04.2022 02:12
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ох лишечко, ну й робота у дипломата, з якої тільки гидотою не приходиться розмовляти.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:23 Ответить
Схоже, олігархам і корупціонерам, що розкрадали і ослаблювали Україну всі ці 30 років скоро наступить триндець!
Сьогодні Юрій Швець поділився дуже цікавой інформацієй: https://youtu.be/gIK-47Y0g7Y?t=1812

30:12 Коррупция в украинском правительстве. Блинкена и Остина больше интересует, как оружие США будет использоваться, и кто его будет получать.
33:03 Ждать ли окончания войны в Украине, чтобы после победы Зеленский поборол коррупцию.
35:02 Агрессия россии - исторический шанс Украины побороть коррупцию.
36:48 Примеры с разворовыванием денег налогоплательщиков США.
39:05 Вопрос коррупции Украины находится в юрисдикции США и их правоохранительных органов. У борцов с коррупцией Украины появляется мощный союзник - США.
43:36 Если вам известны реальные хищения американской помощи
показать весь комментарий
26.04.2022 02:37 Ответить
швец кремлевская(путинская) консерва - не нужно доверять его "заботе об Украине"
показать весь комментарий
26.04.2022 02:43 Ответить
А ти чія консерва? Ти вже дістав зі своїми наїздами на Швеця, хто тобі за це платить, Лещенко, чи Арестович? Що ти можеш сказать прти нього конкретно? Тільки не починай оту свою стару пісню типу: "піонерів колишніх не буває..".
показать весь комментарий
26.04.2022 03:19 Ответить
Не переймайтесь, скоро на вас чекає мандрівка в "номери" до вашого брата Лазаренка. Дивись, як заметушилися, гниди з-під проксі.
показать весь комментарий
26.04.2022 05:51 Ответить
мутний швець.Зе шобло ще ті г... але швець занадто мутний
показать весь комментарий
26.04.2022 08:51 Ответить
Я чомусь думав, що то урядовці з Квартал-95 мутні, а виявляється, вони кристально чисті, дякую, що переконали
показать весь комментарий
26.04.2022 09:09 Ответить
які перемовини і про що?
ЗЕДебіли!
показать весь комментарий
26.04.2022 01:25 Ответить
Посредине и отказ от НАТО.
Жирный кабан Стефанчун вчера сказал,что конституцию менять не будут.А зачем говорить,если не будут.
По моему все очевидно.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:10 Ответить
момент закінчення війни наближає ВСУ, а не інфантильні сподівання на перемовини. Як сказав Борис Джонсон - які можуть бути перемовини з алігатором, який вчепився вам у ногу ...
показать весь комментарий
26.04.2022 01:25 Ответить
і от коли завдяки ЗСУ цей момент настане, тоді пан Кулєба переборе свою огиду і сяде на зстіл перемовин з лавровим.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:43 Ответить
для чегго переговоры? для того что бы узаконить оккупацию? вы что зелебобы совсем **** ********
показать весь комментарий
26.04.2022 02:45 Ответить
Для чого? "Переговори" мають пройти лише в Гааці. Хто з гітлером проводив переговори? Правда були двоє - Молотов та Риббентропа, обидва погано закінчили.
Не повторюте ту маячню про переговори з кремлівським фашистом зелених зрадників, вони скоріше за все закічять так же.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:50 Ответить
Я вважав його найадекватнішим серед владних міністрів.
Але:
"Шановний пане міністр, дозвольте Вам назвати три пункти, по яким путін НІКОЛИ НЕ ПІДЕ НА ПОСТУПКИ:
1. Території Донецької і Луганської областей (адміністративні, повністю) і Крим.
2. Репарації з боку росії (хіба що така собі садистська "участь у відбудові").
3. Покарання військових злочинців (і в першу чергу - самого себе?).

Відкладемо в бік поки що НАТО і гарантії безпеки.

Так от, за Вашою логікою, сісти за стіл переговорів означатиме для України ПОВНУ ВІДМОВУ ВІД ВИМОГ по цим трьом пунктам?

ВИ ХОЧ ІНКОЛИ ЗГАДУЄТЕ, ЩО КРІМ ВАС Є ЩЕ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД????????????"
показать весь комментарий
26.04.2022 02:12 Ответить
і це означає, що попереду ще роботи до фіга, щоб довести до того моменту, коли путіна вже ніхто не буде питати, на що він там погоджується чи ні. На участь у відбудові то хиба вже ми не погодимося, бо що ці рукожопи можуть відбудовувати, у них гнила натура, треба брати грошіма.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:29 Ответить
Де ви там побачили адекватність?
Хитріший і зворотливіший від свого керівника, вміє складніше говорити але за 3 роки під його керівництвом МЗС України немає суттєвих досягнень у міжнародних справах. Навіть у час війни єдинне що він успішно робить, це або ********** дипломатичним "язиком" тупі ідеї преzедента, або відмазує його від допущених ляпів.
показать весь комментарий
26.04.2022 03:51 Ответить
Та забудьте ви вже про дебільні переговори про капітуляцію! Як же ви дістали! не може йти жодної мови про те, щоб подарувати рашистам Південь та Донбас. А на цих переговорах х@йло вимагатиме не лише здачі територій, а й 15 пунктів приниження українців. Ми вже бачили одне перемир'я на 7 років. Отримали ганьбу і нову війну.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:27 Ответить
так пан Кулєба й каже, що русскіє ще не отримали просвітляючих п...н на стільки, щоб серйозно готові були вести дійсно мирні перемовини, але коли клієнт дозріє, він, як дипломат переборе в собі огиду і буде вести ті самі перемовини про мир.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:41 Ответить
пукін закінчить війну тоді, коли буде вважати це доцільним.
Тобто на не вигідних Україні умовах.
В байки про нищівні санкції і армію росії, яка вже ледь дихає на ладан, я не вірю.
Тому війна буде довгою і кровопролитною.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:28 Ответить
Помиляєтесь. війна закінчиться швидше ніж ви думаєте, я маю на увазі активну фазу. Це станеться швидше, якщо видалити зрадників з ОП. І ніякої мирної угоди підписувати не потрібно, крім капітуляції Рашки, на що вони не погодяться. Потому ми можемо, як Японія, формально знаходитись в стані війни з Рашкою десятиліттями, але після вступу до НАТО нам будуть до дупи їхні умови і забаганки. До моменту вступу в НАТО наша безпека в компетенції ЗСУ, США і Великобританії, про це неодноразово свідчать заяви Білого дому і королівства. Але вони не стануть гарантами по зрадницьких стамбульських договорняках зебілів.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:42 Ответить
А вам зеленим баригам що? закінчення війни чи перемога і репарації? деокупація чи "сепаратний договір", тобто капітуляція, і дуля в зелену морду замість репарацій?
показать весь комментарий
26.04.2022 01:31 Ответить
Їм скоріш би в Оман до зароблених "непосильною працею" грошей.
показать весь комментарий
26.04.2022 06:07 Ответить
Про що договоряться? Про "сайдемся па середине"?
показать весь комментарий
26.04.2022 01:34 Ответить
Боже, зроби так, щоб від цих інфантилів ніколи не залежали життя людей!
показать весь комментарий
26.04.2022 01:41 Ответить
Не обирать ворюг-клептоманів в президенти, та їх маріонеток, наприклад, акторів з кварталу.
Не допускайте фінансування бізнесом виборів - це призводить до корупції, та зубожіння народу!
показать весь комментарий
26.04.2022 02:44 Ответить
Вибачаюсь за свою хвилинну слабкість.
Просто треба у довбойобів відібрати право вибирати центральну владу.
показать весь комментарий
26.04.2022 13:14 Ответить
да какие там инфантилы ? это мля гораздо хуже - пол юга оккупировано а они уже про переговоры.. ипанаты - предатели горе стране
показать весь комментарий
26.04.2022 02:48 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 01:43 Ответить
Якщо правда, то треба зробити шоу на весь світ. Сюжет з відрізанням посадочного місця для " прєдохранітєля " Само собою все гуманно обставити, без ножиць для кастрації баранів, а наркоз, хірургія, цицькаті медсестри з декольте. Прокидається від наркозу і опа, сюрприз для коханої.
показать весь комментарий
26.04.2022 14:53 Ответить
Пуйло після інсультуту з бункеру не виглядає.
показать весь комментарий
26.04.2022 01:50 Ответить
"Альо"! Які переговори? Раша НІКОЛИ ніякі домовленості НЕ ВИКОНУЄ! Порушені мінські, - тому чергове підтвердження! 😠
показать весь комментарий
26.04.2022 01:50 Ответить
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном і міністром оборони США Ллойдом Остіном


показать весь комментарий
26.04.2022 01:53 Ответить
показать весь комментарий
26.04.2022 09:52 Ответить
все это дешевые инсинуации для плебса ... ***** плевать на потери, да и оркам в массе тоже, кроме мамок которым 7 лямов не обломились на ремонт халупы ... у ***** перед глазами пример Финляндии ... финны кучу орков в снег уложили ... но что в итоге? ... таки лишились самых южных и лучших своих земель с Выборгом - вторым по населению городом страны, между прочим ... орки этот Выборг так загадили за 70 лет, что фины в его сторону теперь и посмотреть брезгуют .

... мораль такова - земли орки по факту у финнов отжали, а бабы еще нарожали ... зачем лично ***** эти переговоры? .... этому дэбилу уже 70 лет ... ему ничего не нужно, кроме как попасть в учебники орков в качестве обирателя емель собирателя земель
показать весь комментарий
26.04.2022 02:01 Ответить
Спішите закінчити бо заробітки впали на відкатах?А так декому з влади хочеться запхати свої руки в бюджет.Переговори -це намахання закінчити війну ,,посредінє,, ,подивіться на карту півдня України!!!При зупинці війни після навіть своїх забовязань віддати південь Путін вас кине.Бо той хто ,,не Лох'' є справжнім Лохом.В мене таке враження що він перемагати не хоче,він хоче статус кво з війною через пару років для України проти тієї ж РФ яка підлатає рани і зробить висновки.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:04 Ответить
***** непередбачуване. Віри не має.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:29 Ответить
зато зелебоп -прямо такой прямолинейный как дорога кокса
показать весь комментарий
26.04.2022 02:50 Ответить
"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні", - заявив Джонсон.
показать весь комментарий
26.04.2022 02:59 Ответить
ПНХ...малорос
показать весь комментарий
26.04.2022 03:02 Ответить
Там, де три крапки, мало бути "зелений"? 😊
показать весь комментарий
26.04.2022 07:55 Ответить
Нашій владі, хоч я її підтримую під час війни, підходить вислів "Дурний думкаю багатіє" Всі адекватні в Україні люди розуміють. Ніяких переговорів з россійскими орками бути не може. Тому що їх нація разом з Путлером схиблена на голову. Це факт, а не якийсь призирний вислів. Перемовини з Україної та якісь поступки в бік нашої країни для Путіна крах. Його влада тримається на міфу " непобедимой в войне России".
Росія вибухне зсередини соціально, якщо цей міф буде скасовано. Вони там це розуміють, тому ця війна буде дуже тяжкою з повною перемогою однієї з сторін. Маю надію й віру, молюся, що це буде Україна. Але читаючи про надії нашої влади домовитися з диктатором шовіністичної Росії є думки, що в них з головою теж не все добре.
показать весь комментарий
26.04.2022 03:22 Ответить
Ось дійсно не розумію, навіщо це???Що він там бажає побачити??Про що с цим можно розмовляти взагалі???
показать весь комментарий
26.04.2022 03:33 Ответить
Крім як ліпити з гівна сметану (у нашому випадку - пророка з віслюка) подібні заяви нічого не несуть
показать весь комментарий
26.04.2022 04:03 Ответить
Мир на состояние 23-го февраля им предлагали в конце февраля. Еще до ряда многочисленных и чудовищных преступлений. Даже в начале марта был такой шанс. Просто вернуть все как было 23-го февраля, заплатить репарации и контрибуции и посидеть со своим Крымом пару лет до гражданской войны, а затем они сами прибегут сюда.

Теперь этого нет и не может быть. Поезд ушел, зеленый свет сменился на красный. Только безоговорочная капитуляция, только полное восстановление границ на состояние 1991-го года с полной передачей всех кораблей Черного и Азовского моря, только жесткая граница по Сочи с очень, очень небольшой береговой линией как эксклюзивных водах, только выплата репараций, включая контрибуции за оккупацию все эти 8 лет, только выдача всех преступников без исключения для трибунала. В случае отказа получат все тоже самое, только останутся без армии вообще и без страны после танкового марша на Москву, вторую. Это будет стоить жизней, но любой иной сценарий уже закрыт. Цвет светофора - красный.
показать весь комментарий
26.04.2022 04:19 Ответить
Все еще дурак... Интерес раши - уничтожение Украины. Никакие переговоры изменить этого не могут.
Я понимаю желание Зеленского уменьшить количество жертв вернувшись к статусу-кво и ждать изменения власти в раше. Только я боюсь изменение власти ничего не изменит.
А вот деоккупация Донецка и Луганска сменит власть в раше за считанные месяцы....
показать весь комментарий
26.04.2022 04:37 Ответить
жаль, что в головах людей типы куляйбы есть мысль о переговорах... хотя... что но закончило, где училось? кто купил ему должность... а учитывая тенденцию, что назначаются те, кто на уровень ниже того, кто назначает, то имеем то, что имеем... но всему приходит свой конец... и дай Бог этих идиотов жизнь сама уберет...
показать весь комментарий
26.04.2022 05:50 Ответить
Бабусі Бєні і його компанії вигідні договорняки і заморожені конфлікти. Перемога над мордостаном і нашими грибами дасть жити в мирі і достатку всім українцям
показать весь комментарий
26.04.2022 05:54 Ответить
Кулєба, вже навіть "кухаркам" ясно, що Зє і Пу не будуть зустрічатися ...чи ти настільки зебільне, що це не розумієш???
показать весь комментарий
26.04.2022 06:20 Ответить
знов за рибу гроші ! шо партнерів -гарантів безпеки треба витягувати з гаазької в'язниці ? чи хозяєва з кремля дзвонили ?
показать весь комментарий
26.04.2022 06:22 Ответить
Путло не спиняють ні санкції, ні військові втрати, нічого! Саме він повинен вимагати переговорів, а не ми!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:33 Ответить
?????? Договориться о чем? О том что Россия уйдёт со всех оккупированных территорий включая Крым и ОРДЛО ? О том что выплатит нам компенсации за разрушенные города и жизни людей ? Выдаст нам военных преступников включая Путина ?Договариваться об этом с кем? С Путиным??? Это придумал какой то ИДИОТ! Если думаете иначе , почитайте пост с начала и попробуйте представить себе этот договор!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:35 Ответить
вдесяте пишу: війна НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ, а перемагається або програється!
показать весь комментарий
26.04.2022 06:49 Ответить
Кулебу, що пригрозили зняти з посади? Звідки таке відверте спотворення причинно-наслідкового зв'язку?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:00 Ответить
Про здачу Херсона вони не особисто домовлялися?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:05 Ответить
Владним гнидам хочеться суверенітетом України поторгуватись!
показать весь комментарий
26.04.2022 07:20 Ответить
Щоб за це Зеля мог отримати ярлик на князівство від самого Путлера років на 20.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:46 Ответить
Яки можуть бути зараз переговори? Для чого ? Щоб отдати Херсон, Мелитополь, Бердянськ, та маріуполь ?
показать весь комментарий
26.04.2022 07:44 Ответить
Кулеба такий же зрадник як і Зеля.
показать весь комментарий
26.04.2022 07:47 Ответить
Які к фалосу, перемовини
показать весь комментарий
26.04.2022 07:55 Ответить
Наші бариги прекрасно розуміють, що за умови повної Перемоги України та капітуляції кацапів їм точно перекриється доступ до корита, а декому доведеться і в тюрму сісти.
Тому для них кращим варіантом є договорняк про статус-кво, як це було до повномаштабної агресії, - "освоювати" бюджет допомоги союзників та не давати піднімати голову патріотичним рухам, - бо путін нападе.
показать весь комментарий
26.04.2022 08:50 Ответить
Задовбали своїм, грьобаним, популізмом.
Буба гляне уйлу в очі і ...? Що скаже?
- уйло, здавайся, чи сдайЬомся, чи сойдЬомся по середінЄ?
показать весь комментарий
26.04.2022 08:53 Ответить
ось і кулеба почав зеленіти
показать весь комментарий
26.04.2022 08:54 Ответить
воно позеленіло від того моменту, як йому запропонували цю посаду, бо ніхто з притомних дипломатів не хотів мати справу з популістами-малоросами.
показать весь комментарий
26.04.2022 12:32 Ответить
Власть не критикуем во время войны.
Очень это напоминает 2019г,тогда отара выбрала клоуна.
Тогда отару поимели и сейчас имеют
показать весь комментарий
26.04.2022 09:02 Ответить
Это уже коллективный дебилизм.
показать весь комментарий
26.04.2022 09:58 Ответить
С кремлевским ОРКОМ говорить не о чем!
 Переговоры возможны, только после того как бункерная Крыса будет ликвидирована!
показать весь комментарий
26.04.2022 10:21 Ответить
Что-то сильно в последнее время начал хромать этот Кулеба. Соплями заразился наверно.
показать весь комментарий
26.04.2022 11:54 Ответить
 
 