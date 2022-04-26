Чем быстрее Путин согласится на переговоры с Зеленским, тем больше шансов приблизить момент окончания войны, - Кулеба

Личная встреча президента Владимира Зеленского и Путина приблизит момент окончания войны.

Об этом в интервью AP заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Министр не думает, что Россия готова находить "решение за столом переговоров".

"Но если я увижу, что они меняют свое отношение и готовы серьезно искать взаимоприемлемые решения, я переступлю через свое отвращение, сяду с ним (главой МИД РФ Лавровым. – Ред.) и поговорю", – сказал Кулеба.

"Чем быстрее президент Путин согласится встретиться с президентом Зеленским, тем больше шансов приблизить момент окончания войны", – добавил глава МИД Украины.

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