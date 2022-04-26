За 25 апреля на Южном направлении уничтожены 48 оккупантов и 13 единиц техники, - ОК "Південь"

Оперативное командование "Південь" обнародовало текущую оперативную обстановку на юге Украины вечером 25 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в фейсбуке командования.

В сообщении отмечается: "В течение суток в Херсонской и Николаевской областях враг, не преуспевая в реализации замыслов продвижения в направлении Николаева, усилил артиллерийско-минометные обстрелы населенных пунктов и наших позиций.

Две атаки противника в Херсонской области нашими подразделениями отбиты с уничтожением танка и БМП, остальные силы под нашим огнем отступили на предыдущие позиции.

Враг не прекращает ведение разведки с помощью БПЛА, но меткость наших военных лишает его и информации и техники, которой пытаются ее получить. Еще 2 "Орлана-10" и "Элерон" уничтожены при попытке разведать наши позиции.

Кроме того, рашистское войско на юге Украины уменьшено еще на 13 единиц техники, среди которых 2 танка, 3 бронированные машины, 6 единиц инженерной техники, 2 — автомобильной. Потери живой силы составили 48 орков.

Утром по Одесчине и Николаевщине был нанесен ракетный удар. Враг пытается давить психологически постоянными угрозами и периодическими пусками, но силы противовоздушной обороны наготове.

Сам Николаев также накрыли системами залпового огня, попав в кондитерский цех, магазин и по жилым домам. Один человек ранен, потерь нет.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка флота рашистов с подлодками продолжает терроризировать гражданское судоходство, обеспечивать работы по подъему имущества из затонувшего крейсера и угрожать нанесением ракетного удара по всей территории Украины".

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