Из-за вторжения России урожай в Украине будет меньше на 20%, - британская разведка

Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере пишет британская разведка.

В сообщении отмечается: "Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах".

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