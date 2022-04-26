Из-за вторжения России урожай в Украине будет меньше на 20%, - британская разведка
Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере пишет британская разведка.
В сообщении отмечается: "Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.
Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах".
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якщо об'єднати зусилля то можна контролювати споживання в усьому світі