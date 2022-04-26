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Новости Агрессия России против Украины Война
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Из-за вторжения России урожай в Украине будет меньше на 20%, - британская разведка

урожай,врожай

Вторжение РФ подорвало украинское сельскохозяйственное производство: урожай зерновых в Украине в этом году, вероятно, будет примерно на 20% ниже, чем в 2021 году, из-за сокращения посевных площадей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере пишет британская разведка.

В сообщении отмечается: "Украина является четвертым по величине производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции в мире. Сокращение снабжения зерна из Украины создаст инфляционное давление, подняв мировые цены на зерно.

Высокие цены на зерно могут иметь серьезные последствия для мировых продовольственных рынков и угрожать глобальной продовольственной безопасности, особенно в некоторых наименее экономически развитых странах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина хочет собрать как минимум 70% прошлогоднего урожая, - Шурма

Автор: 

вторжение (508) урожай (210)


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Топ комментарии
+8
Значить араби будуть менше їсти. Не хочуть голодувати - хай викидають ***** з ринку нафти.
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26.04.2022 02:16
+5
Треба ж не тільки посіятись - треба до серпня відігнати орків від нашої території якомога далі, бо вони почнуть поля зі стиглим врожаєм палити. А цей рік може бути посушливим. Важкий рік.
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26.04.2022 02:28
+3
а, да - и Гебресусу тоже скажите, что в Эфиопии тоже будет безуглеводная диета где-то на год.
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26.04.2022 02:27
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Ну нічого, виключимо експорт продукції на Угорщину, Австрію, Молдову.
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26.04.2022 02:15 Ответить
Та і миші наші не куди не ділися
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26.04.2022 04:17 Ответить
Значить араби будуть менше їсти. Не хочуть голодувати - хай викидають ***** з ринку нафти.
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26.04.2022 02:16 Ответить
Ну і німцям будемо обіцяти-обіцяти, а надсилати щось інше.
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26.04.2022 02:16 Ответить
А якщо якимось людожерам поставляти кинуту на наших полях москалятину...
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26.04.2022 02:21 Ответить
значит голодать будут бедуины. Так и передайте Гутиерешу.
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26.04.2022 02:23 Ответить
а, да - и Гебресусу тоже скажите, что в Эфиопии тоже будет безуглеводная диета где-то на год.
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26.04.2022 02:27 Ответить
Треба ж не тільки посіятись - треба до серпня відігнати орків від нашої території якомога далі, бо вони почнуть поля зі стиглим врожаєм палити. А цей рік може бути посушливим. Важкий рік.
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26.04.2022 02:28 Ответить
Щось ці "експерти" запутались. То авторитетно заявляють що 40% посівних площ під обстрілами, ще вчора "ставки" по площам підняли до -70% бо врожай буде спалено ворогом. А тепер тиць-гриць -"недоотриманий врожай" лише 20%. ... Починаємо читати "між рядків" як за совка. Он хтось із сусідів вже в центрі Києва курей завів. Ще один дзвонить і пропонує вскладчину кролів вирощувати... А... щось придумаємо.
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26.04.2022 03:25 Ответить
Америка їсть українську пшеницю та кукурудзу вищиго гатунку на елітний бурбон а годує рисом усю азію. Вони там можуть все що хочуть вирощувати на ролях з пацюками але коли справа іде про якісні суші чи там про fried rice то якість забезпечує тільки амерський продукт
якщо об'єднати зусилля то можна контролювати споживання в усьому світі
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26.04.2022 06:22 Ответить
Головний виклик не в кількості врожаю, а ще в логістиці. Якщо не знищити усі човни на морі, то продати не зможемо і вивезти зерно. Так що трепа втопити усі корита і варшавянки в тому числі.
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26.04.2022 07:19 Ответить
НЕ ФАКТ! Лето скорее всего будет более влажное и незасушлевое, чем прошлое, поэтому можно ожидать увеличение урожая на 25%, а значит убытков не будет (урожайность покроит недопосев)!
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26.04.2022 10:03 Ответить
проблема в іншому,експортні канали заблоковано,порти та основні елеватори на півдні.
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26.04.2022 11:14 Ответить
 
 