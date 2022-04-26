Молдове и Казахстану нужно готовиться к усилению "братских отношений" с Россией, - Данилов

Молдове и Казахстану нужно подготовиться к тому, что Россия захочет усилить с ними "братские" отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Даиилов в эфире национального телемарафона.

Секретарь СНБО прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдова и Казахстан – братские страны России.

Данилов напомнил, что в непризнанном Приднестровье находятся около 1500 русских военных.

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"Я хочу напомнить, что это самый старый конфликт, который произошел на территории тогда еще Советского Союза и продолжается до сих пор. В этом непосредственное участие принимает РФ, она его модерирует, она там держит полторы тысячи своего войска. И не дальше, чем два дня назад , Лавров заявил, что молдаване являются их "братьями", и даже "братьями" есть еще и казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким "объятиям", которые всегда делают россияне, чтобы "брататься". И это может быть началом такого братства" "на территории Молдовы", – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что с 2014 года россияне активно из-за оружия "братаются" с Украиной.

"Так называемое "братское братание" через убийства, изнасилования и насилие сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан", - сказал Данилов.