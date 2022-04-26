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Новости Агрессия России против Украины Война
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Молдове и Казахстану нужно готовиться к усилению "братских отношений" с Россией, - Данилов

данілов

Молдове и Казахстану нужно подготовиться к тому, что Россия захочет усилить с ними "братские" отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Даиилов в эфире национального телемарафона.

Секретарь СНБО прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдова и Казахстан – братские страны России.

Данилов напомнил, что в непризнанном Приднестровье находятся около 1500 русских военных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ответственность за подписание Харьковских соглашений будет неотвратимой, - Данилов

"Я хочу напомнить, что это самый старый конфликт, который произошел на территории тогда еще Советского Союза и продолжается до сих пор. В этом непосредственное участие принимает РФ, она его модерирует, она там держит полторы тысячи своего войска. И не дальше, чем два дня назад , Лавров заявил, что молдаване являются их "братьями", и даже "братьями" есть еще и казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким "объятиям", которые всегда делают россияне, чтобы "брататься". И это может быть началом такого братства" "на территории Молдовы", – заявил секретарь СНБО.

Он отметил, что с 2014 года россияне активно из-за оружия "братаются" с Украиной.

"Так называемое "братское братание" через убийства, изнасилования и насилие сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан", - сказал Данилов.

Данилов Алексей (1066) Казахстан (781) Молдова (1876)


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Топ комментарии
+22
Не дай Боже, таких братів як русскіє!
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26.04.2022 03:09
+19
Треба підготуватись : Розмінувати все що можна . Перестати займатись армією . Почати велике крадівництво . Милити очі народу відосиками .
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26.04.2022 03:42
+10
Попердовать - это прерогатива зебилов. Предлагаешь, ипанько, сдаться, бо у тебя палец в жопе?
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26.04.2022 06:41
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Не дай Боже, таких братів як русскіє!
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26.04.2022 03:09 Ответить
Такі брати у ярі коня доїдають...
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26.04.2022 03:25 Ответить
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26.04.2022 03:32 Ответить
Загроза "братніх обіймів" кацапів різко штовхне Молдавію в Румунію. І це можна там зробити надзвичайно швидко шляхом поглинання Румунією Молдови з повної згоди молдаван. Просто буде ще одна область чи що там у них. Але ж до цього потрібно якось "пройти Україну", а ми їх точно в Молдову не пропустимо. З Казахстаном взагалі нульовий варіант. Кацапів казахи зневажали завжди, а сьогодні стосунки з Китаєм вже давно витіснили будь які сентименти до кацапні. Китай не буде спокійно спостерігати як у нього забирають ринок збуту і джерело сировини. Так що великих і реальних загроз для цих країн з боку кацапів не існує.
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26.04.2022 03:36 Ответить
о да, уровень анаЛитики пентагон, не меньше ... бггг 🤣

Что тогда мешало Молдове отказаться от заднестровья и войти в Румынию хотя-бы последние 8 лет? Это же значило автоматическое вступление в ЕС и НАТО ... то к чему молдоване якобы стремятся. Может там все проще ... молдоване хотят торговать с ордой, халявный газ, колорадские ленточки, комунистическая партия ... где-то я уже это видел ... короче нах они Румынам не уперлись такие ... так же как и их политикам, олигархам, туземным ватникам не нужна Румыния, им и в своем болоте хорошо, можно бесконечно что-то реформировать, меняя вывиски на министерствах и подворовывать бюджет без надзора из Бухареста иди Брюсселя ...

Абсолютное большинство компаний, которые держат Казахскую добывающую промышленность - это западные инвестии, и уж никак не китайские ... во всяком случае, по этой части Кахзахстан для них уже потерян ... если бы не ВСУ ... я более чем уверен, что ***** бы сейчас выкатывал казахам ультиматум по Северному Казахстану ... тот факт что орки пытаются строить свой собственный космодром - говорящий о многом факт ... если бы небыло планов отжать часть Казахстана, и дальше бы пользовались Байконуром
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26.04.2022 04:33 Ответить
Халявного газа там нет, там вообще нету альтернативы пока .
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26.04.2022 07:09 Ответить
а Молдове-то чего беспокоиться? Они за Украиной сидят. А если их микрочили начнёт дергаться, и что-то полетит в нашу сторону, то там всё быстро закончится.
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26.04.2022 03:36 Ответить
а зачем им всей массой особо куда-то дергаться? ... они засылают ДРГ и соберают разведданные по периметру ... были уже факты поимки младоорков с той территории ... и вчерашний привет из двух мух по их, прости аллах, министерству оборону, это явный месседж тому что так делать не надо

ну, в Молдове, помимо кучи ватников, коммунистов и олигархов, есть еще гангрена под названием Гагаузия - у нас тут о ней мало знают ... но это помойка еще похлеще заднестровья ... те то хоть шуганые
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26.04.2022 04:40 Ответить
Треба підготуватись : Розмінувати все що можна . Перестати займатись армією . Почати велике крадівництво . Милити очі народу відосиками .
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26.04.2022 03:42 Ответить
Попердовать - это прерогатива зебилов. Предлагаешь, ипанько, сдаться, бо у тебя палец в жопе?
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26.04.2022 06:41 Ответить
Спочатку хотіли дороги усі зробити а потім вже ЩСУ?А не можна було пропорцію тримати між дорогами і ЗСУ?
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26.04.2022 08:47 Ответить


https://kaztag.kz/ru/news/uchastnikov-aktsii-pamyati-zhertv-rezni-v-buche-zaderzhali-u-konsulstva-rossii-v-almaty Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы
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26.04.2022 03:56 Ответить
Все так и есть. Кто называет кого-то "братским народом", тот прямо декларирует свое намерение участвовать в жизни этого братского народа, даже не спрашивая его разрешения на это. Украинцы никогда в жизни не говорили, что им кацапы, казахи, молдаване или кто-либо еще "братья". И так должны поступать все остальные, а кто не захотел добровольно это принять, тот остался уже без половины армии за 2 месяца.
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26.04.2022 04:12 Ответить
https://orda.kz/ural-perenesjot-proizvodstvo-motociklov-iz-rossii-v-kazahstan/ Казахстан помогает российским предприятиям избежать санкций
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26.04.2022 05:08 Ответить
Казахи почти все вата безпробудная❗💥. Да и вообще мягко говоря недалёкие люди с уровнем мировоззрения 10-12 летнего ребенка💥
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26.04.2022 06:13 Ответить
Поэтому они ваши братья, как проржала коняка
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26.04.2022 15:40 Ответить
Данилов прав. Правительства каждой страны должны выбрать для себя на какой стороне в данной войне они находятся.
После Бучи полутонов не осталось . « братья» уничтожают национальную идентичность в Украине , они будут уничтожать в Молдове Казахстане Грузии Азербайджане ещё рьянее .
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26.04.2022 05:34 Ответить
А подоляцкие в три смены бдять, ну, и бздят, конечно, как ты
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26.04.2022 06:44 Ответить
чей холоп будешь?
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26.04.2022 07:13 Ответить
https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share Україна це меч і щит для молдаван.
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26.04.2022 06:20 Ответить
Україна це щит і меч для молдаван https://youtube.com/shorts/xVrwbunbods?feature=share
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26.04.2022 06:21 Ответить
Данилов, а КАК МОГУТ БЫТЬ В РУКОВОДСТВЕ СТРАНЫ БЕЖЕНЦЫ ИЗ АБХАЗИИ ( арахамия) и афгана ( Найем ) ???

если они свои страны не спасают - много ли пользы от них Украине ? Почему украинцев нет в руководстве страны ?
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26.04.2022 06:30 Ответить
Як тільки роSSіяни когось називають братами - пора готуватись до війни!
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26.04.2022 06:39 Ответить
Хай Данілов не відволікає увагу на інші країни, а подробно, по іменах розкаже, як кремль братається з Україною через депутатів ВР, через ОП, через ДБР, через СБУ, через оборонпром, через ГРУ, через представників міністерств, через депутатів і мерів на місцях. Чи Україна, на думку Данілова, для українців не на часі, а на часі Молдова з Казахстаном?
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26.04.2022 06:39 Ответить
Данилов, я тут «одну мудрую вещь скажу, только Вы не обижайтесь» ( цитата)
ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ .

Надо договориться с БРЮССЕЛЕМ , чтобы все деньги ( мильярды) собирались в фонд под руководством комиссии ЕС по делам Украины. И все проекты , в которые вкладывают деньги , прорабатывались и контролировались в Брюсселе .
ТОГДА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВОРУЕТ компашка из украинских воришек и Украину быстро и рационально восстановят .
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26.04.2022 06:46 Ответить
SIS !!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.04.2022 07:01 Ответить
Вася-Данилов, этот "конфликт" идет еще со времен 1239 года (хотя скорее еще с 1225)
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26.04.2022 07:57 Ответить
На небольшую Молдову сил может и хватит (не думаю, что у молдован будет такая же храбрость и стойкость как у украинцев остоять свою свободу и независимость), но это если им будет позволено дойти до Приднестровья, а вот огромный Казахстан с бескрайними степями, длинными доргами и с населением без европейской толерантности и терпимости к врагу (все таки потомки империи Чингисхана) вряд ли удасться пройти "парадным" маршем!
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26.04.2022 10:12 Ответить
Да и китайцы не будут равнодушными, они считают Казахстан своей "вотчиной"!
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26.04.2022 10:14 Ответить
 
 