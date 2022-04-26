Молдове и Казахстану нужно готовиться к усилению "братских отношений" с Россией, - Данилов
Молдове и Казахстану нужно подготовиться к тому, что Россия захочет усилить с ними "братские" отношения.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Даиилов в эфире национального телемарафона.
Секретарь СНБО прокомментировал недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Молдова и Казахстан – братские страны России.
Данилов напомнил, что в непризнанном Приднестровье находятся около 1500 русских военных.
"Я хочу напомнить, что это самый старый конфликт, который произошел на территории тогда еще Советского Союза и продолжается до сих пор. В этом непосредственное участие принимает РФ, она его модерирует, она там держит полторы тысячи своего войска. И не дальше, чем два дня назад , Лавров заявил, что молдаване являются их "братьями", и даже "братьями" есть еще и казахи. Поэтому им нужно приготовиться к таким "объятиям", которые всегда делают россияне, чтобы "брататься". И это может быть началом такого братства" "на территории Молдовы", – заявил секретарь СНБО.
Он отметил, что с 2014 года россияне активно из-за оружия "братаются" с Украиной.
"Так называемое "братское братание" через убийства, изнасилования и насилие сейчас может распространиться на Молдову и Казахстан", - сказал Данилов.
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Что тогда мешало Молдове отказаться от
заднестровьяи войти в Румынию хотя-бы последние 8 лет? Это же значило автоматическое вступление в ЕС и НАТО ... то к чему молдоване якобы стремятся. Может там все проще ... молдоване хотят торговать с ордой, халявный газ, колорадские ленточки, комунистическая партия ... где-то я уже это видел ... короче нах они Румынам не уперлись такие ... так же как и их политикам, олигархам, туземным ватникам не нужна Румыния, им и в своем болоте хорошо, можно бесконечно что-то реформировать, меняя вывиски на министерствах и подворовывать бюджет без надзора из Бухареста иди Брюсселя ...
Абсолютное большинство компаний, которые держат Казахскую добывающую промышленность - это западные инвестии, и уж никак не китайские ... во всяком случае, по этой части Кахзахстан для них уже потерян ... если бы не ВСУ ... я более чем уверен, что ***** бы сейчас выкатывал казахам ультиматум по Северному Казахстану ... тот факт что орки пытаются строить свой собственный космодром - говорящий о многом факт ... если бы небыло планов отжать часть Казахстана, и дальше бы пользовались Байконуром
ну, в Молдове, помимо кучи ватников, коммунистов и олигархов, есть еще гангрена под названием Гагаузия - у нас тут о ней мало знают ... но это помойка еще похлеще заднестровья ... те то хоть шуганые
https://kaztag.kz/ru/news/uchastnikov-aktsii-pamyati-zhertv-rezni-v-buche-zaderzhali-u-konsulstva-rossii-v-almaty Участников акции памяти жертв резни в Буче задержали у консульства России в Алматы
После Бучи полутонов не осталось . « братья» уничтожают национальную идентичность в Украине , они будут уничтожать в Молдове Казахстане Грузии Азербайджане ещё рьянее .
если они свои страны не спасают - много ли пользы от них Украине ? Почему украинцев нет в руководстве страны ?
ПРО ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ .
Надо договориться с БРЮССЕЛЕМ , чтобы все деньги ( мильярды) собирались в фонд под руководством комиссии ЕС по делам Украины. И все проекты , в которые вкладывают деньги , прорабатывались и контролировались в Брюсселе .
ТОГДА ДЕНЬГИ НЕ РАЗВОРУЕТ компашка из украинских воришек и Украину быстро и рационально восстановят .