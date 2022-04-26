С начала российского вторжения в Донецкой области получили повреждения 65 185 частных и 2936 многоквартирных домов, - Кириленко

Массированными обстрелами и авиаударами российская армия продолжает истреблять гражданскую инфраструктуру Донбасса.

Об этом в телеграме сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Массированными обстрелами и авиаударами российская армия продолжает истреблять гражданскую инфраструктуру Донецкой области. Сейчас невозможно точно подсчитать, сколько всего они повредили и разрушили, но по состоянию на 25 апреля предыдущие цифры таковы. В области получили повреждения 65 185 частных домов и 2 936 многоквартирных домов (в том числе в Мариуполе 61200 и 2340 соответственно), - написал глава области.

Он отметил, что, кроме того, повреждены: 28 объектов водоснабжения; 30 объектов электроснабжения; 73 объекта газоснабжения; 87 культурных объектов; 122 образовательных учреждения; 48 заведений здравоохранения; 8 котельных; 332 железнодорожных объекта и 22 моста.

В этот список не включена инфраструктура Мариуполя и Волновахи, которую россияне уничтожили полностью.

"Враг стремится нанести наибольший ущерб нашей инфраструктуре, целенаправленно бьет по критическим объектам. Но что бы там россияне себе не думали, мы выстоим и все восстановим! А все их преступления тщательно документируем", - подчеркнул Кириленко.

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