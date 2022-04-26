В России заявляют, что Украина обстреляла два села в Белгородской области

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вячеслав Гладков, которого цитирует российский ТАСС в телеграм-канале.

По словам Гладкова, в Головчином якобы повреждено несколько нежилых сооружений и четыре дома, пострадавших нет.

Главчино принадлежит Грайворонскому городскому округу.

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Также Гладков заявил об обстреле еще одного села – Журавлевки.

"Должен был выехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила по телефону председатель Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе.

Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи выехали на место. Есть разрушение жилых домов. Масштабы оценим после обхода. Все, что разрушено, восстановим", – отметил Гладков.