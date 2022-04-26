В России заявляют, что Украина обстреляла два села в Белгородской области
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что Украина якобы обстреляла села Головчино и Журавлевку.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Вячеслав Гладков, которого цитирует российский ТАСС в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в Головчином якобы повреждено несколько нежилых сооружений и четыре дома, пострадавших нет.
Главчино принадлежит Грайворонскому городскому округу.
Также Гладков заявил об обстреле еще одного села – Журавлевки.
"Должен был выехать в командировку в Москву, уже садился в поезд. Позвонила по телефону председатель Журавлевки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе.
Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи выехали на место. Есть разрушение жилых домов. Масштабы оценим после обхода. Все, что разрушено, восстановим", – отметил Гладков.
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А от "москва" сама затонула, через недопалок...
Тушить тайгу очень тяжело, для тушения обычно кроме пожарных привлекают армию
Но сейчас вся российская армия в Украине.
Если вы помните, где-то пару лет назад там были такие пожары, что практически вся Хакассия выгорела.
Врємя пошло .!! .
Один из звуков прилёта в Запорожье.
Жители Запорожья пишут, что проснулись от взрывов.
аутисты але
І взагалі у каців не села , дєрєвні.
Скоро вас " освободят", ******.
Уйлу потрібно м'ясо.
Москалики, вы потерпите, скоро мы вас денацифицируем и у вас всё будет хорошо!
Будете дальше пить настойку боярышника и лепить ракеты из говна...