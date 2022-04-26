Оперативная информация по состоянию на 6:00 26 апреля по российскому вторжению, - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 6:00 26 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Начались шестьдесят вторые сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению.

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины.

Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.

Отмечается, что на Волынском и Полесском направлениях состояние, положение и характер действий противника существенных изменений не претерпели. Враг активных действий по указанным направлениям не проводил. Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

На Северском направлении признаков формирования противником ударной группировки для возобновления наступательных действий не обнаружено. В сопредельных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей враг усилил охрану границы и пунктов пропуска, проводит инженерное оборудование позиций. Российские оккупанты в приграничных районах ужесточили противодиверсионные меры.

На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

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Захватчики пытаются проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения.

Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так:

на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное;

на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои;

на Авдеевском направлении враг пытается вести наступательные действия, удачи не имеет;

на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка;

на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои.

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Враг оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Также подразделения оккупантов понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются проводить воздушную разведку над территорией Одесской области. Несут потери.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено десять воздушных целей: три самолета, четыре БПЛА оперативно-тактического уровня и три крылатых ракеты.

На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка.