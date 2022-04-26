Украине нужно по 5 миллиардов долларов в месяц на гуманитарные нужды. Значительную часть рассчитывают получить от США, - Марченко
Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет по меньшей мере 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.
Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получать от США по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. Всего стране требуется не менее 5 миллиардов в месяц.
"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", - сказал Марченко.
По словам министра, эти средства необходимы, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.
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"Когда один чиновник зарабатывает 860 тысяч в месяц, а сто рядовых граждан получают по 8 тысяч, то средняя зарплата у них - 16425 гривен. Достаточно одному проценту населения запустить руки в бюджет, чтобы средний уровень доходов вырос на невиданную для Украины величину в 600 долларов"
АНТИКОР - національний антикорупційний портал: https://antikor.com.ua/articles/516323-raznitsa_v_zarabotke_s_nihnimi_chinami__400_raz._kak_ukrainskie_chinovniki_vypisyvajut_sebe_rekordnye_zarplaty
(О. Бендер)
"Всього країні потрібно щонайменше 5 мільярдів на місяць. Джерело:
Навіть під час війни на розпилювання міжнародної фінансової допомоги планується $2 млрд із семи!...
Нова проХВесія для..."5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби" справЄдліво распрЄдЄлять?
Напевно вже черга спеціальних людЄй на "розподіл" ?
Вылыке ************ ,даже во время войны не могут умерить свою жадность.
А чому б, наприклад, нормативи чисельності працівників органів місцевого самоврядування та не скоротити в 6 (шість) раз?!
Саме в стільки раз зросла чисельність різних апаратів рад та виконавчих комітетів, згідно з постановами Кабінету Міністрів України, у порівнянні з чисельністю цих структур у 1997 році, коли був прийнятий Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"...
До речі, повноваження органів місцевого самоврядування з 1997 року лише скорочувались... щось по землі, щось по архітектурі... скрізь по-трішки...