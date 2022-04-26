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Новости Агрессия России против Украины Война
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Украине нужно по 5 миллиардов долларов в месяц на гуманитарные нужды. Значительную часть рассчитывают получить от США, - Марченко

гроші,долар

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет по меньшей мере 5 миллиардов долларов США в месяц в виде международной помощи для покрытия расходов страны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Washington Post.

Выступая в Вашингтоне на встречах с высокопоставленными официальными лицами США, Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина рассчитывает получать от США по 2 миллиарда долларов в месяц на покрытие неотложных расходов в апреле, мае и июне. Всего стране требуется не менее 5 миллиардов в месяц.

"Нам нужно восполнить этот пробел прямо сейчас, чтобы привлечь необходимое финансирование и выиграть эту войну", - сказал Марченко.

По словам министра, эти средства необходимы, чтобы продолжать выплачивать пенсии, зарплаты работникам здравоохранения и образования и другие гуманитарные нужды. Украина могла бы напечатать больше денег, чтобы покрыть некоторые из этих расходов, но это привело бы к скачку инфляции.

Также читайте: Великобритания предоставит Украине кредитные гарантии на $500 млн, - Марченко

Автор: 

помощь (7822) США (26860) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+18
Пропоную зняти асфальт та продати. Або потрясти зелю з слугами - вони за 3 роки непогано "прибарахлились"
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26.04.2022 07:28
+12
Марченку скільки не дай, все піде тихенько в ліс. Нікого ж чиновників мародерів не розстріляли.
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26.04.2022 07:30
+10
Миколаївська область, колишнім робітникам міліції/поліції, яким була видана зброя в лютому, прийшла команда зброю здати. Судячи зі всього, у нас вже мир. Незабаром шашлички ?
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26.04.2022 07:29
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Пропоную зняти асфальт та продати. Або потрясти зелю з слугами - вони за 3 роки непогано "прибарахлились"
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26.04.2022 07:28 Ответить
А зарплати посадовців вже довели до розумних меж, чи будемо випрашувати допомогу для продовження їх збагачення?

"Когда один чиновник зарабатывает 860 тысяч в месяц, а сто рядовых граждан получают по 8 тысяч, то средняя зарплата у них - 16425 гривен. Достаточно одному проценту населения запустить руки в бюджет, чтобы средний уровень доходов вырос на невиданную для Украины величину в 600 долларов"

АНТИКОР - національний антикорупційний портал: https://antikor.com.ua/articles/516323-raznitsa_v_zarabotke_s_nihnimi_chinami__400_raz._kak_ukrainskie_chinovniki_vypisyvajut_sebe_rekordnye_zarplaty
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26.04.2022 08:01 Ответить
Миколаївська область, колишнім робітникам міліції/поліції, яким була видана зброя в лютому, прийшла команда зброю здати. Судячи зі всього, у нас вже мир. Незабаром шашлички ?
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26.04.2022 07:29 Ответить
Ну пусть прийдут и заберут! Никто ничего не отдаст
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26.04.2022 07:47 Ответить
Про зброю в Миколаєві ви пожартували.
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26.04.2022 09:51 Ответить
Марченку скільки не дай, все піде тихенько в ліс. Нікого ж чиновників мародерів не розстріляли.
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26.04.2022 07:30 Ответить
В бабушкі Бєні попросіть та його ручного зєльоного Боневтіка
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26.04.2022 07:41 Ответить
Офшоры нам помогу.
(О. Бендер)
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26.04.2022 07:46 Ответить
Рученки , шо не крали , надо бы от денег отодвинуть . Может Яресько вернуть в экономический блок , бо Бене денег доверять нельзя
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26.04.2022 07:47 Ответить
+Гонтарєву!
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26.04.2022 08:41 Ответить
"Україні потрібно $7 млрд на місяць, щоб компенсувати економічні втрати від війни, - Зеленський"

"Всього країні потрібно щонайменше 5 мільярдів на місяць. Джерело:

Навіть під час війни на розпилювання міжнародної фінансової допомоги планується $2 млрд із семи!...
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26.04.2022 07:49 Ответить
А потрясти " по дорослому" нашi "патрiотичнi" грошовi мiшки - СЛАБО?.Курви хитрожопi.
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26.04.2022 07:54 Ответить
А потрусить "По дорослому" нашi "патрiотичнi" грошовi мiшки - СЛАБО?
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26.04.2022 07:57 Ответить
це вже буде комунізм.А про бєню з 5,5 ярдів з привата виведені вже і забули
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26.04.2022 08:44 Ответить
З таким підходом, арештовані активи рашистської орди на відновлення України не надійдуть.
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26.04.2022 11:58 Ответить
НАБУ,НАЗК,СБУ у регіонах де не точаться бойові дії,ауу,де ви є.Я впевнений якби у всіх митників,князьків у регіонах,суддів,депутатів різних рангів все законно перевірити ми би і без допомоги США пару місяців протягнули.Якщо чесно,деколи навіть соромно читати,що навіть у такий скрутний час для країни ми просимо кошти і зброю у у наших західних друзів у той час коли хтось у країні не відмовляється жити на широку ногу і мутити всякі дєлішкі не дивлячись на події навколо.
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26.04.2022 08:00 Ответить
В Японії, після 2-ї світової, Якудза працювала на відновлення країни, а наші працюють на розкрадання світової допомоги. Треба щось з цим робити, за законами війни.
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26.04.2022 08:07 Ответить
Що це за гуманітарні потреби такі на 5 млрд баксів в місяць?
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26.04.2022 08:18 Ответить
Заставьте мать гетьмановича заплатить налоги и арестуйте с конфискацией того,кто накануне войны решил купить для верхрадовцев дорогущие крузаки за бюджетный счет.
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26.04.2022 08:35 Ответить
... А який процент вкрадуть?
Нова проХВесія для..."5 мільярдів доларів на місяць на гуманітарні потреби" справЄдліво распрЄдЄлять?

Напевно вже черга спеціальних людЄй на "розподіл" ?
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26.04.2022 08:39 Ответить
А чому б нам Яресько до України та в кабмін не запросити?
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26.04.2022 08:42 Ответить
А рожи не треснут у некоторых мужновладцев?
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26.04.2022 08:50 Ответить
Ах ели вкрай! Бюджет на 2021 год 1,3 трлн.грн. примерно 40 млрд.долларов. и это учитывая распилы на Вбудивныцтве примерно -5 млрд. итого на все расходы государства шло 35 млрд.А сейчас зеленоголовые ******** хотят получить 60 млрд. на год и это просто на текущие расходы.на восстановление Украины они будут требовать отдельно. При том что на вооружение сейчас не выделяется них ера,все идет бесплатно от партнеров.
Вылыке ************ ,даже во время войны не могут умерить свою жадность.
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26.04.2022 09:51 Ответить
Забыл добавить и это они хотят помимо того,что в бюджет все равно идут налоги от работающих предприятий,ндс,акцизов и т.д.млрд.15-18 все равно будет.18+60=78! Во время войны бюджет в два раза больше чем до войны? Аппетиты пздц
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26.04.2022 09:55 Ответить
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна шукає в цілому щонайменше 5 мільярдів доларів США на місяць у вигляді міжнародної допомоги для покриття витрат країни. - це як він так швидко ціфіру в 5 млр вирахував???В руки бакси ще не гріють,але в мозгах вже жара.Скільки потрібно Україні грошей, будуть рахувати ті,котрі дадуть згоду надавати їй фінансову допомогу.
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26.04.2022 10:03 Ответить
нє, тре мінімум ШІСТЬ мільярдів в місяць, якщо рахувати, що минулого року весь продукт був десь 150млрд., а тепер десь половина економіки не працює зовсім, то 75/12=6,25млрд. баксів в місяць Україна втрачає! і ніхто такі величезні гроші Україні звісно ж не дасть... НА ЖАЛЬ!
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26.04.2022 10:32 Ответить
Давайте мне по 5млрд в месяц и "я вам ничего не должен"
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26.04.2022 10:45 Ответить
Гниди внутрішніх резервів економії коштів не шукають...
А чому б, наприклад, нормативи чисельності працівників органів місцевого самоврядування та не скоротити в 6 (шість) раз?!
Саме в стільки раз зросла чисельність різних апаратів рад та виконавчих комітетів, згідно з постановами Кабінету Міністрів України, у порівнянні з чисельністю цих структур у 1997 році, коли був прийнятий Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"...
До речі, повноваження органів місцевого самоврядування з 1997 року лише скорочувались... щось по землі, щось по архітектурі... скрізь по-трішки...
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26.04.2022 12:26 Ответить
 
 