ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 оккупантов в Херсонской области, - Генштаб

В Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

"В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется", - говорится в сообщении.

Также подразделения кафиров понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.

Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.

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