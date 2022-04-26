ВСУ уничтожили вражеский склад с боеприпасами и более 70 оккупантов в Херсонской области, - Генштаб
В Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
"В районе населенного пункта Великая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава врага (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется", - говорится в сообщении.
Также подразделения кафиров понесли потери в личном составе в районе населенных пунктов Новодмитровка и Белоусово.
Российские оккупанты продолжают грабить местное население на временно занятых территориях Украины.
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Винні мабуть і є, але будемо шукати їх після нашої перемоги! ******!
Чому мости зараз стоять? Чому по ним окупанти цілодобово завозять соляру-снаряди і вивозять награбоване? Невже ви, лампасовані генерали, не розумієте стратегічність цих мостів. і для клятого *****, а шоб він здох, і для нас?
Нема мостів - нема окупації херсонської землі, нема наступу на Миколаїв, Запоріжжя... і на Одесу! РОЗЇБІТЬ ЇХ *****, і не пишіть *****, бла-бла-бла, винних, коли переможемо, знайдемо! Це для ЗЕідіотів!
РОЗЇБІТЬ МОСТИ! НЕГАЙНО!
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14 февраля 2022года. УНН. На КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" начали курсировать шаттлы от пункта пропуска к админчерте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Задание выполнено . НА НЕДЕЛЮ РАНЬШЕ ДЕДЛАЙНА !. Шаг за шагом меняем реальность - написала она …
п.с правду говорят, что у вас козлорылых даже отдалённого понятия нет в том, что творится в ВСУ.
Ми з України!
"НєтакіЄужвиІвєлікіє")))
Вас під**архів стає все менше і менше
Скоро будете менші ніж Люксембург!!!
Нехай ні жар, ні холод.
Не спинить вас!
Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено русню сесю розбить.".
По І. Франку.
Как из сортира Путина дерьмо.
Запомни, встретишь руZZкого в параше,
То замочи быстрее это чмо!
Перевод Франка на русську мову (улыбается)