В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 - ранены, - Офис Генпрокурора

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграм-канале.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44 – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомире – 15", - говорится в сообщении.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1508 учебных заведений. При этом 102 из них полностью разрушены.

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