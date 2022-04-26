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В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 - ранены, - Офис Генпрокурора

діти

В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграм-канале.

"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44 – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомире – 15", - говорится в сообщении.

Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1508 учебных заведений. При этом 102 из них полностью разрушены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 215 детей, 391 ранен, - Офис Генпрокурора

дети (6523) Офис Генпрокурора (2478)


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26.04.2022 08:46 Ответить
Сволота российская, гореть вам в Аду пожизненно. Может Господь таки услышит наши молитвы и приберёт эту нечисть с лица Земли. Хотя похоже Ггосподь нас не слышит.
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26.04.2022 08:52 Ответить
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26.04.2022 08:55 Ответить
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26.04.2022 09:15 Ответить
Вы "Градом" расстреляли Украину,
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;

В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"

Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.
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26.04.2022 09:51 Ответить
Люди, що виїхали з України закордон і постять в ФБ відосики з півасиком, шашличком або тусовочки на ДН дітей, ви ох*їли??? Виїхали, врятували дітей-честь вам і хвала, але якось стримуйте себе, бо тут гинуть діти під обстрілами, і ваші щасливі відосики не всім заходять...
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27.04.2022 00:23 Ответить
 
 