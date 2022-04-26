В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 - ранены, - Офис Генпрокурора
В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 217 детей, 391 ребенок ранен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграм-канале.
"Более 608 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным 217 детей погибли и более 391 ранены. Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 127, Киевской - 114, Харьковской - 93, Черниговской - 66, Херсонской - 44 – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в Киеве – 16, Житомире – 15", - говорится в сообщении.
Эти цифры не являются окончательными, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
25 апреля в результате обстрела российскими оккупантами жилых домов в Лимане Донецкой области от полученных ранений погибли двое детей 9 и 13 лет.
В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов украинских городов и сел вооруженными силами РФ повреждено 1508 учебных заведений. При этом 102 из них полностью разрушены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вы танками стреляете в упор,
Вогнали острый нож нам в спину...
В глазах истёкших кровью к вам укор;
В них боль, неверие и удивленье,
Туманных мыслей бред, вопрос: "Зачем?
Три дня не дожила до дня рожденья
И вот приходится расстаться с этим всем"
Взлетела детская душа над домом,
Который уничтожил штурмовик -
Прощением, а не проклятья громом,
Убийце в уши тихий звук проник.